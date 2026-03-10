SDP Helsinki

SDP Helsingiltä vankka tuki Nasima Razmyarin jatkolle varapuheenjohtajaksi

16.3.2026 19:47:15 EET | SDP Helsinki | Tiedote

Jaa

Helsinkiläinen SDP:n 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar on kertonut olevansa käytettävissä jatkokaudelle SDP:n puoluekokouksessa toukokuussa. SDP Helsinki tukee yksimielisesti Razmyarin valintaa jatkokaudelle. Valittavan puoluejohdon keskeisin tehtävä on palauttaa SDP pääministeripuolueeksi kevään 2027 eduskuntavaaleissa.

– Suomalaiset haluavat muutosta. Orpon-Purran oikeistohallitus on epäonnistunut täydellisesti talous- ja työllisyyspolitiikan lupauksien lunastamisessa. Työmarkkinoilla luottamus on mennyt, ilmastotoimissa otetaan takapakkia ja jopa Suomen maine ja maakuva ovat kärsineet kaikessa rytäkässä merkittävästi. Hyvinvointivaltio ei kestä toista kautta oikeistovaltaa, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo.

Suomalaiset ovat huolissaan paitsi taloudesta, työllisyydestä ja toimeentulosta, myös kansainvälisestä turvallisuusympäristöstä. Razmyarin mukaan SDP:n päämääränä on palauttaa usko tulevaisuuteen ja tuoda toivo takaisin politiikkaan.

– Arvopohjaista politiikkaa ei voida tehdä ainoastaan hyvinä aikoina, vaan arvomme punnitaan silloin kun ajat ovat vaikeat. Sisäänpäin käpertyvä ja näivettyvä Suomi ei ole sellainen, joka houkuttelee investointeja tai niitä osaajia, joita väistämättä tarvitsemme. Emme voi jatkaa hyvinvointivaltion perustuksien murentamista. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja laadukkaaseen osaamiseen, vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja luontokadon torjuntaan, Razmyar jatkaa.

SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen pitää erityisen tärkeänä, että SDP onnistuu vahvistamaan kannatustaan suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, joka on puolueelle keskeinen ja vaikutusvaltainen toimintaympäristö.

– SDP on aito kansanliike, jonka piirissä toimii ihmisiä erilaisista taustoista ja jotka edustavat monenlaisia näkemyksiä. On tärkeää, että tämä monimuotoisuus näkyy myös puoluejohdon kokoonpanossa. Helsingin piiri on puolueelle merkittävä ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa näkyvät vahvasti suomalaisen yhteiskunnan erilaiset kokemukset ja näkökulmat. Siksi on tärkeää, että myös puoluejohto heijastaa tätä laajuutta, Reinikainen kertoo.

Helsingin piirin puheenjohtaja kehuu Razmyarin näyttöjä kuluneilta vuosilta.

– Toivon, että puoluekokous valitsee puheenjohtajistoon joukkueen, joka edustaa puolueen koko kirjoa ja pystyy puhuttelemaan suomalaisia laajasti eri puolilla maata. Nasimalla on vahvat näytöt kuluvalta puoluekokouskaudelta varapuheenjohtajana, ja hänen valintaansa jatkokaudelle on ilo tukea, Reinikainen sanoo.

--

Helsinkiläinen Nasima Razmyar on toiminut kansanedustajana (2015-2017), Helsingin kaupunginvaltuutettuna (2012-) ja apulaispormestarina johtaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa (2017-2021) sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa (2021-2023). Kevään 2023 eduskuntavaaleissa Razmyar valittiin uudelleen kansanedustajaksi.
SDP:n 1. varapuheenjohtajana Razmyar on toiminut vuodesta 2023.

Avainsanat

sdphelsinkinasima razmyarpuoluekokousvarapuheenjohtaja

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP Helsinki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
