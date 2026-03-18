Doctor Who -tähti Christopher Eccleston Arctic Lights Comic Coniin
18.3.2026 10:00:00 EET | Messukeskus | Tiedote
Maailman pisimpään jatkuneen scifi-sarjan Doctor Who:n yhdeksäntenä Tohtorina tunnettu näyttelijä Christopher Eccleston saapuu vieraaksi Arctic Lights Comic Coniin toukokuussa. Suomen suurin popkulttuuritapahtuma kokoaa elokuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet sekä pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät Helsingin Messukeskukseen 16.–17.5.2026.
Cristopher Eccleston nousi maailmanlaajuiseen suosioon Doctor Who -sarjan modernin aikakauden ensimmäisenä Tohtorina, ja hänen roolisuoritustaan pidetään yhtenä sarjan historian ikonisimmista. Televisiotöidensä lisäksi hänet on nähty useissa kansainvälisissä elokuvissa, kuten Gone in 60 Seconds, G.I. Joe: The Rise of Cobra ja Marvel-elokuva Thor: The Dark World. Vuonna 2021 Eccleston palasi Tohtorin rooliin Doctor Who -audiodraamoissa.
Eccleston on paikalla Arctic Lights Comic Conissa sunnuntaina 17.5., jolloin hän vastaa yleisökysymyksiin Starlight Main Stage -lavalla. Lisäksi hänet voi kohdata erillisissä nimmari- ja valokuvaussessioissa.
– Olemme innoissamme saadessamme Christopher Ecclestonin vieraaksi Helsinkiin. Doctor Who on yksi maailman rakastetuimmista scifi-sarjoista, ja Ecclestonin Tohtori on monille faneille erityisen merkityksellinen, sanoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.
Tapahtuman aiemmin julkistettuja tähtivieraita ovat muun muassa Stranger Things -tähti Jamie Campbell Bower, One Piece -tähti Vincent Regan, Guardians of the Galaxy-, Avengers- ja Mission: Impossible -elokuvista tunnettu Pom Klementieff, Gilmore Girls-, Guardians of the Galaxy - ja Peacemaker-tuotannoista tuttu Sean Gunn sekä Baldur’s Gate 3 -pelistä ja Outlander-sarjasta tunnettu Tim Downie.
Arctic Lights Comic Conissa nähdään myös suosittuja sisällöntuottajia ja vaikuttajia, kuten ZoneVD, Paqpa, Leevi Ikävalko, Namikolinx, Korpedictus ja Kasperi Saarenmaa, ja sarjakuvataiteen ystäviä ilahduttaa kymmenen kansainvälisen Marvelin ja DC Comicsin sarjakuvantekijän saapuminen Helsinkiin. Lisäksi tapahtuman lavat ja ohjelmapisteet täyttyvät lajikokeiluista, työpajoista ja muista koko perheen elämyksellisistä aktiviteeteista. Tapahtumassa järjestetään myös cosplayn Suomen mestaruuskilpailut, K-popin covertanssikilpailut sekä AMV-kilpailu.
Liput Ecclestonen nimmari- ja valokuvasessioihin tulevat myyntiin Ticketmasterissa perjantaina 20.3. klo 10 alkaen.
Arctic Lights Comic Con -tapahtuman tuoreimmat uutiset löydät tapahtuman verkkosivuilta, sekä sosiaalisen median kanavilta:
Verkkosivu: www.arcticlightscomiccon.com
Facebook: https://www.facebook.com/arcticlightscomiccon
Instagram: www.instagram.com/arcticlightscomiccon/
Lisätiedot: tuottaja Ida Kuningas, Helsingin Messukeskus, puh. 050 5238 223, ida.kuningas@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
