Päivystys on ruuhkautunut – Assin päivystys avautuu 17.3.2026 klo 8.00
16.3.2026 17:05:51 EET | Oma Häme | Tiedote
Assin uusi päivystys avataan Ahveniston sairaalassa 17.3.2026 klo 8.00, jolloin Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystys päättyy. Ruuhkan vuoksi pyydämme asiakkaita saapumaan vain kiireellisissä tapauksissa. Hoidon kiireellisyys arvioidaan ja potilaita ohjataan uuteen päivystykseen henkilökunnan opastuksella. Kiitämme kärsivällisyydestä.
Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksessä on tällä hetkellä ruuhkaa, ja odotusajat voivat olla tavallista pidempiä. Pyydämme asiakkaita hakeutumaan päivystykseen vain silloin, kun hoidon tarve on kiireellinen.
Päivystyksessä kaikkien potilaiden hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan. Potilaat hoidetaan lääketieteellisen kiireellisyysjärjestyksen mukaan, joten osa potilaista voi joutua odottamaan pidempään, vaikka olisi saapunut päivystykseen aikaisemmin.
Kiireettömissä terveysasioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan tai hyödyntämään digitaalisia palveluja. Äkillisissä mutta ei hengenvaarallisissa tilanteissa voi saada hoito-ohjeita myös Päivystysavusta numerosta 116 117.
Päivystyksen toiminta siirtyy uuteen Ahveniston sairaalaan (Sairaalatie 3 A) tiistaina 17.3.2026.
Uudessa sairaalassa päivystys avautuu kello 8.00.
Nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystyksen (Parantolankatu 6) toiminta päättyy samana aamuna kello 7.59.
Siirtymän jälkeen kaikki päivystyspotilaat hoidetaan Assin päivystyksessä. Henkilökunta ja opasteet ohjaavat potilaita uuteen päivystykseen.
Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestä ruuhkatilanteessa. Teemme parhaamme, jotta jokainen potilas saa tarvitsemansa hoidon mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.
Yhteyshenkilöt
Veli-Pekka RautavapalvelualueylilääkäriPuh:040 193 7418veli-pekka.rautava@omahame.fi
