Timo Vaismaa Seinäjoen ja Kauhavan konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle 43-vuotisen finanssityöuran jälkeen
17.3.2026 15:11:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Etelä-Pohjanmaan alueen konttorien paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle maaliskuun 2026 lopussa. Kangas on työskennellyt finanssialalla yhteensä 43 vuoden ajan. Huhtikuun alusta Seinäjoen Kalevankadun ja Ideaparkin sekä Kauhavan konttoreista vastaa Timo Vaismaa.
Timo Vaismaa toimii tällä hetkellä Aito Säästöpankissa asiakkuusjohtajana ja 1.5. alkaen johtajana. Hän vastaa konttoreiden arjen sujuvuudesta, alueen yhteistyökumppanuuksista sekä Yrityspankin toiminnasta Etelä-Pohjanmaan alueella.
Kasvua ja kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa
Seinäjoella syntyneellä ja asuvalla Vaismaalla on vahva ja monipuolinen, yli 16 vuoden kokemus finanssialalta. Aito Säästöpankissa hän aloitti helmikuussa 2023. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa rooleissa pääosin yritysasiakkaiden ja yrittäjien parissa. Lisäksi hänellä on kokemusta liiketoimintajohtajan tehtävistä sekä esihenkilötyöstä.
”Seinäjoki on Suomen vetovoimaisin seutu yrittäjälle, joten odotan erityisellä innolla mahdollisuutta kehittää pankin ja koko Säästöpankkiryhmän yritysasiakasliiketoimintaa. On hienoa työskennellä kannattavasti ja vastuullisesti kasvavassa pankissa yhdessä huipputiimin, asiakkaiden ja kollegoiden kanssa”, Vaismaa iloitsee.
Ideaparkin uusi konttori uran kohokohtana
Päivikki Kangas jää eläkkeelle haikein, mutta kiitollisin mielin.
”Kuluneiden vuosikymmenien aikana voimakkaasti muuttunut pankkiala on tarjonnut minulle ja uralleni monipuolisia haasteita sekä mahdollisuuksia kasvaa. Olen saanut työskennellä upeiden työystävien ja asiakkaiden kanssa sekä olla mukana monessa, kuten Ylihärmän Säästöpankin ja Aito Säästöpankin yhdistymisessä vuonna 2022. Erityisen mieleenpainuva hetki oli vuonna 2024, kun avasimme täysin uuden konttorin Seinäjoen Ideaparkiin”, Kangas kertoo.
Nimityksiä johtoryhmässä ja avoimia paikkoja
Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimityksiä 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.
Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, ja pian hakuun tulee myös sijoituspäällikön paikka.
”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla vahvistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Timo Vaismaa | asiakkuusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 318 0480 | timo.vaismaa@saastopankki.fi
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.
