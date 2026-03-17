Henna Romon esikoisrunokokoelma Intohimon pilvilinnat kutsuu antautumaan tunteille ja rakkaudelle

Teoksesta

Intohimon pilvilinnat on kokoelma, joka tuntuu sielussa asti ja koskettaa. Romon kieli on lempeää mutta kiihkeää; se kylvää lukijaan kaipauksen ja säveltää tutut tunteet uudelleen. Runot käsittelevät sitä, mikä ei aina mahdu puhekieleen: viettelystä, antautumista ja rakkauden monia, hienovaraisia muotoja.

Kirjailijasta

Henna Romo on helsinkiläinen lastentarhanopettaja ja draamapedagogi, jolla on vankka asiantuntemus parisuhteiden ja vanhemmuuden teemoista. Runollinen ilmaisu on ollut hänelle luontainen tapa jäsentää maailmaa jo lapsesta saakka. Pitkä ammatillinen kokemus ihmisyyden äärellä näkyy teoksen kyvyssä kohdata lukija syvällä ja inhimillisellä tasolla.

Intohimon pilvilinnat on Romon esikoisteos, jossa yhdistyvät draama ja herkkä aistillisuus.

Kirjan tiedot:

Nimi: Intohimon pilvilinnat

Kirjailija: Henna Romo

Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy

Julkaisuvuosi: 2026

Sivumäärä: 85

ISBN: 9789527603420

Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

