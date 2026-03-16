Päivystys on ruuhkautunut – Assin päivystys avautuu 17.3.2026 klo 8.00

Synnytystoiminta siirtyy Assi-sairaalaan 18.3.2026 12.3.2026 15:36:51 EET | Tiedote

Synnytystoiminta ja raskauspäivystys siirtyvät Assi-sairaalaan 18.3.2026 klo 8.00 alkaen. Toiminta jatkuu keskeytyksettä muuton aikana, ja uudet tilat huomioivat paremmin perheiden tarpeet. Synnyttämään tullessa suositellaan soittamaan etukäteen, ja tutustumiskierroksia on järjestetty tuleville perheille.