Henna Romon esikoisrunokokoelma Intohimon pilvilinnat kutsuu antautumaan tunteille ja rakkaudelle
18.3.2026 08:30:00 EET | Calidris Kustannus | Tiedote
Helsinkiläisen Henna Romon esikoisrunokokoelma Intohimon pilvilinnat avaa oven aistillisuuden ja syvän kaipauksen maailmaan. Teos kutsuu elämään rohkeasti kaikkien aistien kautta ja antaa rakkauden kielen puhua.
Teoksesta
Intohimon pilvilinnat on kokoelma, joka tuntuu sielussa asti ja koskettaa. Romon kieli on lempeää mutta kiihkeää; se kylvää lukijaan kaipauksen ja säveltää tutut tunteet uudelleen. Runot käsittelevät sitä, mikä ei aina mahdu puhekieleen: viettelystä, antautumista ja rakkauden monia, hienovaraisia muotoja.
Kirjailijasta
Henna Romo on helsinkiläinen lastentarhanopettaja ja draamapedagogi, jolla on vankka asiantuntemus parisuhteiden ja vanhemmuuden teemoista. Runollinen ilmaisu on ollut hänelle luontainen tapa jäsentää maailmaa jo lapsesta saakka. Pitkä ammatillinen kokemus ihmisyyden äärellä näkyy teoksen kyvyssä kohdata lukija syvällä ja inhimillisellä tasolla.
Intohimon pilvilinnat on Romon esikoisteos, jossa yhdistyvät draama ja herkkä aistillisuus.
Kirjan tiedot:
Nimi: Intohimon pilvilinnat
Kirjailija: Henna Romo
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 85
ISBN: 9789527603420
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Henna Romo, tekijä
romo.henna@gmail.com
+358405463134
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset
Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Runoteos nuoren pahoinvoinnista ja selviytymisestä17.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsingin yliopistossa pohjoismaisia kieliä opiskeleva Aida Mahkonen, kirjailijanimeltään Halla, julkaisee esikoisrunokokoelmansa Hämärtynyt maailmani. Teos on raastavan rehellinen kuvaus nuoren epävarmuudesta ja nuorallakävelystä täysillä elämisen ja luovuttamisen välillä.
Sydänjuuret – Runoja unelmista ja elämänvoimasta5.3.2026 08:27:30 EET | Tiedote
Miten säilyttää unelmat ja sisäinen rauha raskaassa arjessa? Runoilija Sisko Vainion uusi teos Sydänjuuret vastaa tähän kysymykseen tajunnanvirtaisella voimalla. Teos on kutsu pysähtyä ja löytää omat juurensa silloinkin, kun päivät ja viikot tuntuvat kuluvan liiankin nopeasti.
Vuosituhannen rakkaustarina – Taikuri Tatu Tynin esikoisromaani on armoton aikuisten satu3.3.2026 08:18:41 EET | Tiedote
Tunnettu taikuri, keksijä ja yhteiskunnallinen keskustelija Tatu Tyni julkaisee esikoisromaaninsa Kissa ja tiikeri. Teos on iättömään aikaan sijoittuva vertauskuvallinen faabeli, joka yhdistää klassisen sadun voiman ja aikuisten maailman raadollisuuden.
Kirja, jota Suomessa ei ole ennen kirjoitettu - psykologinen totuus vallasta ja kieltämisestä nyt äänikirjana17.2.2026 11:16:47 EET | Tiedote
Modernin kirjallisuuden lahja Angelika Bravuksen teos rikkoo tietokirjallisuuden rajoja: Kieltämisen loppu paljastaa välttelevän kiintymyksen ja vallankäytön näkymättömät rakenteet
Suomalaisetkin taistelijat vartioivat aikanaan Rus-valtion ja Bysantin portteja - Uusi tietokirjasarja12.2.2026 10:15:42 EET | Tiedote
Miten Lounais-Suomen rannikolta päädyttiin Bysantin keisarien henkivartijoiksi tai arabidynastioiden palvelukseen? Arkkitehti Jari Hyvärisen kirjasarjan ensimmäinen osa Maailman laidalla vie lukijan matkalle rautakauden Pohjolasta Lähi-idän taistelukentille ja kertoo, mikä suomalaisten rooli oli rautakautisessa ja ristiretkiaikaisessa Euroopassa.
