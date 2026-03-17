Kulttuurin kummilapset -toiminnasta pysyvä Helsingin kaupungin koordinoima palvelu lapsiperheille

Helsinkiläiset lapsiperheet ovat saaneet nauttia vuodesta 2020 alkaen Kulttuurin kummilapset -toiminnasta eli monipuolisista, maksuttomista taiteen, kulttuurin ja luovan liikkumisen tapahtumista eri puolilla kaupunkia. Tähän mennessä Kulttuurin kummilapsiksi on rekisteröity yli 17 500 helsinkiläislasta, ja tapahtumia toteuttaa yhteensä noin kolmekymmentä taide- ja kulttuuritoimijaa.

Toiminta on nyt päätetty vakiinnuttaa pysyväksi osaksi kaupungin koordinoimia palveluja. Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet helsinkiläislapset kutsutaan jatkossakin vuosittain vähintään kahteen taide- ja kulttuuritapahtumaan. Palvelua kehitetään entistäkin yhdenvertaisemmaksi ja saavutettavammaksi sekä poistetaan osallistumisen esteitä.

− Vuoden 2027 alusta perheet voivat valita itselleen mieleisen taide- ja kulttuuripolun kolmesta eri teemasta. Lisäksi osaan tapahtumista voi jatkossa ottaa sisaruksen mukaan, ja tarjolla on myös tutustumistapahtumia, jotka eivät vaadi rekisteröitymistä. Toiminnan vankkana kivijalkana on edelleen lapsilähtöisyys, laadukkaat kulttuurisisällöt sekä taidepedagoginen näkökulma, toteaa kulttuurijohtaja Mari Männistö Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Nyt käynnissä oleva, vuoden 2026 loppuun jatkuva Kulttuurin kummilapset -hanke on saanut rahoituksensa pääosin Jane ja Aatos Erkon säätiöltä. Kummilapsille on tarjottu vuodesta 2020 alkaen jo yli 80 000 paikkaa kulttuuri- ja taide-elämysten äärellä. Hankekauden aikana on kerätty tärkeitä oppeja ja ymmärrystä toiminnasta laajasti niin perheiltä kuin kummitoimijoiltakin sekä monien sidosryhmien asiantuntijoilta.



− Kulttuuri kuuluu kaikille, myös perheen pienemmille. On todella hieno tavoite, että jokainen helsinkiläinen lapsi ja hänen läheisensä pääsee pitkäjänteisesti ja monipuolisesti kulttuurielämysten pariin. Kiitos myös Jane ja Aatos Erkon säätiölle, jonka tuella kummilapsitoimintaa on voitu kehittää, iloitsee kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Jaana Alaja.

Tulevia Kulttuurin kummilapsi -toiminnan toteuttajia haetaan kaikille avoimella avustushaulla

Kulttuurin kummilapset -toimintamallin toteuttamiseen kohdennettava erityisavustus tulee haettavaksi keväällä 2026, ja hakemukset arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa valitaan soveltuvimmat tapahtumia järjestävät toimijat. Toisen vaiheen arvioinnissa syksyllä 2026 soveltuvimmiksi arvioidut toimijat tarkentavat hakemuksiaan.

Kaikille avoin Kulttuurin kummilapsi -toiminnan avustushaku alkaa huhtikuun alussa. Hausta järjestetään kaikille kiinnostuneille kaksi samansisältöistä infotilaisuutta Teamsissä: ensimmäinen keskiviikkona 1.4. klo 16 ja toinen perjantaina 10.4. klo 10. Haun arviointiperusteita ovat muun muassa moninaisuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden huomioiminen sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa, toiminnan lapsilähtöisyys, lastenkulttuurin toimintaympäristön ymmärrys sekä kokemus tapahtumatuotannosta. Hakijoiksi toivotaan myös luovan liikkumisen ja kehollisen ilmaisun toimijoita.

Kaupungin avustuksen lisäksi hankkeeseen osallistuvilta toimijoilta edellytetään resurssien osoittamista tapahtumien toteuttamiseen myös omasta budjetistaan. Erillishausta tiedotetaan lisää maaliskuun aikana avustukset.hel.fi-sivustolla.

Syksyllä valittavien toimijoiden lisäksi kumppaneina jatkaa myös kaupungin omia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja.