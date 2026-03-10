Kommentti: Tanskassa kohtuuhintainen asuminen kuuluu kaikille – eikä rasita julkista velkasuhdetta
17.3.2026 04:30:00 EET | KOVA ry | Tiedote
Tanskassa sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen on olennainen osa asuntopolitiikkaa. Tanskan tilastoviranomaisen Danmarks Statistikin mukaan sosiaaliset ja kohtuuhintaiset asunnot (almene boliger) vastaavat 20 prosentista asuntokannasta ja niitä on yhteensä noin 560 000. Asunto-osuuskunnilla (private andelsboligforeninger) on noin 200 000 asuntoa eli 7 prosenttia asuntokannasta. Yksityisiä vuokra-asuntoja on noin 610 000, mikä vastaa 21 prosenttia kaikista asunnoista. Tyypillisin asuntotyyppi on kuitenkin omistusasunto, joita on 47 prosenttia asunnoista.
Almene boliger ovat voittoa tavoittelemattomia asuntoja, joiden vuokratuloilla katetaan asunnoista aiheutuvat pääoma- ja hoitokustannukset sekä asuntojen korjaukset, eli niiden vuokrat perustuvat omakustannusperiaatteeseen ja ovat siten vuokralaiselleen markkinahintaisia asuntoja huokeampia. Suomalaistyyppistä vuokrantasausta asuintalojen välillä ei kuitenkaan pääasiassa ole. Asunnot jaetaan asuntojonon perusteella, joskin kunta voi osoittaa osan asunnoista pelkästään erityisille ryhmille, kuten asunnottomille tai ikääntyneille. Asuntojonoon voi kuitenkin liittyä kuka tahansa, eikä esimerkiksi erillisiä tulo- tai varallisuusrajoja ole. Asuntoihin liittyy olennaisesti myös asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa asuintalojensa hallintoon ja kehittämiseen. Järjestelmän tavoitteena onkin ehkäistä segregaatiota asuinalueiden monimuotoisuutta tukemalla.
Andelsbolig on suomalaisille hieman tuntemattomampi asumismuoto, joka sijoittuu sosiaalisen ja kohtuuhintaisen sekä omistusasumisen väliin. Siinä asukas ei omista asuntoa, vaan osuuden asuntoyhdistyksestä, joka taasen omistaa koko rakennuksen. Yhdistykset eivät kuitenkaan tavoittele voittoa, joten asumisen hinta on markkinahintaa alhaisempi. Suomalaiseen asunto-osakeyhtiöön verrattuna andelsboligin keskeisimmät erot ovat siinä, että osuuden hinnalle on määritelty hintakatto, joka voi perustua esimerkiksi talon kirjanpitoarvoon tai yhdistyksen sääntöihin. Lisäksi andelsboligissa hallinto ja taloudellinen vastuu ovat jonkin verran yhteisöllisempiä ja jaetumpia kuin suomalaisissa asunto-osakeyhtiöissä.
Miten kohtuuhintainen asuminen rahoitetaan?
Tanskassa voittoa tavoittelemattoman kohtuuhintaisen asumisen – siis almene boliger – rahoitus perustuu valtion tai kunnan suoraan tukeen, valtion takaamaan lainaan sekä pieneen asukkailta kerättävään osuuteen. Rakennettaessa uutta almene boliger -kohdetta, kunta myöntää tyypillisesti 8–12 prosentille rakennuskustannuksista korottoman lainan, jonka lyhentäminen aloitetaan viimeistään 50 vuoden kuluttua sen nostamisesta - tosin vuoden 2026 alusta alkaen korkeiden hintojen alueilla, kuten Kööpenhaminassa ja Aarhusissa, tällaista lainaa on voinut myöntää enimmillään 20 prosenttia rakennuskustannuksista.
Tavallisesti 86–90 prosenttia rakennuskustannuksista katetaan lainalla, jonka Tanskan valtio takaa ja maksaa korkotukea 2,8 prosentin ylittävältä osuudelta. Itse laina haetaan asuntorahoitukseen erikoistuneelta realkredit-rahoituslaitokselta, jotka itse rahoittavat myöntämänsä lainat laskemalle liikkeelle joukkovelkakirjoja. Asukkaat maksavat loput 2 prosenttia rakennuskustannuksista muuttaessaan asuntoon. Asuntojen ja rakennusten korjauksiin on lisäksi mahdollista saada tukea kansalliselta rahastolta, Landsbyggefondenilta. Tähän rahastoon kerätään varoja almene boliger -toimijoiden omista vuokratuloista. Tanskan valtio sääntelee Landsbyggefondenin toimintaa, mutta ei kuitenkaan rahoita sitä.
Huomionarvoista suomalaiseen keskusteluun julkisesta velasta on, että Tanskassa valtion takaukset almene boliger -rakentamiseen eivät ole osa julkisyhteisöjen EDP-velkaa. Valtion takaukset tarkoittavat kuitenkin muun muassa, että vuokranmääritys tulee olla kustannusperusteista, asukasdemokratian tulee olla vahvaa ja asunnot tulee pitää koko käyttöikänsä almene boliger -käytössä. Näin ollen nämä Tanskan valtion takaukset kohtuuhintaiseen asumiseen vastaavat siten jossain määrin suomalaisia takauslainoja, joskaan Suomen takauslainoissa käyttötarkoitusrajoitukset eivät ole ikuisia ja vuokranmääritys- tai asukasdemokratiarajoituksia ei ole.
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Lue lisää julkaisijalta KOVA ry
KOVA: Suomen taloudessa positiivisia palikoita – asuinrakentaminen ei valitettavasti ole yksi niistä10.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen talouskasvua on odotettu malttamattomana jo useamman vuoden ajan, käytännössä aina Ukrainan sodasta alkaneen energiakriisin pahimman vaiheen helpotettua. Vaikka joitain positiivisia signaaleja on ollut havaittavissa, eivät yksittäiset palikat ole riittäneet sysäämään taloutta kasvu-uralle geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden myllerryksen keskellä. Nyt näistä palikoista alkaa hiljalleen muodostua eheämpi kuva, vaikkakin epävarmuus on maailmalla edelleen poikkeuksellisen huomattava. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry odottaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2026 maltillisesti, 0,8 prosenttia. Kasvun odotetaan hieman kiihtyvän ensi vuonna, yltäen 1,2 prosenttiin.
Uusi jäsen KOVA ry:lle25.2.2026 16:00:00 EET | Tiedote
Joroisissa toimiva Kiinteistö Oy Honkaura on Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n uusin jäsen. KOVAn hallitus hyväksyi yhtiön KOVAn jäseneksi tänään.
Kommentti: Rämpiikö Suomi, koska se on vaihtuvakorkoisten lainojen maa?17.2.2026 03:30:00 EET | Tiedote
Suomen talous on kasvanut verkkaisesti käytännössä Ukrainan sodan alusta lähtien. Geo- ja kauppapoliittisista jännitteistä johtuvan epävarmuuden lisäksi talouden kasvuvauhtia on painanut erityisesti rakennusalan jopa ennätyksellisen heikko suhdanne. Kuluvalta 2020-luvulta on vaikea löytää normaalia ajanjaksoa sopivaksi referenssiksi, mutta investoinnit asuinrakennuksiin vastasivat Tilastokeskuksen aineistojen mukaan keskimäärin noin 6,1 prosentista Suomen bruttokansantuotteesta vuosina 2000–2019. Vuosina 2023–2025 keskimääräinen osuus laski 4,7 prosenttiin ja voidaan jo sanoa, että asuinrakentamisen volyymi oli reaalisesti edelliskerran yhtä alhaisella tasolla vuosituhannen taitteessa kuin vuonna 2025. Samalla vuosina 2023–2025 markkinakorot kapusivat korkeimmalle tasolleen sitten finanssikriisin.
Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti hidastui entisestään15.1.2026 08:57:56 EET | Tiedote
Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat hitainta tahtiaan sitten vuoden 2023 alun. Keskimääräinen vuosikasvu viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 2,8 prosenttia. Yksiöissä vuokrat nousivat eniten (+3,3 %) ja kaksioissa vähiten (+2,6 %). Keskimääräinen valtion tukeman vuokra-asunnon kuukausivuokra oli 13,4 euroa neliömetriltä. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aineistosta.
KOVA: Takauslainaa ei käytetä tai tulla käyttämään kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon13.1.2026 05:30:00 EET | Tiedote
Valtion tukemaa asuntotuotantoa voidaan rakentaa esimerkiksi korkotuki- tai takauslainojen avulla. Kohtuuhintaisten asuntojen yleishyödyllisistä rakennuttajista vain 2 prosenttia on vuosina 2024–2025 hakenut niin sanottua takauslainaa. Vastaavasti korkotukilainaa on hakenut 68 prosenttia rakennuttajista. Takauslainan suurimmaksi haasteeksi koetaan, ettei se sisällä suoraa tukea, toisin kuin valtion korkotuen sisältävä korkotukilaina, mikä tarkoittaa suurempia pääomakuluja ja siten korkeampia omakustannusvuokria. Erityisesti suuret kohtuuhintaiset asuntotoimijat raportoivat suoran tuen puutteen olevan takauslainan merkittävin heikkous. Tulokset pohjautuvat Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenilleen teettämään kyselyyn.
