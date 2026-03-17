Arabianbaanan suunnittelu etenee – jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden väliin viherkaista
17.3.2026 13:56:06 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Arabian ja Toukolan rantapuistoon suunniteltu baanareitti esitetään rakennettavaksi asuintalojen lähelle. Linjauksesta keskustellaan yleisötilaisuudessa 31. maaliskuuta.
Helsingin kaupunki käynnisti Arabianbaanan suunnittelun kesällä 2025. Kalasataman ja Viikin yhdistävä pyöräliikenteen reitti on merkitty Helsingin yleiskaavaan jo vuonna 2016, mutta sen tarkempi linjaus Arabian ja Toukolan rantapuistossa on ollut päättämättä. Suunnittelun aikana on laadittu selvityksiä muun muassa puiston maaperästä ja puustosta sekä reitin rakentamisen kustannuksista. Niiden perusteella kaupunki esittää, että baana kulkisi rantapuistossa asuintalojen lähellä.
-Tavoitteena on rakentaa korkealaatuinen Arabianbaana, joka palvelee pyörällä liikkuvia luotettavasti kaikissa olosuhteissa niin kesällä kuin talvellakin. Baanan sijoittaminen asuintalojen lähelle mahdollistaa sen, että reitti voidaan päällystää ja sitä voidaan käyttää vaikeissakin sääolosuhteissa. Tulvariski on pienempi, kunnossapito helpompaa ja kustannukset pienemmät kuin rannan viereisellä reitillä, sanoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen Helsingin kaupungilta.
Puiston lisääntyvä käyttö vaatii selkeästi eroteltuja reittejä
Suunnittelualue ulottuu Vanhankaupunginkoskelta aina Hermannin rantatielle asti ja koostuu Arabian ja Toukolan rantapuistoista sekä Verkatehtaanpuistosta. Puiston läpi kulkee päivittäin runsaasti ihmisiä pyörällä ja kävellen, ja se on myös asukkaiden suosima virkistysalue.
-Olemme saaneet vuosien saatossa paljon palautetta puiston käyttäjiltä jalankulun ja pyöräilyn välisistä haasteista. Liikenne-ennusteen mukaan pyöräliikenteen määrä rantapuistossa nelinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä ja puiston käyttö tulee myös muilta osin lisääntymään. Pyöräliikenteen ohjaaminen omalle väylälle selkeyttää pyörällä liikkumista ja rauhoittaa puiston muita osia, sanoo Putkonen.
Asukaspalautteen perusteella tutkittiin neljää vaihtoehtoista reittiä
Suunnittelun alkuvaiheessa esiteltiin kaksi vaihtoehtoa baanan reitiksi: asutuksen vieressä jalankulun rinnalla tai lähempänä rantaa omalla reitillään. Palautteessa korostui huoli turvallisuudesta asutuksen lähellä kulkevalla reitillä, jossa kivimuurit ja kasvillisuus haittaavat näkyvyyttä.
Kaupunki esittää ratkaisuna, että pyörätie ja jalankulkuväylä erotetaan noin 3 metriä leveällä viherkaistalla. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelu lisää pyöräliikenteen ja sisäpihojen välistä etäisyyttä.
Asukkaiden toiveesta selvitettiin myös vaihtoehtoa, jossa rannan reitti jätettäisiin nykyisen kaltaiseksi vain pienillä parannuksilla. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan täyttäisi suunnittelussa asetettuja laatutavoitteita.
Baanan rakentaminen ja salpaseinämän korjaus edellyttävät puiden poistamista
Arabian ja Toukolan rantapuisto on rakennettu entiselle merenpohjalle ja sen maaperä on heikko. Asuinkorttelit on rakennettu maahan upotettujen pilareiden, eli niin kutsutun salpaseinämän päälle. Puiston nurmialuetta ei ole vakautettu pilareilla, jonka takia maaperä painuu kohti merta ja aiheuttaa puistoon notkoja, halkeamia ja kuoppia.
Sortumien korjaukselle on todettu tarve ja ne korjataan baanareitin rakentamisen yhteydessä. Rakennus- ja korjaustöiden takia puistosta kaadetaan noin 140 puuta, joista noin sata salpaseinämän vierustan korjauksen takia. Puistossa tehdään tulevaisuudessa myös muita kunnostustöitä ja niiden vaatimat mahdolliset puunkaadot tutkitaan erikseen.
Baanan suunnittelussa on pyritty minimoimaan kaadettavien puiden määrä. Rakentamalla baana asutuksen viereen, puustoa säästyy rannasta ja kokonaisvaikutus puistoon jää pienemmäksi.
Tutustu suunnitelmaan videolla tai yleisötilaisuudessa
Arabianbaanan suunnitelmaan voi tutustua kaupunkiympäristön toimialan YouTube-kanavan videolla tai yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuus järjestetään ammattikorkeakoulu Arcadassa tiistaina 31. maaliskuuta 2026 klo 17.00–19.00, osoitteessa Jan-Magnus Janssonin aukio 1. Suunnitelmasta voi antaa palautetta lomakkeella 7. huhtikuuta asti. Palaute viedään päätöksentekijöille tiedoksi.
Arabianbaanan linjaus etenee päätöksentekoon keväällä 2026. Kun baanan linjaus on selvillä, käynnistyy rantapuiston peruskorjauksen suunnittelu. Puistoon on tarkoitus tuoda uutta kasvillisuutta sekä uusia toimintoja, kuten nurmialue pelailulle. Lisäksi osittain maan alla kulkeva Kumpulanpuro avataan avoimeksi purouomaksi. Ennen kunnostusta puistoon toteutetaan oleskelulaituri merenrantaan. Alustavan aikataulun mukaan puiston kunnostus ja baanan rakentaminen voisi alkaa vuonna 2029.
Jenni Huovinen
liikenneinsinööri
liikenne- ja katusuunnittelu, Helsingin kaupunki
09 310 37461
jenni.huovinen@hel.fi
