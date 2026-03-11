Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä maltillista kelirikkoa

Kangasalle Mutikontielle painorajoitus

Mutikontielle (14211) Kangasala, on määrätty paino- ja liikennerajoitus. Tieosuuden pituus on 7853 metriä.

Rajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia:

Hälytysajoneuvo

Tienpitoajoneuvo

Linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä

Työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)

Maidonkuljetus

Energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat

Teuraseläinten kuljetus (ml. raatojen kuljetukset)

Kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä

Eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)

Talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)

Tilakohtainen lietelannan ajo

Päivittäistavarakuljetus kauppaan

Myymäläauto

Tällä hetkellä runkokelirikkoa ei ole alueella laajemmin havaittu, vaan kyse on ollut lähinnä paikallisesta pintakelirikosta. Myöskään routaheittoja ei ole esiintynyt poikkeuksellisen paljon. Sorateiden kantavuus on pääosin säilynyt tavanomaisella tasolla.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa. Erityisesti nopea lämpeneminen ja runsaat sateet voivat heikentää sorateiden kantavuutta ja lisätä kelirikon riskiä. Autoilijoiden tulee sopeuttaa ajotapansa tilanteen mukaan sekä noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa ajonopeuden hillitsemistä ja tavallistakin tarkempaa tienpinnan tarkkailua. Tilannetta seurataan kevään edetessä, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.