Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin suurteos Tanssin taloon

Koreografi Elina Pirisen ja säveltäjä Ville Kabrellin uusi teos Ghosts of Rosegarden ottaa vauhtia Igor Stravinskyn ikonisesta Kevätuhrista, mutta ei tee siitä jälleen yhtä uutta tulkintaa. Sen sijaan teos kääntää alkuperäisen kertomuksen uusiin mytologisiin ja elämällisyyttä luoviin suuntiin, jossa ketään naista ei uhrata vaan he syntyvät yhä uudelleen ja uudelleen uusina muotoina, tansseina, musiikkina, villeinä alteregoina, aikoja halkovina äiteinä ja sisäisinä lapsina; tulevaisuuden ikoneina.

Ghosts of Rosegardenissa Elina Pirinen tekee yhteistyötä säveltäjä Ville Kabrellin kanssa jo viidennen kerran. Pirinen kirjoittaa uuden ruumiillis-kielellisen libreton Kabrellin uuteen sävellykseen, ja yhdessä he luovat nykyaikaisen feministisen sadun, ristiriitaisten esiäitien lumoavat orgiat. Heidän edellistä yhteisteostaan Doves and Bloods esitettiin Viirus-teatterissa täysille katsomoille syksyllä 2024 ja uudelleen tämän vuoden alussa.

Kamariorkesteri Avanti! esittää livenä Kabrellin luonnonvoimaisen sävellyksen, jossa soivat jouset, fagotti, kellot ja elektroniikka. Lavalla heidän kanssaan nähdään tanssijat Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Felix Urbina (MX) ja Alina Pilecka (LT) sekä Elina Pirinen (FI).

”Tämän ajan taiteilijana työskentelen feministisen ja maternaalisen paradigman muutoksen puolesta vahvistamalla sisäisen lapsen arvoa ja merkitystä ihmisiä toistensa luo tuovana voimana. Haluan tuoda kansan ruumiin takaisin sisäisen lapsen visioihin, henkeen ja riittiin, jossa alitajunnan synnyttämä todellisuus on kirkkaimman valon paikka”, Pirinen sanoo.

Ghosts of Rosegarden on kansainvälinen yhteistuotanto. Kotimaisina yhteistuottajina toimivat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Libidian Wonders ja kamariorkesteri Avanti! Teos saa ensi-iltansa Tanssin talon suurella näyttämöllä 6. lokakuuta, minkä jälkeen se matkustaa lokakuussa Sõltumatu Tantsu Festivalille (STF) Tallinnaan ja Dansens Husiin Tukholmaan.

KANTAESITYS

Elina Pirinen: Ghosts of Rosegarden

Ohjaus, koreografinen praktiikka, libretto: Elina Pirinen

Säveltäjä, äänisuunnittelija: Ville Kabrell

Valo- ja tilasuunnittelija: Mateus Manninen

Dramaturgi: Ami Karvonen

Pukusuunnittelu: Antrea Kantakoski

Livekamerakonsepti ja ohjaus: Jakob Öhrman

Tanssijat: Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva(EE), Felix Urbina (MX), Alina Pilecka (LT) feat. Elina Pirinen (FI)

Jousisoittimet ja fagotti: kamariorkesteri Avanti!

Koreografinen assistentti ja harjoituttaja: Vera Tegelman

Taiteelliset mentorit: Carmen Mehnert & Heidi Väätänen

Tuottaja: Tommi Kokkonen

Kumppanuudet ja rahoitus: Maija Eränen

Hallinto: Outi Järvinen / Arts Management Helsinki

Jakelu: Zodiak - Uuden tanssin keskus & Plan B - Creative office for Performing Arts

Valokuvat: Venla Helenius

Videotiiseri: Mateus Manninen

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Erasmus+, Pohjoismainen kulttuuripiste

Residenssituki: Viron Suomen-suurlähetystö, Viron kulttuuriministeriö

Yhteistuottajat: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Sõltumatu Tantsu Lava (Estonia), Dansens Hus (Sweden), BIT Bergen Internasjonale Teater (Norway), Libidian Wonders, kamariorkesteri Avanti!

Ensi-ilta:

ti 6.10.2026 klo 19.00, Tanssin talo / Erkko-sali, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki

Muut esitykset:

To 8.10. klo 19.00

Pe 9.10. klo 19.00

La 10.10. klo 15.00

Liput:

Peruslippu: 32–48 eur

Eläkeläislippu: 29–44 eur

Alennusliput: 16–24 eur

