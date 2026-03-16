Isossakyrössä pelattiin Kenon 100 000 euron voitto
16.3.2026 14:41:25 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Sunnuntaina oli Keno-onnea Isossakyrössä, kun paikkakunnalla laaditulla rivillä onnekas pelaaja nappasi 100 000 euron voiton.
Isonkyrön S-marketissa pelattuun riviin osui Kenon sunnuntain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman KunkkuNumeroa Kenon 10-tasolla.
Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000,00 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|17.2.
|250 000,00 €
|Hyvinkää
|15.3.
|100 000,00 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000,00 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000,00 €
|Helsinki
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
