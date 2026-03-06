Ostovoimakuoppa on kurottu umpeen jo tänä keväänä
16.3.2026 14:39:57 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Vappu on todellinen työläisten juhla tänä vuonna, sillä reaalipalkka saavuttaa elinkustannuskriisiä edeltävän huipun toukokuun ensimmäisellä viikolla.
SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà on seurannut ennusteita ja laskenut, milloin ostovoimakuoppa täyttyy eli palkan ostovoima palautuu vuoden 2021 tasolle.
– Nyt näyttää siltä, että tällä tahdilla ostovoimakuoppa kurotaan umpeen vuoden toisella neljänneksellä viikolla 19, joka on toukokuun ensimmäinen viikko. Vuoden loppuun mennessä reaalipalkka on kasvanut 1,3 % yli elinkustannuskriisiä edeltävästä huipusta, Lainà iloitsee.
Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reaalipalkka (palkan ostovoima, jossa on huomioitu inflaation vaikutus) oli enää 0,7 % alle elinkustannuskriisiä edeltävän huipun. Vuoden 2027 lopussa reaalipalkka on kasvanut jo 2,6 % yli elinkustannuskriisiä edeltävän huipun.
Varsinkin työntekijöiden näkökulmasta viime työehtosopimusneuvottelukierroksella neuvotellut palkankorotukset ovat kasvattaneet ostovoimaa ja täyttäneet palkkakuopan.
– Palkat kasvoivat 3,5 % viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna. Tästä 3,0 % tuli ammattiliittojen neuvottelemien sopimuskorotusten ansiosta ja vain 0,5 % muista syistä johtuen.
Vuoden aikana ei ollut laisinkaan inflaatiota, joten reaalipalkat kasvoivat tämän vuoksi myös 3,5 % vuodentakaiseen verrattuna.
Inflaation kiihtyminen Iranin sodan vuoksi voi lykätä vielä reaalipalkan palautumista.
Korotukset tuntuvat kukkarossa
Kokoaikaisen ja keskituloisen palkansaajan (3 713 €/kk) reaalipalkka kasvoi 1 100 eurolla vuonna 2025. Eniten reaalipalkkaa nostivat ammattiliittojen neuvottelemat sopimuskorotukset – lähes 1 200 euroa vuodessa. Palkkaliukumat sekä hintatason lasku kumpikin vahvistivat ostovoimaa alle 150 eurolla vuodessa.
– Sen sijaan hallituksen välillisen verotuksen kiristykset, kuten arvolisäveron nostaminen, nostivat hintoja ja siten söivät ostovoimaa n. 350 euron arvosta, Patrizio Lainà muistuttaa
Ammattiliittojen neuvottelemien työehtosopimusten vaikutus näkyy ostovoimassa verotuspäätöksiä enemmän. Esimerkiksi lastenhoitajan tulotasolla (2 588 €/kk) käteen jäävät tulot kasvavat palkankorotuksen ansiosta 749 eurolla vuodessa, mutta veronkorotukset leikkaavat siitä 16 euroa pois. Veturinkuljettajan tulotasolla (4 880 €/kk) palkankorotus kasvattaa käteen jääviä tuloja 1 185 euroa vuodessa, mutta verotuksen kiristyminen syö siitä 238 euroa.
– Veronkevennykset näkyvät vasta pääministerin tulotasolla (15 000 €/kk), jolloin käteen jää peräti 4 688 euroa enemmän vuodessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Patrizio LaináPääekonomistiPuh:040 583 4432patrizio.laina@sak.fi
Liitteet
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK: Työntekijöiden perusoikeuksia ei saa murentaa poikkeusolojen varjolla6.3.2026 06:50:00 EET | Tiedote
SAK pitää työryhmän mietintöä valmiuslain kokonaisuudistukseksi epätasapainoisena. Ehdotus johtaa työntekijöiden perusoikeuksien tarpeettomaan ja laaja-alaiseen heikentämiseen poikkeusolojen varjolla.
Julkisen talouden sopeuttaminen velkajarrulla ei saa vaarantaa talouskasvua25.2.2026 09:03:53 EET | Tiedote
SAK varoittaa liiallisesta julkisen talouden sopeuttamisesta. Pahimmillaan sopeutukset vaarantavat talouskasvun ja kasvattavat työttömyyttä entisestään.
SAK, Akava ja STTK: Määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävä lakiesitys palautettava valmisteluun25.2.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vetoavat maan hallitukseen, jotta se keskeyttäisi määräaikaisten työsopimusten ehtoja heikentävän lakiesityksen käsittelyn. Järjestöjen mielestä lakiesitys pitää palauttaa uuteen valmisteluun.
Pitkäaikaistyöttömiä jo lähes 140 000 – SAK vaatii hallitukselta ripeitä toimia24.2.2026 12:05:07 EET | Tiedote
SAK:n vaatii hallitukselta vaikuttavia ja ripeitä toimia, jotta työttömät pääsevät tarvitsemiinsa palveluihin ja niiden avulla kiinni työhön. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pitää saada taitettua.
Kysely: Valtaosa palkansaajista pitää ostovoiman kasvua ammattiliittojen, ei hallituksen ansiona23.2.2026 06:50:00 EET | Tiedote
SAK:n Verianilla toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 59 prosenttia palkansaajista on sitä mieltä, että ammattiliittojen neuvottelemilla palkankorotuksilla on suurempi vaikutus ostovoiman kasvuun kuin hallituksen toimenpiteillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme