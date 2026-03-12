The Voice of Finlandissa vaikeita valintoja – Knockoutissa kukaan laulajista ei ole turvassa
17.3.2026 10:12:13 EET | Nelonen Media | Tiedote
The Voice of Finland etenee viimeiseen vaiheeseen ennen suoria lähetyksiä eli Knockout-vaiheeseen.
Knockout-vaiheessa laulajat taistelevat paikoista suorissa lähetyksissä. Knockout-jaksoja on kaikkiaan neljä, yksi kunkin tähtivalmentajan tiimille. Laulajien esitysten jälkeen tähtivalmentaja päättää, saako tämä paikan suoriin lähetyksiin pääseville laulajille varatuilta tuoleilta. Tuoleja on neljä, laulajia yhdeksän. Tämä tarkoittaa todella vaikeita valintoja vuorossa olevalle tähtivalmentajalle.
Knockout-vaiheessa kukaan tuoleille pääsevistä laulajista ei ole turvassa ennen jakson loppua, sillä tähtivalmentaja voi pudottaa laulajan miltä tahansa tuolilta.
The Voice of Finland Ruudussa ja Nelosella perjantaina klo 20.
The Voice of Finlandissa vielä mukana olevat laulajat:
TEAM ELASTINEN (jakso esitetään pe 20.3.)
Justiina Luukaslammi, 26, Tampere
Jose Carlos, 32, Vantaa
Kalle Jussila, 64, Mäntsälä
Tuuli Kantola, 16, Jokioinen
Anne Vihelä, 45, Seinäjoki
Markus Blom, 43, Kaarina
Leeni Pihlakoski, 29, Espoo
Selma Lepistö, 20, Espoo
Hana Orllati, 19, Vantaa
TEAM JENNI VARTIAINEN (jakso esitetään su 22.3.)
Tara Hasan, 22, Helsinki
Jyry Pietikäinen, 22, Lahti
Apple Grace, 36, Järvenpää
Julia Trinh, 23, Helsinki
Jaakko Seppälä, 29, Helsinki
Ehea Kunelius-Laukkanen, 27, Helsinki
Helena Haaparanta, 40, Helsinki
Rubin Grace, 34, Espoo
Kreetta Sihvola, 26, Helsinki
TEAM SANNI (jakso esitetään pe 27.3.)
Joni Peltonen, 24, Harjavalta
Kristian Meurman, 46, Lohja
Emmi Kallio, 16, Tampere
Fanny Norrgård, 16, Laitila
Omotola Adeshina, 27, Helsinki
Anita Poti, 21, Vantaa
Flora Ann Heinäsuo, 25, Helsinki
Saw Shane, 38, Ruokolahti
Onni Hytönen, 21, Helsinki
TEAM ARTTU WISKARI (jakso esitetään 29.3.)
Iiris Aalto-Setälä, 25, Helsinki
Merette Brandt, 35, Jyväskylä
Anna Hanhisalo, 23, Järvenpää
Maria Forsman, 27, Helsinki
Tony Romeo, 37, Saarijärvi
Dorcas Lusajo, 20, Merikarvia
Idaliia Tunturipuro, 34, Helsinki
Viivi-Maria Grosvenor, 28, Kirkkonummi
Arthur Rinne, 28, Vantaa
Näin The Voice of Finland -kausi etenee:
Ääni ratkaisee: pe ja su 23.1.-1.3.
Kaksintaistelut: pe ja su 6.-15.3.
Knockout: pe ja su 20.-29.3.
Livelähetys 1: pe 3.4.
Livelähetys 2: pe 10.4.
Semifinaali: pe 17.4.
Finaali: pe 24.4.
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
