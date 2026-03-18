Vaasan kaupunki - Vasa stad

Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa -näyttely esillä huhtikuussa Vaasan pääkirjastossa

18.3.2026 14:04:56 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan museot tuo vaasalaisten Lundgrenin sisarusten taidetta kotikaupunkiinsa, kun pienimuotoinen kiertonäyttely Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa nähdään Vaasan pääkirjaston Teema-käytävällä 2.–29.4.2026.

Ebba Lundgren: Hamnen i Vallgrund
Ebba Lundgren: Hamnen i Vallgrund

Näyttely esittelee kolmen vaasalaisen sisaruksen: Ebba Lundgrenin (1844–1926), Ellen Lundgrenin (1860–1953) ja Eva Lundgrenin (1863–1947) tuotantoa. He kuvasivat teoksissaan erityisesti pohjalaisia ranta- ja maalaismaisemia. Vaikka sisarusten tuotanto on suhteellisen laaja, he ovat jääneet melko tuntemattomiksi. Teoksiin kuuluu maalauksia, piirustuksia sekä pieniä veistoksia.

Monet maalauksista päätyivät vaasalaiskoteihin

Sisarukset jäivät naimattomiksi ja työskentelivät piirustuksen opettajina. Vanhin sisar Ebba opiskeli Tukholman taideakatemiassa 1870-luvulla ja myöhemmin uudelleen yhdessä nuoremman sisarensa Evan kanssa vuosina 1884–1885. Sitä ennen Ebba toimi pitkään piirustuksenopettajana Vaasan ruotsalaisessa lyseossa, ja Eva puolestaan opetti piirustusta Helsingissä.

Ebban vahvuutena olivat muotokuvat, mutta hän maalasi myös romanttissävytteisiä pohjalaisia maisemia, kuten Pyhän Marian kirkon raunioita. Ellen ja Eva keskittyivät erityisesti maisemamaalaukseen. Sisarukset eivät kuitenkaan asettaneet teoksiaan näytteille elinaikanaan eivätkä halunneet luopua niistä. Ebban kuoleman jälkeen osa teoksista myytiin, mutta suurin osa päätyi huutokauppaan vuonna 1954 viimeisen sisaruksen kuoltua. Monet maalauksista päätyivät vaasalaiskoteihin.

Kiertonäyttely nyt myös Vaasassa

Pohjanmaan museon tiedossa on nykyisin yli 90 Lundgrenin sisarusten työtä, joista varmuudella yli 20 on Ebba Lundgrenin maalaamia. Suuri osa teoksista on kopioita muista taideteoksista.

Vaasan museot  on tuottanut näyttelyn alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan kuntien käyttöön. Kiertonäyttely nähtiin vuoden 2025 aikana mm. Korsnäsin, Laihian ja Uudenkaarlepyyn kirjastoissa. Nyt näyttely esitellään myös Vaasassa, sillä sisarusten teoksia ei ole aiemmin ollut laajemmin esillä heidän kotikaupungissaan. Näyttely nähdään Vaasan pääkirjaston Teema-käytävällä 2.–29.4.2026.

Näyttelyssä esillä oleva aineisto koostuu alkuperäisteoksista tehdyistä suurennetuista reproduktioista. Näyttelyn konseptista vastaa aluetaideamanuenssi Silvia Rinne. Valokuvat on ottanut amanuenssi Noora Lehtovuori.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

Yhteyshenkilöt

aluetaideamanuenssi Silvia Rinne, +358406213046, silvia.rinne@vaasa.fi

Kuvat

Ebba Lundgren: Hamnen i Vallgrund
Ebba Lundgren: Hamnen i Vallgrund
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
