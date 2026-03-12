Mikroyrityksille myönnetty 2,9 miljoonaa euroa lainaa helmikuussa käynnistyneessä haussa – Pienten yritysten rahoitus näkyy nopeasti uusina työpaikkoina
17.3.2026 09:00:07 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Erityisesti nuoret yritykset ovat hakeneet aktiivisesti mikroyritysten kasvuun kohdennettua Finnveran lainaa. Haku käynnistyi 1.2.2026 ja hakemuksia on saapunut tähän mennessä noin 270 kappaletta. Hakijoista noin kolmannes oli alle vuoden ikäisiä yrityksiä ja noin puolet alle kolme vuotta toimineita yrityksiä, mikä kertoo rahoituksen merkityksestä erityisesti yritystoiminnan alku- ja kasvuvaiheessa. Lisäksi nuorten yritysten takaushakemukset ovat lisääntyneet alkuvuonna 2026, mikä kertoo, että pankit ja muut rahoittajat ovat aktivoituneet nuorten yritysten rahoituksessa. Alkuvuosi viittaa siihen, että mikroyritykset hakevat uusia avauksia ja kehittävät liiketoimintaansa, ja myös uusia yrityksiä perustetaan rohkeasti. Rahoitus synnyttää nopeasti uusia työpaikkoja.
Finnvera käynnisti helmikuussa 2026 uuden puoli vuotta kestävän lainajakson mikroyritysten ja nyt myös aloittavien yritysten kasvuhankkeisiin. Hakemuksia saapui jo ensimmäisen kuukauden aikana laajasti eri toimialoilta ja lähes kaikista maakunnista. Eniten hakemuksia tuli ravitsemustoiminnan, vähittäiskaupan ja tukkukaupan aloilta.
Rahoitetuissa hankkeissa korostuu liiketoiminnan käynnistämisen ja kasvun vaatimat investoinnit sekä käyttöpääoma. Mikroyritykset myös kehittävät paljon uutta ja mukana on myös aineettomia investointeja.
– Lainahakemuksia on tullut odotetun vilkkaasti ja hakumahdollisuus on selvästi tavoittanut myös aivan alkuvaiheessa olevat yritykset. Hakemuksia on saapunut enemmän kuin viime vuonna päättyneen pilottimme alkuvaiheessa. Käyttötarkoitukset vaihtelevat yrityksen käynnistysvaiheen, kasvun ja kehittämisen kulujen kattamisesta aina koneisiin, kalustoon, toimitiloihin sekä myynnin ja kasvun mahdollistamiseen. Digitalisaatio on noussut yhdeksi keskeiseksi teemaksi, ja jopa neljännes hankkeista liittyy siihen, sanoo Finnveran rahoitusjohtaja Elisa Sipponen.
Ennen lainahakemuksen jättämistä lainan hakijalta edellytetään, että hän on selvittänyt rahoitusmahdollisuudet kaupallisen rahoittajan kautta, mutta ei ole saanut rahoitusta. Näyttää siltä, että rahoitusta on saatu mahdollistettua myös yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa takauksin.
– Finnveraan saapuneet alkavien yritysten takaushakemukset ovat olleet alkuvuoden kasvussa. Tämä kertoo siitä, että yritykset ovat rohkeasti tiedustelleet rahoitusta hankkeilleen ja rahoitus on järjestynyt yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa. Vaikuttaa kuitenkin myös siltä, että kaupallisen rahoituksen ulkopuolelle jää rahoituskelpoisia mikroyrityksiä, eritoten nuorimpia ja pienimpiä yrityksiä, Sipponen kertoo.
Tässä vaiheessa noin puolet hakijoista on täyttänyt lainan ehdot. Yleisimpiä syitä kielteiselle päätökselle ovat maksuhäiriömerkinnät, toimivan yrityksen negatiivinen oma pääoma ja yrityksen Rating Alfa -luokitus, joka ei ole ollut riittävällä tasolla.
Vuonna 2025 rahoitusta myönnettiin kokonaisuutena vähemmän, mutta useammalle mikroyritykselle
Vuonna 2025 mikroyrityksille myönnettiin takauksia ja lainoja yhteensä 375 miljoonaa euroa, mikä on 2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (383). Rahoitusta saaneiden mikroyritysten määrä kuitenkin kasvoi hieman, ja rahoitusta myönnettiin 3 580 mikroyritykselle (+1 %).
Samalla rahoituksen työllisyysvaikutus vahvistui selvästi: rahoituksella myötävaikutetut uudet työpaikat kasvoivat noin 11 %, yhteensä 3 687 uutta työpaikkaa (3 319).
Alueiden ja toimialojen kehitys eriytyi, investoinnit pysyivät vakaana
Maakuntien ja toimialojen rahoituksen kehitys vaihteli voimakkaasti. Toimialojen välillä kehitys eriytyi selvästi. Rahoituksen painopiste rahoitetuissa kokonaishankkeissa kääntyi, ja rahoitus kohdentui suhteellisesti enemmän investointeihin. Käyttöpääoman ja viennin rahoitus laskivat.
- Matkailun rahoitus kasvoi 31 %, nousten 43 miljoonasta eurosta 56 miljoonaan euroon.
- Liike-elämän palvelut kasvoivat maltillisesti (+4 %) 118 miljoonaan euroon.
- Teollisuuden rahoitus laski 17 %, jääden 107 miljoonaan euroon.
- Kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus supistui edellisvuodesta noin 6 % 90 miljoonaan euroon.
– Vuonna 2025 mikroyrityksille myönnetty rahoitus kohdentui aiempaa vahvemmin palvelu- ja matkailualoille sekä investointeihin, joilla oli suora ja nopea työllisyysvaikutus eri puolilla Suomea. Erityisesti matkailualan investoinnit ovat olleet kasvussa viimeisen kahden vuoden ajan heijastellen toimialan vahvistunutta kysyntää ja yritysten kasvuhalukkuutta, sanoo Sipponen.
Teollisuustoimialalle myönnetyn rahoituksen kokonaismäärä jäi edellisvuotta pienemmäksi, ja liike-elämän palveluille myönnettiin ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen enemmän rahoitusta kuin teollisuuden toimialoille. Teollisuuden mikroyrityksissä investointipäätöksiä ovat viime vuosina lykänneet poikkeuksellisen epävarma toimintaympäristö, suhdanneherkkyys sekä varovaisuus pitkän takaisinmaksuajan hankkeissa.
Vaikka mikroyrityksille myönnetyn rahoituksen euromäärä kokonaisuutena hieman laski, rahoituksen vaikuttavuus kansantaloudelle vahvistui.
– Pieniin yrityksiin suunnattu rahoitus kääntyi selvästi kasvaneeksi työllisyydeksi, mikä korostaa mikroyritysten merkitystä alueellisen elinvoiman ja työllisyyden tukijana, Sipponen sanoo.
|
Finnveran mikroyritysten rahoituksen muutos maakunnissa (eur), suurimmat kasvajat ja laskijat 2025 vs. 2024
|
Etelä-Savo
|
+ 88 %
|
Lappi
|
+ 42 %
|
Keski-Suomi
|
+ 32 %
|
***
|
Kymenlaakso
|
- 67 %
|
Keski-Pohjanmaa
|
- 58 %
|
Satakunta
|
- 48 %
Tulevaisuuden näkymät varovaisen myönteiset
Mikroyritysten tulevaisuuden näkymät vuodelle 2026 ovat varovaisen myönteiset. Investointien määrä on pysynyt tasaisena, mikä antaa hyvän perustan kasvulle ja kehitykselle tulevina vuosina. Vaikka teollisuuden rahoitus on laskenut, matkailun ja liike-elämän palveluiden sektorit ovat osoittaneet kasvua, mikä luo uusia mahdollisuuksia myös mikroyrityksille. Myös suuryritysten viennin kääntyminen kasvuun toimii positiivisena veturina myös mikroyrityksille.
– Laina- ja takaushakemuksissa näkyy jo vuoden 2026 alussa piristymisen merkkejä, mikä viittaa siihen, että mikroyritykset hakevat aktiivisesti uusia avauksia ja kehittävät liiketoimintaansa. On myös positiivista, että epävarmoista ajoista huolimatta uusia yrityksiä perustetaan rohkeasti. Finnvera rahoitti vuonna 2025 yhteensä noin 1 600 aloittavaa yritystä, mikä on samalla tasolla kuin edellisvuonna, kertoo Sipponen.
Lisätiedot:
Elisa Sipponen, rahoitusjohtaja, Finnvera, puh. 029 460 2834, etunimi.sukunimi@finnvera.fi
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Finnveran omistajanvaihdoskatsaus 1–12/2025: Yrityskauppojen rahoitus kääntyi odotettuun kasvuun – Maakunnista kärjessä Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa12.3.2026 09:30:49 EET | Tiedote
Yritysten omistajanvaihdosten rahoitus kääntyi odotettuun kasvuun. Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin vuonna 2025 yhteensä 130 miljoonaa euroa, mikä on lähes neljänneksen enemmän kuin edellisvuonna. Yrityskauppojen määrät nousivat eri kokoluokan yrityksissä ja myös rahoitettujen kauppojen keskikoko kasvoi. Teollisuuden yrityskaupoissa nähtiin merkittävä käänne parempaan.
Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Etelä-Pohjanmaan investoinnit kasvoivat, Keski-Pohjanmaalla kehitys oli vakaata ja Pohjanmaalla varovaisempaa11.3.2026 09:14:37 EET | Tiedote
Kokonaisuutena Finnveran myöntämän rahoituksen ja investointien taso pysyi lähellä edellisvuotta, mutta maakuntien välillä oli selviä eroja. Investoinneissa nähtiin selviä maakuntakohtaisia eroja: Etelä-Pohjanmaalla investoinnit kasvoivat, Keski-Pohjanmaalla kehitys oli vakaata ja Pohjanmaalla investoinnit laskivat suurten hankkeiden puuttuessa. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamien investointien kokonaisarvo säilyi vakaana ja osoitti yritysten halukkuutta kehittää toimintaansa epävarmuudesta huolimatta.
Finnveran aluekatsaus 1–12/2025: Investoinnit kasvoivat voimakkaasti Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa5.3.2026 09:04:03 EET | Tiedote
Yritysten investointihankkeet piristyivät vuonna 2025 sekä Keski-Suomessa että Etelä-Savossa. Finnvera myönsi maakuntiin rahoitusta selvästi edellisvuotta enemmän, ja yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistetut investoinnit nousivat 53 prosentilla. Myönnetty rahoitus kertoo alueiden yritysten aktivoitumisesta haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Viennin rahoitus jäi edellisvuotta matalammaksi, mutta omistajanvaihdoksissa nähtiin hienoista nousua.
Finnveran aluekatsaus 1−12/2025: Kokonaisrahoitus teollisiin investointeihin kasvoi Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä – myös yritysten omistajanvaihdokset piristyivät4.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Finnveran myöntämä pk- ja midcap-yritysten rahoitus nousi Pirkanmaalla vuonna 2025, mutta laski Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamien investointien kokonaisarvo kääntyi kasvuun kaikissa maakunnissa, ja toimialoista erityisesti teollisuudessa. Myös omistajanvaihdoksiin kohdistuvassa rahoituksessa näkyy piristymisen merkkejä. Investoinnit enteilevät kasvua vuodelle 2026, ja odotukset kohdistuvat teollisuuteen ja vientiin muun muassa puolustussektorille. Finnvera vauhdittaa lainalla mikroyritysten kasvua ja käynnistää rahoituksen maatalousyritysten suuriin investointeihin.
Aluekatsaus 1-12/2025: Finnveran rahoitus Uudenmaan yrityksille kasvoi selvästi – Investointien ja omistajanvaihdosten rahoituksessa iso kasvuharppaus2.3.2026 09:28:06 EET | Tiedote
Finnvera rahoitti Uudenmaan yrityksiä vuonna 2025 selvästi edellisvuotta enemmän ja investoinneissa nähtiin iso piikki. Finnvera myönsi maakunnan yrityksille lainoja ja takauksia yhteensä 340 miljoonaa euroa (307), ja rahoitus kasvoi noin 10 prosenttia. Määrä vastaa lähes 30 prosenttia Finnveran valtakunnallisesta kotimaan rahoituksesta, mikä kertoo maakunnan merkityksestä kotimaan talouden veturina. Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa mahdollistamat investoinnit nousivat yli 80 prosenttia edellisvuodesta 351 miljoonaan euroon (194) teollisuuden vahvan nousun vetäminä. Investointien painottuminen teollisuuteen heijastaa alueella eteneviä suurhankkeita, kuten datakeskusrakentamista ja energia‑ sekä kiertotalouden teollisia investointeja. Myös puolustussektori on yksi kasvualoista, johon liittyy vahva vientipotentiaali. Yrityskauppojen rahoitus harppasi ylöspäin edellisvuodesta. Pääkaupunkiseudun yrittäjistä luottavaisimmin tulevaan suhtautuvat espoolaiset. Helsingissä ja Vantaa
