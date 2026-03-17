Kulttuurin kummilapset -toiminnasta pysyvä Helsingin kaupungin koordinoima palvelu lapsiperheille

17.3.2026 18:15:00 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Suuren suosion saavuttanut Kulttuurin kummilapset -toiminta jatkuu vuodesta 2027 alkaen kaupungin koordinoimana pysyvänä palveluna, joka säilyy jatkossakin maksuttomana kaikille helsinkiläisille 0–6-vuotiaille lapsille ja heidän lähiaikuisilleen. Kaupungin, Jane ja Aatos Erkon säätiön sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteishankkeena aloitettua toimintaa kehitetään entistä yhdenvertaisempaan ja saavutettavampaan suuntaan. Taide- ja kulttuuritoimijat tuottavat Kulttuurin kummilapset -sisältöjä jatkossa erillisavustuksella, jonka avoin haku käynnistyy huhtikuussa.

Kaksi lasta ja kaksi aikuista seuraa esitystä salissa, jonka valot on himmennetty.
Helsinkiläiset lapsiperheet ovat saaneet nauttia vuodesta 2020 alkaen Kulttuurin kummilapset -toiminnasta eli monipuolisista, maksuttomista taiteen, kulttuurin ja luovan liikkumisen tapahtumista eri puolilla kaupunkia. Tähän mennessä Kulttuurin kummilapsiksi on rekisteröity yli 17 500 helsinkiläislasta, ja tapahtumia toteuttaa yhteensä noin kolmekymmentä taide- ja kulttuuritoimijaa.

Toiminta on nyt päätetty vakiinnuttaa pysyväksi osaksi kaupungin koordinoimia palveluja. Vuonna 2020 ja sen jälkeen syntyneet helsinkiläislapset kutsutaan jatkossakin vuosittain vähintään kahteen taide- ja kulttuuritapahtumaan. Palvelua kehitetään entistäkin yhdenvertaisemmaksi ja saavutettavammaksi sekä poistetaan osallistumisen esteitä.

− Vuoden 2027 alusta perheet voivat valita itselleen mieleisen taide- ja kulttuuripolun kolmesta eri teemasta. Lisäksi osaan tapahtumista voi jatkossa ottaa sisaruksen mukaan, ja tarjolla on myös tutustumistapahtumia, jotka eivät vaadi rekisteröitymistä. Toiminnan vankkana kivijalkana on edelleen lapsilähtöisyys, laadukkaat kulttuurisisällöt sekä taidepedagoginen näkökulma, toteaa kulttuurijohtaja Mari Männistö Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Nyt käynnissä oleva, vuoden 2026 loppuun jatkuva Kulttuurin kummilapset -hanke on saanut rahoituksensa pääosin Jane ja Aatos Erkon säätiöltä. Kummilapsille on tarjottu vuodesta 2020 alkaen jo yli 80 000 paikkaa kulttuuri- ja taide-elämysten äärellä. Hankekauden aikana on kerätty tärkeitä oppeja ja ymmärrystä toiminnasta laajasti niin perheiltä kuin kummitoimijoiltakin sekä monien sidosryhmien asiantuntijoilta. 

− Kulttuuri kuuluu kaikille, myös perheen pienemmille. On todella hieno tavoite, että jokainen helsinkiläinen lapsi ja hänen läheisensä pääsee pitkäjänteisesti ja monipuolisesti kulttuurielämysten pariin. Kiitos myös Jane ja Aatos Erkon säätiölle, jonka tuella kummilapsitoimintaa on voitu kehittää, iloitsee kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja Jaana Alaja.

Tulevia Kulttuurin kummilapsi -toiminnan toteuttajia haetaan kaikille avoimella avustushaulla

Kulttuurin kummilapset -toimintamallin toteuttamiseen kohdennettava erityisavustus tulee haettavaksi keväällä 2026, ja hakemukset arvioidaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa valitaan soveltuvimmat tapahtumia järjestävät toimijat. Toisen vaiheen arvioinnissa syksyllä 2026 soveltuvimmiksi arvioidut toimijat tarkentavat hakemuksiaan.  

Kaikille avoin Kulttuurin kummilapsi -toiminnan avustushaku alkaa huhtikuun alussa. Hausta järjestetään kaikille kiinnostuneille kaksi samansisältöistä infotilaisuutta Teamsissä: ensimmäinen keskiviikkona 1.4. klo 16 ja toinen perjantaina 10.4. klo 10. Haun arviointiperusteita ovat muun muassa moninaisuuden, saavutettavuuden ja osallisuuden huomioiminen sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa, toiminnan lapsilähtöisyys, lastenkulttuurin toimintaympäristön ymmärrys sekä kokemus tapahtumatuotannosta. Hakijoiksi toivotaan myös luovan liikkumisen ja kehollisen ilmaisun toimijoita. 

Kaupungin avustuksen lisäksi hankkeeseen osallistuvilta toimijoilta edellytetään resurssien osoittamista tapahtumien toteuttamiseen myös omasta budjetistaan. Erillishausta tiedotetaan lisää maaliskuun aikana avustukset.hel.fi-sivustolla.

Syksyllä valittavien toimijoiden lisäksi kumppaneina jatkaa myös kaupungin omia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja. 

Kulttuurin kummilapset -toiminta on päätetty vakiinnuttaa pysyväksi osaksi kaupungin koordinoimia palveluja vuodesta 2027 alkaen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

