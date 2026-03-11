Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä maltillista kelirikkoa
16.3.2026 13:05:54 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella, Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä kelirikkoennuste viittaa tänä keväänä melko maltilliseen kelirikkokauteen. Talven kovista pakkasista ja vähäisestä lumimäärästä johtuen routa on nyt syvällä ja se saattaa pidentää kelirikkokautta. Ennusteiden ja havaintoasemien tiedon perusteella alueen länsiosissa kelirikkoriski saattaa olla hieman muuta aluetta suurempi.
Kangasalle Mutikontielle painorajoitus
Mutikontielle (14211) Kangasala, on määrätty paino- ja liikennerajoitus. Tieosuuden pituus on 7853 metriä.
Rajoitukset eivät koske elintärkeitä kuljetuksia:
- Hälytysajoneuvo
- Tienpitoajoneuvo
- Linja-auto ja kirjastoauto reittiliikenteessä
- Työmatkaliikenne (työmatka raskaalla ajoneuvolla työkohteeseen ilman kuormaa)
- Maidonkuljetus
- Energiavoimaloiden päivittäisen toiminnan kannalta säännölliset ja välttämättömät turve-, energiapuukuljetukset ja vastaavat
- Teuraseläinten kuljetus (ml. raatojen kuljetukset)
- Kevätkylvöihin liittyvien raskaiden maatalouskoneiden siirrot sekä siemenviljan ja lannoitteiden ym. kuljetus maatilan ja peltojen välillä
- Eläinrehun ja kuiviketurpeen kuljetus (silloin, kun kulutus suhteessa varastotilojen kokoon ei anna mahdollisuutta kuljetusten ennakointiin)
- Talousjätteiden keräily (kunnan järjestämä, lakiin perustuva ja sovitun aikataulun mukaan toimiva)
- Tilakohtainen lietelannan ajo
- Päivittäistavarakuljetus kauppaan
- Myymäläauto
Tällä hetkellä runkokelirikkoa ei ole alueella laajemmin havaittu, vaan kyse on ollut lähinnä paikallisesta pintakelirikosta. Myöskään routaheittoja ei ole esiintynyt poikkeuksellisen paljon. Sorateiden kantavuus on pääosin säilynyt tavanomaisella tasolla.
Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti sääolosuhteiden muuttuessa. Erityisesti nopea lämpeneminen ja runsaat sateet voivat heikentää sorateiden kantavuutta ja lisätä kelirikon riskiä. Autoilijoiden tulee sopeuttaa ajotapansa tilanteen mukaan sekä noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa ajonopeuden hillitsemistä ja tavallistakin tarkempaa tienpinnan tarkkailua. Tilannetta seurataan kevään edetessä, ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan tarvittaessa erikseen.
Yhteyshenkilöt
Tomi Alho
tienpidon asiantuntija
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
+358 295 036 218
Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
