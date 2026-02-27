Yllätys teknologiateollisuudessa: Kasvu- ja työllisyysodotukset plussalla maailmantilanteesta huolimatta
17.3.2026 10:30:00 EET | Teknologiateollisuus ry | Tiedote
Kasvu Suomen suurimmalla vientialalla on jatkunut alkuvuoden aikana, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on muuttunut aiempaakin epävarmemmaksi. Teknologiateollisuuden TeknoBaro-kyselyn mukaan investointeja aiotaan lisätä merkittävästi ja yritykset odottavat keväälle sekä työllisyyden että tuotannon kasvua. Riskit kasvun tyrehtymiselle ovat kuitenkin edelleen suuret.
Suhdanne ja odotukset teknologiateollisuudessa ovat pysyneet yllättävän positiivisina, vielä jopa Iranin sodan alkamisen jälkeen. Helmikuun alussa julkaistu tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoi, että toimialan tilauskertymissä näkyy kauan kaivattu valoilmiö. 9.–13. maaliskuuta tehdyn TeknoBaro-kyselyn perusteella vuodenvaihteessa piristynyt kasvu on jatkunut: sekä uudet tilaukset että tilauskannat ovat vahvistuneet ja työllisyyden odotetaan paranevan tämän kevään aikana laajasti yrityskentässä, niin suurissa kuin pienemmissä yrityksissä. Kyselyyn on vastannut 340 Teknologiateollisuuden jäsenyritystä.
– 2020-luku näyttää keksivän meille yhä uusia haasteita, mutta kysely osoittaa, että yritykset ovat sopeutumassa kriiseihin, jatkavat liiketoimintaa ja suhtautuvat maailmantilanteeseen rauhallisesti. Avovastauksista huokuu kuitenkin isosti epävarmuuden lisääntyminen entisestään, ja riskit kasvun tyrehtymiselle ovatkin edelleen suuret, sanoo johtava ekonomisti Hanne Mikkonen.
Lähi-idän tilanteella ei ole merkittäviä suoria, välittömiä vaikutuksia pääosaan teknologiateollisuuden yrityksiä juuri nyt, mutta sodan pitkittyessä niitä voi olla odotettavissa viiveellä. Iranin sodan ennakoidaan pitkittyessään heikentävän asiakkaiden investointihaluja, häiritsevän vientituotteiden kuljetuksia ja nostavan hintoja.
– Tämä saattaa olla omiaan kampittamaan viime kuukausina piristynyttä kasvua. Vaikka parantuneet tilauskertymät luovat positiivista näkymää tähän vuoteen, meidän tulee varautua taloudessa myös turbulentteihin aikoihin, Mikkonen toteaa.
Investointiaikeet ennakoivat kasvua – selkeä näkymä tarpeen
Tämänhetkisestä suuresta epävarmuudesta huolimatta selkeä enemmistö kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo lisätä investointeja, erityisesti digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). Myös kone- ja laiteinvestointien määrä on kasvamassa.
– Kun huomioidaan tilanteen epävarmuus ja toisaalta odotukset energiamurroksen edistymisestä, nyt olisi ensiluokkaisen tärkeää luoda yrityksille kannusteita teollisuuden uudistumiseen. Yrityksillä on vahva halu uudistua ja kasvaa kestävästi, mutta ne tarvitsevat ennustettavan toimintaympäristön Suomessa. Geopolitiikkaan emme voi vaikuttaa, mutta meillä on kykyä ja mahdollisuudet tehdä Suomesta houkuttelevampi investointien kohde.
Iranin sota on hyvä muistutus siitä, että riippuvuus fossiilisista polttoaineista on iso riski.
– Nyt olisi ensiluokkaisen tärkeää luoda yrityksille kannusteita energiamurroksen entistä voimakkaampaan edistämiseen koko Euroopassa, Mikkonen sanoo.
Teknologiateollisuutta huolestuttaa jatkuva uhka uusista veronkiristyksistä. Keskustelu toimintaympäristön heikentämisestä ei huomioi eurooppalaista valtiontukikilpailua ja investointeja suunnittelevien yritysten toimintaympäristön tarpeita. Suomea tulee viedä toimintaympäristönä vakaasti ja ennustettavasti nykyistä kannustavampaan suuntaan.
Mikä TeknoBaro?
- TeknoBaro on Teknologiateollisuus ry:n säännöllinen jäsenkysely, joka toteutetaan neljä kertaa vuodessa (maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu).
- Tuorein kysely toteutettiin 9.–13.3.2026 ja se on lähetetty Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten toimitusjohtajille.
- Vastaanottajia oli 1693 ja vastauksia 340. Vastausprosentti oli 20.
- TeknoBaro-kysely sisältää aina kaksi osiota: talousosion ja vaihtuvan teeman. Talousosion vakiokysymysten tarkoituksena on kartoittaa Teknologiateollisuuden jäsenyritysten suhdannetilannetta ja näkemyksiä tulevasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanne MikkonenJohtava ekonomistiPuh:0440 296 152hanne.mikkonen@teknologiateollisuus.fi
Marjo OllikainenJohtaja, viestintäTeknologiateollisuus ryPuh:+358 50 591 4818marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Teknologiateollisuus ry
Teknologiateollisuuden uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluoto27.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluodon. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2026.
Suurimman vientialan tilauskertymissä yllättävä valoilmiö epävarmuuden jatkuessa4.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuuden tilauskannat ja uudet tilaukset ovat vahvistuneet merkittävästi, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on ollut poikkeuksellisen epävakaa. Kasvun ajurina on ollut selkeästi telakkateollisuus, mutta vuoden 2025 viimeinen neljännes oli koko toimialalla yllättävänkin positiivinen. Suhdannetilanteessa ei kuitenkaan näy vielä merkittävää käännettä parempaan, ja kysynnän kasvu on edelleen nihkeää.
Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4.2.2026 kello 10.0029.1.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Alkaako vienti vetää puolustus- ja meriteollisuuden tilausten perässä? Teknologiateollisuuden talousnäkymät julkaistaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 4.2.2026 kello 10.00.
TeknoBaro: Investointien arvioidaan lisääntyneen teknologiateollisuudessa – Kysyntäkin piristymässä16.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuusyritysten arvioiden mukaan toimialan investoinnit ovat lisääntyneet loppuvuoden aikana. Lisäksi merkittävä osa yrityksistä arvioi investointien digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) kasvavan ensi vuoden aikana tähän vuoteen verrattuna, kertoo tuore TeknoBaro-kysely. Kysyntä ja työllisyys toimialalla ovat alkuvuonna piristymään päin.
Selvitys: Teknologiateollisuuden osaajatarpeesta jopa 74 % kohdistuu korkeakoulutettuihin – toimiala tarvitsee 140 000 uutta osaajaa 10 vuoden aikana25.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen tekemän laajan osaajatarvekyselyn mukaan 74 prosenttia yritysten rekrytointiaikeista kohdistuu tulevien neljän vuoden aikana korkeakoulutettuihin. Suomen suurimman vientialan osaajatarpeeseen vastaaminen on talouskasvun kannalta keskeistä: Etla on laskenut, että tällä on bruttokansantuotteeseen jopa 0,6 prosentin vahvistava vaikutus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme