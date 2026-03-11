Viranomaisposti muuttuu pääosin sähköiseksi: tietoa ja tukea tarjolla kansalaisille

Lain voimaantulon jälkeen henkilö, joka kirjautuu johonkin viranomaisen digitaaliseen palveluun, ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit käyttöön. Digitaalinen postilaatikko luodaan aina henkilön vahvalla tunnistautumisella, eikä se tule käyttöön automaattisesti taustalla tai henkilön tietämättä.

– Jo yli 2,6 miljoonaa henkilöä käyttää Suomi.fi‑viestejä, ja lain voimaantulon myötä Suomi.fi‑viestit tulevat käyttöön vielä lähes 1,8 miljoonalle – yhteensä yli neljälle miljoonalle, kertoo hankepäällikkö Annette Hotari Digi‑ ja väestötietovirastosta.

Ensisijaisesti digitaalinen viranomaisposti ei kosketa alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia eikä niitä, joilla on vahvistettu edunvalvontavaltuutus. Muutos ei myöskään näy niille, joilla on jo Suomi.fi‑viestit käytössä.

– Haluamme rauhoittaa niitä, joita muutos mietityttää: jos ei käytä viranomaisten digipalveluja tai vahvan tunnistautumisen välineitä, mikään ei muutu ja viranomaisten lähettämä posti tulee jatkossakin paperilla. Erillisiä ilmoituksia Digi‑ ja väestötietovirastolle tai muille viranomaisille ei tarvitse tehdä, Hotari sanoo.

Paluu paperipostiin on mahdollista vuodeksi kerrallaan

Jos digipalveluja käyttävä henkilö haluaa siirtyä takaisin paperipostiin Suomi.fi‑viestien käyttöönoton jälkeen, se on mahdollista. Valinnan voi tehdä itse Suomi.fi‑viestien asetuksissa. Viranomaisten lähettämä posti ei tule samanaikaisesti sekä paperikirjeenä että sähköisesti.

Valinta on voimassa 365 päivää kerrallaan. Tänä aikana viranomaisten lähettämä posti toimitetaan paperikirjeenä. Kun määräaika päättyy ja henkilö kirjautuu ensimmäisen kerran viranomaisen digitaaliseen palveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi‑viestit uudelleen käyttöön. Suomi.fi‑viestit ei aktivoidu käyttöön automaattisesti taustalla.

Tietoa ja tukea tarjolla puhelimitse, webinaareissa ja tilaisuuksissa

Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa tukea muutokseen usealla tavalla. Jos kysymys koskee digitaalista viranomaispostia tai Suomi.fi-viestien käyttöä, apua saa puhelimitse Suomi.fi-palvelujen neuvonnasta. Tarvittaessa puhelimitse voi myös varata ajan Digi- ja väestötietoviraston käyntiasiointiin. Jos kysymys liittyy vireillä olevaan asiaan, tukea antaa se viranomainen, jonka kanssa henkilö asioi.

Kerromme muutoksesta mielellämme lisää myös eri toimijoille, verkostoille ja tapahtumissa. Kannustamme lisäksi järjestämään webinaarien yhteyteen etäkatsomoita. Ensimmäinen webinaari järjestetään 9.4.2026 klo 10, ja sitä voi seurata Yle Areenan Avoin Areena -palvelun kautta. Webinaarissa voi myös esittää kysymyksiä.