Uudet ympäristöluokitellut kodit viimeistelevät asuinkorttelin Helsingin Oulunkylässä
17.3.2026 10:00:00 EET | Skanska Oy | Tiedote
Helsingin Oulunkylän Veräjämäkeen rakentuu Skanskan toteuttama kylämäinen kolmen kohteen kortteli, jonka viimeisen kohteen ennakkomarkkinointi on nyt alkanut.
Monipuolisten kulkuyhteyksien äärelle, osoitteeseen Jokiniementie 52 nouseva As. Oy Helsingin Ruska sijaitsee vain lyhyen kävelymatkan päässä Oulunkylän palveluista ja juna-asemasta. Lisäksi Raide-Jokerin pysäkki ja Baana-pyöräilyreitti sijaitsevat aivan kohteen vieressä.
A-energialuokan Helsingin Ruska tavoittelee Skanska Kotien kaikkien kohteiden tavoin Rakennustiedon ympäristöluokitusta, joka parantaa asumismukavuutta muun muassa panostuksilla sisäilman laatuun, energiatehokkuuteen ja pyöräilyyn. Katolle asennettavien aurinkopaneelien tuottamaa uusiutuvaa sähköä hyödynnetään kiinteistön kulutuksessa.
”Ruska viimeistelee erinomaiselle sijainnille rakentuvan puistomaisen kyläkorttelin, jonka avarat asunnot ovat jo herättäneet runsaasti kiinnostusta. Alueen vetovoima, luonnonläheisyys ja hyvät ulkoilumahdollisuudet vetävät puoleensa. On hienoa saada korttelin viimeinen kohde ennakkomarkkinointiin – ja samalla täydennämme Oulunkylän asuntotarjontaa”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.
Kuusikerroksiseen Helsingin Ruskaan valmistuu yhteensä 41 asuntoa yksiöistä tilaviin neljän huoneen koteihin. Irtaimistovarastot sekä lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarastot on sijoitettu asuinkerroksiin, mikä helpottaa niiden käyttöä arjessa. Korttelin yhteiset tilat tarjoavat rauhalliset puitteet esimerkiksi etätyöhön ja opiskeluun. Pihakannen alla sijaitsee korttelin yhteinen pysäköintihalli, jossa kaikki autopaikat on varustettu sähköauton latauspisteillä.
Rakentamisen ennakoidaan alkavan kesällä 2026, jolloin kohde valmistuisi syksyllä 2027.
Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi
Skanska Oy, mediayhteydet, puh. 050 311 1773, media[at]skanska.fi
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
