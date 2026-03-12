Maaliskuu on alkanut poikkeuksellisen lämpimänä
16.3.2026 15:01:25 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Kylmän talven jälkeen sää on lauhtunut vauhdilla, ja lämpötilat ovat siirtyneet asteikon toiseen äärilaitaan.
Maaliskuun alkupuoli on ollut Ilmatieteen laitoksen tilastojen valossa havaintohistorian lämpimin laajalti maan eteläosassa. Maan keski- ja pohjoisosassa on ollut yleisesti harvinaisen tai poikkeuksellisen lämmintä.
”Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä kuukauden alun keskilämpötila oli +2,9 astetta, mikä on korkein lukema havaintoaseman yli 140-vuotisessa historiassa. Tavanomainen maaliskuun alun keskilämpötila on Kaisaniemessä -1,7 astetta”, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.
”Myös alkanut viikko on ennusteiden valossa selvästi tavanomasta lämpimämpi. Näin ollen on todennäköistä, että kuluvan vuoden maaliskuusta muodostuu kokonaisuudessa yksi mittaushistorian lämpimimmistä maaliskuista, ellei kuun lopussa tapahdu säässä merkittävää kylmenemistä”, Valta ennustaa.
Sääennuste: Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Ilmastotilastot: Ilmatieteen laitoksen ilmastopalvelu, puh. 029 539 1000 (vaihde)
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
