Kaupunginhallitus esittää useamman kaavamuutoksen hyväksymistä

Kampin kaavamuutos koskee Yrjönkatu 18:ssa sijaitsevaa yksityisomisteista suojelurakennusta kehitetään kulttuuri- ja toimitilakäyttöön. Sisäpihalle suunnitellaan pienimuotoista laajennusosaa.

Tattariharjun kaavaratkaisu koskee asemakaavassa teollisuus- ja varastorakentamiselle osoitettua tonttia Tattariharjun teollisuusalueella. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vähittäiskaupan sijoittuminen tontille. Tontilla olevat nykyiset pienteollisuus- ja varastorakennukset puretaan samassa yhteydessä.

Herttoniemen kaavamuutos koskee Fastholman aluetta, joka sijaitsee Vanhankaupunginlahden itäpuolella, lähellä Herttoniemen asuinaluetta. Alueelle laaditaan sen ensimmäinen asemakaava. Alueella toimiva lumenvastaanottopaikka on yksi Helsingin yhdeksästä lumenvastaanottopaikasta. Kaavan laatiminen mahdollistaa sen, että aluetta voi jatkossakin käyttää lumi- ja maa-ainesten hallittuna läjitys- ja kierrätysalueena ja samalla varmistetaan teknisen suunnittelun avulla toiminnan yhteensovittaminen alueen luontoarvojen kanssa.

Kaikki kaavamuutokset etenevät kaupunginvaltuustoon.

Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maanalaisen verkkoinfrastruktuurin sijaintitiedoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä päätti digitalisaatiojohtajan viran täyttämisestä.

