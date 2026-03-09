TIETO26-harjoituksessa vahvistetaan yhteistyötä myös poikkeusolojen varalle – keskiössä elintarvikehuolto
17.3.2026 09:24:44 EET | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
Laaja tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus TIETO26 käynnistettiin maaliskuussa 2026. Harjoituksen keskiössä on elintarvikehuollon toimitusketjujen toimintaedellytykset laajavaikutteisessa yhteiskunnan häiriötilanteessa sekä poikkeusoloissa. Suomen suurimpaan elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisharjoitukseen on ilmoittautunut mukaan yhteensä yli 180 organisaatiota.
Maaliskuussa käynnistynyt TIETO26 on laaja tietoyhteiskunnan valmiusharjoitus, joka kehittää yritysten, viranomaisten ja kolmannen sektorin keskinäistä tiedonvaihtoa, viestintää, toimintamalleja ja tilannekuvan muodostamista laaja-alaisten ja laajavaikutteisten häiriötilanteiden aikana.
TIETO26 koostuu koulutuspäivistä, osallistujille annetuista ennakkotehtävistä sekä syksyllä 2026 järjestettävästä roolipelistä, jossa harjoitellaan simuloituja informaatioympäristön, kyberturvallisuuden ja fyysisen maailman häiriöitä.
Harjoituksen teemana on elintarvikehuollon ja sen toimitusketjujen toimintaedellytykset olosuhteissa, joissa Suomeen kohdistuu laaja-alaista ja pitkäkestoista vaikuttamista ja joissa on kaikkein kireimmissä tilanteissa mahdollisuus myös sotilaalliseen uhkaan. TIETO26-harjoituksen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa yhteistyötä myös poikkeusolojen varalle ja pitää Suomi toimintakykyisenä kaikissa olosuhteissa.
Yhteinen harjoittelu vahvistaa Suomen huoltovarmuutta
Kansallisen huoltovarmuuden ytimessä ovat yritykset, jotka ylläpitävät huoltovarmuuden kannalta kriittisiä palveluja ja tuotantoa. Yhteiskunnan toiminta perustuu siis verkostoihin, joiden päätöksentekoketjuja ja tiedolla johtamisen malleja TIETO26-harjoituksessa testataan.
”Yhteistyö on keskeinen edellytys tilanteissa, joissa tiedon hallinta ja reagointinopeus ratkaisevat. TIETO26-harjoituksessa elinkeinoelämän toimijat saavat mahdollisuuden harjoitella ja kehittää omia valmiuksiaan skenaarioissa, joissa häiriöt ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori.
Elintarvikehuollon rooli huoltovarmuuden turvaamisessa on keskeinen, ja sillä on läpileikkaava vaikutus yhteiskunnan toimintakykyyn. Samaan aikaan elintarvikehuolto on kuitenkin vahvasti riippuvainen muista toimialoista. Harjoituksessa tarkastellaan kyseisiä riippuvuuksia ja ratkotaan mahdollisia häiriöitilanteita toimitusketjuissa. Tämän vuoksi harjoitukseen osallistuu toimijoita myös esimerkiksi vesihuolto-, logistiikka-, teollisuus- sekä energia-alalta.
Harjoituksen valmisteluun osallistuu toimialoista vastaavia sektoriviranomaisia ja ministeriöitä sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficomin Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi, Puolustusvoimat ja Yleisradio. TIETO-harjoituksia on järjestetty 1970-luvun lopulta lähtien. Joka toinen vuosi järjestettävien TIETO-harjoitusten järjestämisvastuu on Huoltovarmuuskeskuksella, ja käytännössä harjoitusta organisoi Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva Digipooli. Huoltovarmuuskeskuksessa harjoitusta rahoitetaan Digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelmasta.
Yhteyshenkilöt
Heli TammivuoriVerkostoyhteistyöyksikön johtajaHuoltovarmuuskeskusPuh:029 505 1110heli.tammivuori@nesa.fi
Linkit
Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa HVK varmistaa, että yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus voidaan turvata kriisi- ja häiriötilanteissa.
Lue lisää julkaisijalta Huoltovarmuuskeskus
Personalarrangemangen borde planeras på arbetsplatserna i händelse av allvarliga kriser9.3.2026 13:59:51 EET | Pressmeddelande
Försörjningsberedskapscentralen uppmuntrar företag och myndigheter att planera sina personalarrangemang i händelse av allvarliga kriser och undantagsförhållanden. Många företag och myndigheter ansvarar för uppgifter som är livsviktiga i samhället och som vid en långvarig kris skulle kunna öka betydligt och förvandlas till uppgifter som måste utföras dygnet runt. Då behövs i praktiken flera personer för samma uppgifter.
Työpaikoilla tulisi suunnitella henkilöstöjärjestelyt vakavien kriisien varalle9.3.2026 13:59:51 EET | Tiedote
Huoltovarmuuskeskus kannustaa yrityksiä ja viranomaisia suunnittelemaan henkilöstöjärjestelynsä vakavien kriisien ja poikkeusolojen varalle. Monet yritykset ja viranomaiset vastaavat yhteiskunnan elintärkeistä tehtävistä, jotka voisivat pitkittyvässä kriisissä lisääntyä merkittävästi ja muuttua ympärivuorokautisiksi. Tällöin samoihin tehtäviin tarvitaan käytännössä useampia henkilöitä.
I krissituationer tyr sig finländarna till anvisningar, information och närståendes stöd4.3.2026 13:37:11 EET | Pressmeddelande
Tydliga anvisningar, pålitlig information och närståendes stöd skulle hjälpa majoriteten av finländarna att orka mentalt om en kris inträffar. Mindre än hälften av befolkningen vet dock vad de ska göra om informationsnätverk och förbindelser kraschar, visar Försörjningsberedskapscentralens enkätundersökning.
Kriisitilanteessa suomalaiset tukeutuvat ohjeisiin, tietoon ja läheisten tukeen4.3.2026 13:37:11 EET | Tiedote
Selkeät toimintaohjeet, luotettava tieto ja läheisten tuki auttaisivat suomalaisten enemmistöä jaksamaan henkisesti kriisitilanteessa. Alle puolet väestöstä kuitenkaan tietää, kuinka toimia tietoverkkojen ja yhteyksien kaatuessa, todetaan Huoltovarmuuskeskuksen kyselytutkimuksessa.
Finns rely on guidelines, information and support from loved ones in crisis situations4.3.2026 13:37:11 EET | Press release
Clear guidelines, reliable information and the support of loved ones would help the majority of Finns to cope psychologically in a crisis situation. However, less than half of the population knows what to do if information networks and connections fail, according to a survey by the National Emergency Supply Agency.
