Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

NFL supertähdet haastavat lippupallon maailmanmestarit

16.3.2026 14:19:43 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Artikkeli

Jaa

Tulevana lauantaina järjestettävä Fanatics Flag Football Classic on nousemassa yhdeksi kevään kiinnostavimmista amerikkalaiseen jalkapalloon liittyvistä tapahtumista. Lippupalloturnaus kokoaa yhteen NFL -sarjan tähtipelaajia sekä Yhdysvaltojen lippupallomaajoukkueen huippuja ensimmäistä kertaa samalle kentälle niin sanottuun best-on-best -kohtaamiseen.

USA voitti maailmanmestaruuden Lahden MM-kisoissa 2024 Jari Turunen

Alun perin Saudi-Arabian Riadissa järjestettäväksi suunniteltu lippupallon näytöstapahtuma siirrettiin Los Angelesiin mm. geopoliittisten syiden vuoksi. NFL-ammattilaisten ja lippupallon maailmanmestareiden ottelut pelataan lauantaina 21. maaliskuuta Los Angelesin BMO Stadiumilla. Sama stadion toimii lippupallon areenana myös Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisissa.

Pitkään jatkunut väittely

Tapahtuman taustalla on Yhdysvalloissa jo vuosia jatkunut keskustelu siitä, ketkä ovat lippupallossa parempia: NFL-tähtipelaajat vai lajiin erikoistuneet flag-pelaajat. Monet NFL-ammattilaiset uskovat, että heidän fyysiset ominaisuutensa – nopeus, voima ja pelinlukutaito – siirtyvät suoraan myös lippupalloon.

Lippupalloon erikoistuneet huippupelaajat ovat kuitenkin eri mieltä. Yhdysvaltojen maajoukkue on voittanut useita lajin maailmanmestaruuksia, ja pelaajien mukaan kontaktiton lippupallo vaatii omanlaistaan erityisosaamista: nopeita reaktioita, tarkkaa heittopeliä liikkeestä sekä kykyä toimia ilman perinteistä heittotaskua.

Olympialaisten lähestyessä keskustelu on saanut lisää kierroksia, sillä monet NFL-pelaajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pelata Yhdysvaltojen olympiajoukkueessa vuonna 2028. Isäntämaana Yhdysvalloille on varattu kisoihin kiintiöpaikat sekä miesten että naisten turnauksiin. Lopullisiin joukkueisiin valitaan kuitenkin vain kymmenen pelaajaa, joten kilpailu edustuspaikoista tulee olemaan kova.

Kolmen joukkueen turnaus

Fanatics Flag Football Classic on rakennettu juuri tätä vertailua varten. Turnauksessa pelaa kolme 12 pelaajan joukkuetta muokatuilla olympiasäännöillä. Kenttä on 50 jaardia pitkä, otteluissa pelataan kaksi 15 minuutin puoliaikaa juoksevalla kellolla. Turnauksen voittaja ratkaistaan alkusarjan jälkeen kahden parhaan joukkueen finaalissa.

Kaksi turnauksen joukkuetta koostuu pääosin NFL-pelaajista ja muista tunnetuista urheilijoista. Kolmantena joukkueena mukana on lajin erikoisosaajista koottu Yhdysvaltojen hallitseva maailmanmestarijoukkue.

Joukkueet ja kapteenit ovat:

  • Founders FFC – kapteeneina Tom Brady ja Jalen Hurts, päävalmentajana Sean Payton
  • Wildcats FFC – kapteeneina Joe Burrow ja Jayden Daniels, päävalmentajana Kyle Shanahan
  • Team USA – kapteeneina Aamir Brown ja Darrell “Housh” Doucette III, päävalmentajana Jorge Cascudo

 

Tom Bradyn paluu kentälle

Seitsemän Super Bowl -mestaruutta urallaan voittanut pelinrakentajalegenda Tom Brady palaa tapahtumassa kentälle ensimmäistä kertaa eläköitymisensä jälkeen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan NFL-historian menestyneimpiin pelaajiin kuuluvalle Bradylle maksetaan kahdessa ottelussa esiintymisestä arviolta useiden miljoonien dollarien palkkio.

Kahdessa NFL-taustaisessa kokoonpanossa nähdään useita sarjan tunnettuja nimiä, kuten Tom Brady, Jalen Hurts, Rob Gronkowski, Saquon Barkley, Alvin Kamara, Davante Adams, DeVonta Smith, Deebo Samuel, Odell Beckham Jr., Myles Garrett, Von Miller, Jalen Ramsey, Derwin James Jr. ja Tyrann Mathieu.

Team USA puolestaan koostuu pelaajista, jotka ovat keskittyneet lippupalloon koko uransa ajan. Yksi heistä, Darrell “Housh” Doucette III, on jopa väittänyt julkisesti olevansa lajissa parempi kuin NFL-supertähti Patrick Mahomes.

Katse jo olympialaisissa

Vaikka kyseessä on viihteellinen näytösturnaus, sillä on myös laajempi merkitys. Ottelut tarjoavat ensimmäisen konkreettisen vertailun NFL-pelaajien ja lippupallon erikoisosaajien välillä – ja samalla esimakua siitä, millainen Yhdysvaltojen joukkue saatetaan nähdä Los Angelesin olympialaisissa vuonna 2028.

Fanatics Flag Football Classic pelataan lauantaina 21. maaliskuuta 2026 Los Angelesin BMO Stadiumilla. Turnaus alkaa Suomen aikaa kello 23.00 ja tapahtuman arvioidaan kestävän noin 4,5 tuntia. Yhdysvalloissa turnaus lähetetään suorana FOX Sports -kanavilla, ja kansainvälisesti otteluita voi seurata Fanaticsin YouTube-kanavan kautta.

Avainsanat

lippupalloflag footballlos angeles 2028

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jari Turunen
Lataa
Darrell Doucette on väittänyt olevansa parempi kuin NFL supertähti Patrick Mahomes
Jari Turunen
Lataa

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

