SDP Helsingiltä vankka tuki Nasima Razmyarin jatkolle varapuheenjohtajaksi

– Suomalaiset haluavat muutosta. Orpon-Purran oikeistohallitus on epäonnistunut täydellisesti talous- ja työllisyyspolitiikan lupauksien lunastamisessa. Työmarkkinoilla luottamus on mennyt, ilmastotoimissa otetaan takapakkia ja jopa Suomen maine ja maakuva ovat kärsineet kaikessa rytäkässä merkittävästi. Hyvinvointivaltio ei kestä toista kautta oikeistovaltaa, kansanedustaja Nasima Razmyar sanoo.

Suomalaiset ovat huolissaan paitsi taloudesta, työllisyydestä ja toimeentulosta, myös kansainvälisestä turvallisuusympäristöstä. Razmyarin mukaan SDP:n päämääränä on palauttaa usko tulevaisuuteen ja tuoda toivo takaisin politiikkaan.

– Arvopohjaista politiikkaa ei voida tehdä ainoastaan hyvinä aikoina, vaan arvomme punnitaan silloin kun ajat ovat vaikeat. Sisäänpäin käpertyvä ja näivettyvä Suomi ei ole sellainen, joka houkuttelee investointeja tai niitä osaajia, joita väistämättä tarvitsemme. Emme voi jatkaa hyvinvointivaltion perustuksien murentamista. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja laadukkaaseen osaamiseen, vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ja luontokadon torjuntaan, Razmyar jatkaa.

SDP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Taru Reinikainen pitää erityisen tärkeänä, että SDP onnistuu vahvistamaan kannatustaan suurissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä, joka on puolueelle keskeinen ja vaikutusvaltainen toimintaympäristö.

– SDP on aito kansanliike, jonka piirissä toimii ihmisiä erilaisista taustoista ja jotka edustavat monenlaisia näkemyksiä. On tärkeää, että tämä monimuotoisuus näkyy myös puoluejohdon kokoonpanossa. Helsingin piiri on puolueelle merkittävä ja monipuolinen toimintaympäristö, jossa näkyvät vahvasti suomalaisen yhteiskunnan erilaiset kokemukset ja näkökulmat. Siksi on tärkeää, että myös puoluejohto heijastaa tätä laajuutta, Reinikainen kertoo.

Helsingin piirin puheenjohtaja kehuu Razmyarin näyttöjä kuluneilta vuosilta.

– Toivon, että puoluekokous valitsee puheenjohtajistoon joukkueen, joka edustaa puolueen koko kirjoa ja pystyy puhuttelemaan suomalaisia laajasti eri puolilla maata. Nasimalla on vahvat näytöt kuluvalta puoluekokouskaudelta varapuheenjohtajana, ja hänen valintaansa jatkokaudelle on ilo tukea, Reinikainen sanoo.

Helsinkiläinen Nasima Razmyar on toiminut kansanedustajana (2015-2017), Helsingin kaupunginvaltuutettuna (2012-) ja apulaispormestarina johtaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa (2017-2021) sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa (2021-2023). Kevään 2023 eduskuntavaaleissa Razmyar valittiin uudelleen kansanedustajaksi.

SDP:n 1. varapuheenjohtajana Razmyar on toiminut vuodesta 2023.