Viranomaisposti muuttuu pääosin sähköiseksi: tietoa ja tukea tarjolla kansalaisille
17.3.2026 09:30:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Eduskunta hyväksyi 11.3.2026 lakimuutokset, joiden mukaan digitaalisesti asioivat saavat viranomaisten lähettämän postin jatkossa ensisijaisesti digitaalisesti. Paperinen viranomaisposti säilyy vaihtoehtona kaikille. Niiden, jotka eivät asioi digitaalisesti, ei tarvitse tehdä mitään. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14.4.2026.
Lain voimaantulon jälkeen henkilö, joka kirjautuu johonkin viranomaisen digitaaliseen palveluun, ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit käyttöön. Digitaalinen postilaatikko luodaan aina henkilön vahvalla tunnistautumisella, eikä se tule käyttöön automaattisesti taustalla tai henkilön tietämättä.
– Jo yli 2,6 miljoonaa henkilöä käyttää Suomi.fi‑viestejä, ja lain voimaantulon myötä Suomi.fi‑viestit tulevat käyttöön vielä lähes 1,8 miljoonalle – yhteensä yli neljälle miljoonalle, kertoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi‑ ja väestötietovirastosta.
Ensisijaisesti digitaalinen viranomaisposti ei kosketa alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä, joilla on vahvistettu edunvalvontavaltuutus. Muutos ei myöskään näy niille, joilla on jo Suomi.fi‑viestit käytössä.
– Haluamme rauhoittaa niitä, joita muutos mietityttää: jos ei käytä viranomaisten digipalveluja tai vahvan tunnistautumisen välineitä, mikään ei muutu ja viranomaisten lähettämä posti tulee jatkossakin paperilla. Erillisiä ilmoituksia Digi‑ ja väestötietovirastolle tai muille viranomaisille ei tarvitse tehdä, Hotari sanoo.
Paluu paperipostiin on mahdollista vuodeksi kerrallaan
Jos digipalveluja käyttävä henkilö haluaa siirtyä takaisin paperipostiin Suomi.fi‑viestien käyttöönoton jälkeen, se on mahdollista. Valinnan voi tehdä itse Suomi.fi‑viestien asetuksissa. Viranomaisten lähettämä posti ei tule samanaikaisesti sekä paperikirjeenä että sähköisesti.
Valinta on voimassa 365 päivää kerrallaan. Tänä aikana viranomaisten lähettämä posti toimitetaan paperikirjeenä. Kun määräaika päättyy ja henkilö kirjautuu ensimmäisen kerran viranomaisen digitaaliseen palveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit uudelleen käyttöön. Suomi.fi‑viestit ei aktivoidu käyttöön automaattisesti taustalla.
Tietoa ja tukea tarjolla puhelimitse, webinaareissa ja tilaisuuksissa
Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa tukea muutokseen usealla tavalla. Jos kysymys koskee digitaalista viranomaispostia tai Suomi.fi-viestien käyttöä, apua saa puhelimitse Suomi.fi-palvelujen neuvonnasta. Tarvittaessa puhelimitse voi myös varata ajan Digi- ja väestötietoviraston käyntiasiointiin. Jos kysymys liittyy vireillä olevaan asiaan, tukea antaa se viranomainen, jonka kanssa henkilö asioi.
Kerromme muutoksesta mielellämme lisää myös eri toimijoille, verkostoille ja tapahtumissa. Kannustamme lisäksi järjestämään webinaarien yhteyteen etäkatsomoita. Ensimmäinen webinaari järjestetään 9.4.2026 klo 10, ja sitä voi seurata Yle Areenan Avoin Areena -palvelun kautta. Webinaarissa voi myös esittää kysymyksiä.
Annette Hotarijohtava asiantuntijaDigi- ja väestötietovirasto / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdataPuh:0295535028annette.hotari@dvv.fi
Osallistu etäinfotilaisuuksiin: Viranomaisposti muuttuu sähköiseksi digitaalisia palveluita käyttäville huhtikuun aikana
Digi- ja väestötietovirasto järjestää huhtikuussa kansalaisille suunnatut webinaarit digitaaliseen viranomaispostiin siirtymisestä.
Webinaareissa käydään läpi muutoksen perusasiat:
- miten viranomaisten lähettämä posti muuttuu,
- mitä muutos tarkoittaa,
- milloin muutos tapahtuu,
- keitä muutos koskee,
- miten pääsee tarvittaessa palaamaan takaisin paperipostiin.
Webinaarit järjestetään:
- 9.4.2026 klo 10 suomeksi
- 13.4.2026 klo 10 ruotsiksi
- 13.4.2026 klo 13 englanniksi
- 16.4.2026 klo 13 suomeksi
Suomenkielinen 9.4.2026 järjestettävä tilaisuus on katsottavissa myös Yle Areenassa.
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
Kutsu mediatilaisuuteen 17.3.2026: Miten lakimuutos vaikuttaa viranomaisten viestien vastaanottamiseen?11.3.2026 14:43:14 EET | Kutsu
Suomessa siirrytään hallitusohjelman mukaisesti vastaanottamaan viranomaisten lähettämät viestit ensisijaisesti digitaalisesti. Muutos edellyttää vielä lakien vahvistamista ja tulisi voimaan 14.4.2026.
Digi- ja väestötietovirasto: Kymmenen vuoden passeja ei ole turvallista myöntää vielä vuosiin17.2.2026 08:47:48 EET | Tiedote
Kymmenen vuoden passeja ei ole tarkoituksenmukaista eikä turvallista tuottaa ennen kuin henkilötietojen luotettavuuden varmistavat ratkaisut ovat kvanttiturvallisia, Digi- ja väestötietovirasto sanoo lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi passilain ja henkilökorttilain uudistamiseksi.
Ny undersökning: Finländarna är aktiva användare av digitala tjänster, men stöd behövs20.1.2026 08:49:34 EET | Pressmeddelande
95 procent av finländarna använder en smart enhet, men en tredjedel behöver fortfarande hjälp med att använda digitala tjänster. En ny medborgarundersökning som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata låtit göra visar att Finland är redo för det digitala tidevarvet. Största delen av finländarna behärskar användningen av digitala tjänster och är villiga att lära sig mer. Samtidigt behöver en del medborgare stöd och önskar tydligare och mer användarvänliga lösningar. Undersökningen har genomförts som en del av projektet Prioritera Digitalt, som bereder övergången i första hand till digital myndighetspost under 2026.
Uusi tutkimus: Suomalaiset ovat aktiivisia digipalvelujen käyttäjiä, mutta tukea tarvitaan20.1.2026 08:49:34 EET | Tiedote
95 % suomalaisista käyttää älylaitetta, mutta kolmannes tarvitsee yhä apua digipalvelujen käytössä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) teettämä uusi kansalaistutkimus osoittaa, että Suomi on digivalmis. Suurin osa suomalaisista hallitsee digipalvelut ja on halukas oppimaan lisää. Samalla osa kansalaisista tarvitsee tukea ja toivoo selkeämpiä ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja. Tutkimus on toteutettu osana Digi ensin -hanketta, joka valmistelee siirtymää ensisijaisesti digitaaliseen viranomaispostiin vuoden 2026 aikan
Medborgarrådgivningen upphör och Rådgivning om Suomi.fi-tjänster fortsätter31.12.2025 11:38:13 EET | Pressmeddelande
Den allmänna rådgivningen om offentliga tjänster som Medborgarrådgivningen erbjuder upphör den 1.1.2026. Rådgivningen fortsätter i en förnyad form som Rådgivning om Suomi.fi-tjänster.
