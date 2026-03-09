TIETO26-harjoituksessa vahvistetaan yhteistyötä myös poikkeusolojen varalle – keskiössä elintarvikehuolto

Maaliskuussa käynnistynyt TIETO26 on laaja tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus, joka kehittää yritysten, viranomaisten ja kolmannen sektorin keskinäistä tiedonvaihtoa, viestintää, toimintamalleja ja tilannekuvan muodostamista laaja-alaisten ja laajavaikutteisten häiriötilanteiden aikana.

TIETO26 koostuu koulutuspäivistä, osallistujille annetuista ennakkotehtävistä sekä syksyllä 2026 järjestettävästä roolipelistä, jossa harjoitellaan simuloituja informaatioympäristön, kyberturvallisuuden ja fyysisen maailman häiriöitä.

Harjoituksen teemana on elintarvikehuollon ja sen toimitusketjujen toimintaedellytykset olosuhteissa, joissa Suomeen kohdistuu laaja-alaista ja pitkäkestoista vaikuttamista ja joissa on kaikkein kireimmissä tilanteissa mahdollisuus myös sotilaalliseen uhkaan. TIETO26-harjoituksen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa yhteistyötä myös poikkeusolojen varalle ja pitää Suomi toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa.

Yhteinen harjoittelu vahvistaa Suomen huoltovarmuutta

Kansallisen huoltovarmuuden ytimessä ovat yritykset, jotka ylläpitävät huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja ja tuotantoa. Yhteiskunnan toiminta perustuu siis verkostoihin, joiden päätöksentekoketjuja ja tiedolla johtamisen malleja TIETO26-harjoituksessa testataan.

”Yhteistyö on keskeinen edellytys tilanteissa, joissa tiedon hallinta ja reagointinopeus ratkaisevat. TIETO26-harjoituksessa elinkeinoelämän toimijat saavat mahdollisuuden harjoitella ja kehittää omia valmiuksiaan skenaarioissa, joissa häiriöt ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori.

Elintarvikehuollon rooli huoltovarmuuden turvaamisessa on keskeinen, ja sillä on läpileikkaava vaikutus yhteiskunnan toimintakykyyn. Samaan aikaan elintarvikehuolto on kuitenkin vahvasti riippuvainen muista toimialoista. Harjoituksessa tarkastellaan kyseisiä riippuvuuksia ja ratkotaan mahdollisia häiriöitilanteita toimitusketjuissa. Tämän vuoksi harjoitukseen osallistuu toimijoita myös esimerkiksi vesihuolto-, logistiikka-, teollisuus- sekä energia-alalta.

Harjoituksen valmisteluun osallistuu toimialoista vastaavia sektoriviranomaisia ja ministeriöitä sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Puolustusvoimat ja Yleisradio. TIETO-harjoituksia on järjestetty 1970-luvun lopulta lähtien. Joka toinen vuosi järjestettävien TIETO-harjoitusten järjestämisvastuu on Huoltovarmuuskeskuksella, ja käytännössä harjoitusta organisoi Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Digipooli. Huoltovarmuuskeskuksessa harjoitusta rahoitetaan Digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelmasta.