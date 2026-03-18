Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa -näyttely esillä huhtikuussa Vaasan pääkirjastossa

Näyttely esittelee kolmen vaasalaisen sisaruksen: Ebba Lundgrenin (1844–1926), Ellen Lundgrenin (1860–1953) ja Eva Lundgrenin (1863–1947) tuotantoa. He kuvasivat teoksissaan erityisesti pohjalaisia ranta- ja maalaismaisemia. Vaikka sisarusten tuotanto on suhteellisen laaja, he ovat jääneet melko tuntemattomiksi. Teoksiin kuuluu maalauksia, piirustuksia sekä pieniä veistoksia.

Sisarukset jäivät naimattomiksi ja työskentelivät piirustuksen opettajina. Vanhin sisar Ebba opiskeli Tukholman taideakatemiassa 1870-luvulla ja myöhemmin uudelleen yhdessä nuoremman sisarensa Evan kanssa vuosina 1884–1885. Sitä ennen Ebba toimi pitkään piirustuksenopettajana Vaasan ruotsalaisessa lyseossa, ja Eva puolestaan opetti piirustusta Helsingissä.

Ebban vahvuutena olivat muotokuvat, mutta hän maalasi myös romanttissävytteisiä pohjalaisia maisemia, kuten Pyhän Marian kirkon raunioita. Ellen ja Eva keskittyivät erityisesti maisemamaalaukseen. Sisarukset eivät kuitenkaan asettaneet teoksiaan näytteille elinaikanaan eivätkä halunneet luopua niistä. Ebban kuoleman jälkeen osa teoksista myytiin, mutta suurin osa päätyi huutokauppaan vuonna 1954 viimeisen sisaruksen kuoltua. Monet maalauksista päätyivät vaasalaiskoteihin.

Kiertonäyttely nyt myös Vaasassa

Pohjanmaan museon tiedossa on nykyisin yli 90 Lundgrenin sisarusten työtä, joista varmuudella yli 20 on Ebba Lundgrenin maalaamia. Suuri osa teoksista on kopioita muista taideteoksista.

Vaasan museot on tuottanut näyttelyn alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan kuntien käyttöön. Kiertonäyttely nähtiin vuoden 2025 aikana mm. Korsnäsin, Laihian ja Uudenkaarlepyyn kirjastoissa. Nyt näyttely esitellään myös Vaasassa, sillä sisarusten teoksia ei ole aiemmin ollut laajemmin esillä heidän kotikaupungissaan. Näyttely nähdään Vaasan pääkirjaston Teema-käytävällä 2.–29.4.2026.

Näyttelyssä esillä oleva aineisto koostuu alkuperäisteoksista tehdyistä suurennetuista reproduktioista. Näyttelyn konseptista vastaa aluetaideamanuenssi Silvia Rinne. Valokuvat on ottanut amanuenssi Noora Lehtovuori.