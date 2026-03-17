Calidris Kustannus

Henna Romon esikoisrunokokoelma Intohimon pilvilinnat kutsuu antautumaan tunteille ja rakkaudelle

18.3.2026 08:30:00 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Helsinkiläisen Henna Romon esikoisrunokokoelma Intohimon pilvilinnat avaa oven aistillisuuden ja syvän kaipauksen maailmaan. Teos kutsuu elämään rohkeasti kaikkien aistien kautta ja antaa rakkauden kielen puhua.

”Maista minua, maista elämää antautuvilta huuliltani.”
Teoksesta

Intohimon pilvilinnat on kokoelma, joka tuntuu sielussa asti ja koskettaa. Romon kieli on lempeää mutta kiihkeää; se kylvää lukijaan kaipauksen ja säveltää tutut tunteet uudelleen. Runot käsittelevät sitä, mikä ei aina mahdu puhekieleen: viettelystä, antautumista ja rakkauden monia, hienovaraisia muotoja.

Kirjailijasta

Henna Romo on helsinkiläinen lastentarhanopettaja ja draamapedagogi, jolla on vankka asiantuntemus parisuhteiden ja vanhemmuuden teemoista. Runollinen ilmaisu on ollut hänelle luontainen tapa jäsentää maailmaa jo lapsesta saakka. Pitkä ammatillinen kokemus ihmisyyden äärellä näkyy teoksen kyvyssä kohdata lukija syvällä ja inhimillisellä tasolla.

Intohimon pilvilinnat on Romon esikoisteos, jossa yhdistyvät draama ja herkkä aistillisuus.

Kirjan tiedot:

Nimi: Intohimon pilvilinnat
Kirjailija: Henna Romo
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 85
ISBN: 9789527603420
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Henna Romo, tekijä
romo.henna@gmail.com
+358405463134

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Yhteyshenkilöt

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye