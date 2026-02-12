Timo Vaismaa Seinäjoen ja Kauhavan konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle 43-vuotisen finanssityöuran jälkeen

Timo Vaismaa toimii tällä hetkellä Aito Säästöpankissa asiakkuusjohtajana ja 1.5. alkaen johtajana. Hän vastaa konttoreiden arjen sujuvuudesta, alueen yhteistyökumppanuuksista sekä Yrityspankin toiminnasta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Kasvua ja kehittämistä yhdessä asiakkaiden kanssa

Seinäjoella syntyneellä ja asuvalla Vaismaalla on vahva ja monipuolinen, yli 16 vuoden kokemus finanssialalta. Aito Säästöpankissa hän aloitti helmikuussa 2023. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa rooleissa pääosin yritysasiakkaiden ja yrittäjien parissa. Lisäksi hänellä on kokemusta liiketoimintajohtajan tehtävistä sekä esihenkilötyöstä.

”Seinäjoki on Suomen vetovoimaisin seutu yrittäjälle, joten odotan erityisellä innolla mahdollisuutta kehittää pankin ja koko Säästöpankkiryhmän yritysasiakasliiketoimintaa. On hienoa työskennellä kannattavasti ja vastuullisesti kasvavassa pankissa yhdessä huipputiimin, asiakkaiden ja kollegoiden kanssa”, Vaismaa iloitsee.

Ideaparkin uusi konttori uran kohokohtana

Päivikki Kangas jää eläkkeelle haikein, mutta kiitollisin mielin.

”Kuluneiden vuosikymmenien aikana voimakkaasti muuttunut pankkiala on tarjonnut minulle ja uralleni monipuolisia haasteita sekä mahdollisuuksia kasvaa. Olen saanut työskennellä upeiden työystävien ja asiakkaiden kanssa sekä olla mukana monessa, kuten Ylihärmän Säästöpankin ja Aito Säästöpankin yhdistymisessä vuonna 2022. Erityisen mieleenpainuva hetki oli vuonna 2024, kun avasimme täysin uuden konttorin Seinäjoen Ideaparkiin”, Kangas kertoo.

Nimityksiä johtoryhmässä ja avoimia paikkoja

Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimityksiä 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.

Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, ja pian hakuun tulee myös sijoituspäällikön paikka.

”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla vahvistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.