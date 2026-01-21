Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin suurteos Tanssin taloon
17.3.2026 10:12:25 EET | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote
Tanssin talon Erkko-salissa saa lokakuussa 2026 ensi-iltansa monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Ghosts of Rosegarden -teoksessa kuultavan Ville Kabrellin uuden sävellyksen esittää kamariorkesteri Avanti!
Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin uusi teos Ghosts of Rosegarden ottaa vauhtia Igor Stravinskyn ikonisesta Kevätuhrista, mutta ei tee siitä jälleen yhtä uutta tulkintaa. Sen sijaan teos kääntää alkuperäisen kertomuksen uusiin mytologisiin ja elämällisyyttä luoviin suuntiin, jossa ketään naista ei uhrata vaan he syntyvät yhä uudelleen ja uudelleen uusina muotoina, tansseina, musiikkina, villeinä alteregoina, aikoja halkovina äiteinä ja sisäisinä lapsina; tulevaisuuden ikoneina.
Ghosts of Rosegardenissa Elina Pirinen tekee yhteistyötä säveltäjä Ville Kabrellin kanssa jo viidennen kerran. Pirinen kirjoittaa uuden ruumiillis-kielellisen libreton Kabrellin uuteen sävellykseen, ja yhdessä he luovat nykyaikaisen feministisen sadun, ristiriitaisten esiäitien lumoavat orgiat. Heidän edellistä yhteisteostaan Doves and Bloods esitettiin Viirus-teatterissa täysille katsomoille syksyllä 2024 ja uudelleen tämän vuoden alussa.
Kamariorkesteri Avanti! esittää livenä Kabrellin luonnonvoimaisen sävellyksen, jossa soivat jouset, fagotti, kellot ja elektroniikka. Lavalla heidän kanssaan nähdään tanssijat Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Felix Urbina (MX) ja Alina Pilecka (LT) sekä Elina Pirinen (FI).
”Tämän ajan taiteilijana työskentelen feministisen ja maternaalisen paradigman muutoksen puolesta vahvistamalla sisäisen lapsen arvoa ja merkitystä ihmisiä toistensa luo tuovana voimana. Haluan tuoda kansan ruumiin takaisin sisäisen lapsen visioihin, henkeen ja riittiin, jossa alitajunnan synnyttämä todellisuus on kirkkaimman valon paikka”, Pirinen sanoo.
Ghosts of Rosegarden on kansainvälinen yhteistuotanto. Kotimaisina yhteistuottajina toimivat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Libidian Wonders ja kamariorkesteri Avanti! Teos saa ensi-iltansa Tanssin talon suurella näyttämöllä 6. lokakuuta, minkä jälkeen se matkustaa lokakuussa Sõltumatu Tantsu Festivalille (STF) Tallinnaan ja Dansens Husiin Tukholmaan.
KANTAESITYS
Elina Pirinen: Ghosts of Rosegarden
Ohjaus, koreografinen praktiikka, libretto: Elina Pirinen
Säveltäjä, äänisuunnittelija: Ville Kabrell
Valo- ja tilasuunnittelija: Mateus Manninen
Dramaturgi: Ami Karvonen
Pukusuunnittelu: Antrea Kantakoski
Livekamerakonsepti ja ohjaus: Jakob Öhrman
Tanssijat: Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva(EE), Felix Urbina (MX), Alina Pilecka (LT) feat. Elina Pirinen (FI)
Jousisoittimet ja fagotti: kamariorkesteri Avanti!
Koreografinen assistentti ja harjoituttaja: Vera Tegelman
Taiteelliset mentorit: Carmen Mehnert & Heidi Väätänen
Tuottaja: Tommi Kokkonen
Kumppanuudet ja rahoitus: Maija Eränen
Hallinto: Outi Järvinen / Arts Management Helsinki
Jakelu: Zodiak - Uuden tanssin keskus & Plan B - Creative office for Performing Arts
Valokuvat: Venla Helenius
Videotiiseri: Mateus Manninen
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Erasmus+, Pohjoismainen kulttuuripiste
Residenssituki: Viron Suomen-suurlähetystö, Viron kulttuuriministeriö
Yhteistuottajat: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Sõltumatu Tantsu Lava (Estonia), Dansens Hus (Sweden), BIT Bergen Internasjonale Teater (Norway), Libidian Wonders, kamariorkesteri Avanti!
Ensi-ilta:
ti 6.10.2026 klo 19.00, Tanssin talo / Erkko-sali, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki
Muut esitykset:
To 8.10. klo 19.00
Pe 9.10. klo 19.00
La 10.10. klo 15.00
Liput:
Peruslippu: 32–48 eur
Eläkeläislippu: 29–44 eur
Alennusliput: 16–24 eur
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
