Demariopiskelijat tukee Antti Lindtmania ja Mikkel Näkkäläjärveä jatkamaan SDP:n johdossa

17.3.2026 10:00:00 EET | Demariopiskelijat | Tiedote

Demariopiskelijat tukee Antti Lindtmania jatkamaan SDP:n puheenjohtajana ja Mikkel Näkkäläjärveä jatkamaan SDP:n puoluesihteerinä.

Demariopiskelijoiden liittohallitus on kokouksessaan 16.3. päättänyt tukea SDP:n puheenjohtajaa Lindtmania ja puoluesihteeriä Näkkäläjärveä uudelle kaudelle SDP:n johdossa. Liittohallitus oli päätöksessään yksimielinen. Puheenjohtaja Lindtman on ilmoittanut halustaan jatkaa puolueen puheenjohtajana Instagramissa 14.3.2026 ja puoluesihteeri Näkkäläjärvi Demokraatissa 4.3.2026.

"Antti ja Mikkel ovat viimeiset kolme vuotta luotsanneet puoluetta rohkeasti eteenpäin. Antin johdolla SDP on valmistellut vastuullisen ja kestävän vaihtoehdon nykyisen hallituksen kestämättömälle politiikalle. Mikkelin työn ansiosta puolue on järjestöllisesti erinomaisessa tilassa lähtemään ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Tällaista johtajuutta SDP tulee tarvitsemaan myös seuraavan kolmen vuoden ajan", kommentoi Demariopiskelijoiden valtakunnallisen liiton puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

Demariopiskelijat haluaa, että SDP on jatkossakin opiskelijoiden ykköspuolue. Puoluekokouksessa liitto haluaa nähdä luottamusta herättävän, arjen turvallisuutta vahvistavan ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ilmastollisesti kestävän vaihtoehdon nykyhallituksen politiikalle. Kaiken voi tehdä reilummin - myös opiskelijoille.  

Tämän vuoksi Demariopiskelijat tukee ilolla puolueen puheenjohtajaa ja puoluesihteeriä jatkokaudelle ja kannustaa myös jäseniään tukemaan ehdokkaita tulevassa SDP:n puoluekokouksessa.

Esittely: Demariopiskelijat (Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry)

Demariopiskelijat on jo vuodesta 1963 asti vaikuttanut SDP:n valtakunnallinen opiskelijajärjestö, joka toimii opiskelijoiden äänenä sosialidemokraattisessa liikkeessä. Demariopiskelijat on poliittinen opiskelijärjestö, joka haluat parantaa opiskelijoiden asemaa ja muuttaa maailmaa. Demariopiskelijat vaikuttavaa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.

