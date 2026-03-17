Business Finlandin miljoonarahoituksen saanut projekti tutkii hauskuutta kilpailuetuna

Digitaalisessa huomiotaloudessa asiakkaiden sitoutuminen pirstaloituu ja viihdyttävyys tuottaa usein vain lyhytjänteisiä ja pinnallisia kokemuksia. Tähän ajankohtaiseen haasteeseen vastaa Funmersive-tutkimushanke. Hankkeessa tutkitaan, miten hauskuus rakentaa palveluihin sitoutumista asiakaspolun eri vaiheissa ensivaikutelmasta pitkäaikaiseen käyttöön.

Business Finland on myöntänyt Funmersive-kokonaisuuteen rahoitusta yhteensä lähes 3,6 miljoonaa euroa Turun yliopistolle, Jyväskylän yliopistolle sekä viidelle yritykselle niiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien toteuttamiseksi. Helmikuussa 2026 käynnistynyt hanke jatkuu kesään 2028.

– On olemassa valtava määrä näyttöä siitä, että hauskuus liittyy motivaatioon, oppimiseen ja sitoutumiseen – mutta samaan aikaan se on ollut tieteessäkin vaikeasti määriteltävä ja mitattava saippuapala. Funmersivessa rakennamme hauskuuden mekanismeista työkaluja suomalaisen liiketoiminnan kansainvälisen kasvun tueksi, sanoo konsortion johtaja, Turun yliopiston erikoistutkija Jukka Vahlo.

Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä tuo kokonaisuuteen erityisesti osaamista pelitutkimuksesta, kasvatustieteistä sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta.

– Kun puhumme hauskuudesta, emme tarkoita päälle liimattuja palkintoja tai pinnallisia tunnereaktioita, vaan sellaista leikillisyyttä ja kokemuksellista vetovoimaa, joka tukee oppimista ja sisäisesti motivoitunutta pitkäjänteistä sitoutumista eli immersiota. Juuri sen takia hauskuuden tutkimus on tieteen ja yhteiskunnan näkökulmasta tärkeää, toteaa Jyväskylän yliopiston hanketta johtava yliopistotutkija Kai Tuuri.

Yritykset tutkivat uusia ratkaisuja – tutkimus tekee vaikutuksen näkyväksi

Funmersivessa ovat mukana yritykset MinnaLearn, Rockway, Seppo, Eduten ja LeanLab, jotka toteuttavat omia Business Finlandin rahoittamia hankkeitaan. Lisäksi hankkeessa on mukana muita kumppaneita, kuten Rovio Entertainment ja turkulainen pelialan yritys MiTale.

Yritykset näkevät, että hauskuuden avulla voidaan parantaa sekä käyttäjäkokemusta että liiketoiminnan tuloksellisuutta. Useat Funmersiven yrityshankkeet keskittyvät paitsi pelillisyyteen myös tekoälyagenttien potentiaaliin hauskan ja sitouttavan asiakaskokemuksen kannalta.

Seppo/Lentävä Liitutaulu Oy on kiinnostunut yhteydestä pelillisten hauskuuden kokemusten sekä parhaiden oppimistulosten välillä. Rockway tutkii konsepteja, joissa hauskuus, pelillisyys ja myös tekoälyagentit tukevat pitkäkestoista palveluun sitoutumista. Samoja teemoja tutkii myös Eduten, jonka ratkaisut liittyvät kouluympäristöissä tapahtuvaan vetovoimaiseen ja vaikuttavaan oppimiseen.

Kaikki yritykset etsivät Funmersivessa polkuja liiketoimintansa kansainväliselle kasvulle.

– Funmersive auttaa meitä ymmärtämään, miten teemme osallistumisesta niin kiinnostavaa, että asiakkaat haluavat tulla mukaan — ei siksi, että heitä houkutellaan palkkioilla, vaan koska se on heille mielekästä. Tämä muuttaa koko asiakastutkimuksen logiikan, kertoo LeanLabin toimitusjohtaja Ville Österlund.

MinnaLearn vastaavasti rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä menetelmiä vaikuttavaan työelämäoppimiseen:

– Tavoitteemme on kehittää koulutukseen sellaista sosiaalista hauskuutta, joka näkyy oppimistuloksissa pitkäkestoisesti, Sampo Leino kertoo.

Funmersiven tavoitteena on, että hauskuus muutetaan mystisestä laatutekijästä suunniteltavaksi ja mitattavaksi kokonaisuudeksi – ja sitä kautta aidoksi kilpailueduksi.

– Parhaat palvelukokemukset ovat hauskoja, niiden pariin suorastaan halutaan palata. Funmersive tavoittelee tätä yhdessä yritysten kanssa, tähtäimenään akateeminen vaikuttavuus ja yritysten uudenlainen kasvu, Vahlo ja Tuuri tiivistävät.

Funmersive – Transformative and Scalable Customer Engagement Through Immersive Fun