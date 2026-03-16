Tuomi Logistiikan uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Juha Rautio

Juha Rautiolla on laaja ja pitkä työhistoria erilaisista johtotason tehtävistä eri yrityksissä, viimeisimmät 15 vuotta sote-alalta. Tällä hetkellä hän toimii Järvi-Suomen Terveys Oy:n toimitusjohtajana.

” Olemme iloisia saadessamme Juha Raution johtamaan yhtiön kannattavaa kasvua alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Hänen pitkä kokemuksensa alalla ja motivoitunut ote johtamiseen vie Tuomea kohti jatkuvaa menestystä”, toteaa Tuomen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Liljeroos Raution valinnasta.

Myös tuleva toimitusjohtaja ottaa uuden pestinsä vastaan innostunein ja luottavaisin mielin:

”Olen erittäin iloinen ja motivoitunut mahdollisuudesta siirtyä johtamaan Tuomi Logistiikkaa. Yhtiöllä on tärkeä rooli omistajaorganisaatioidensa toiminnan tukemisessa ja palveluketjujen sujuvuuden, kustannustehokkuuden ja laadun varmistamisessa.

Tuomi Logistiikalla on erinomaista osaamista, toimiva yhteistyö omistaja-asiakkaiden kanssa ja sitoutunut henkilöstö. Uskon vahvasti kumppanuuteen. Jatkammekin yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja omistajien kanssa toiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti vastaamaan myös toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Näin pystymme jatkossakin tukemaan omistajiemme perustehtävää vaikuttavasti ja varmistamaan laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa.

Odotan innolla tulevaa yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden, omistajien ja kumppaneiden kanssa”, Rautio kertoo.