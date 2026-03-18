Doctor Who -tähti Christopher Eccleston Arctic Lights Comic Coniin

Cristopher Eccleston nousi maailmanlaajuiseen suosioon Doctor Who -sarjan modernin aikakauden ensimmäisenä Tohtorina, ja hänen roolisuoritustaan pidetään yhtenä sarjan historian ikonisimmista. Televisiotöidensä lisäksi hänet on nähty useissa kansainvälisissä elokuvissa, kuten Gone in 60 Seconds, G.I. Joe: The Rise of Cobra ja Marvel-elokuva Thor: The Dark World. Vuonna 2021 Eccleston palasi Tohtorin rooliin Doctor Who -audiodraamoissa.

Eccleston on paikalla Arctic Lights Comic Conissa sunnuntaina 17.5., jolloin hän vastaa yleisökysymyksiin Starlight Main Stage -lavalla. Lisäksi hänet voi kohdata erillisissä nimmari- ja valokuvaussessioissa.

– Olemme innoissamme saadessamme Christopher Ecclestonin vieraaksi Helsinkiin. Doctor Who on yksi maailman rakastetuimmista scifi-sarjoista, ja Ecclestonin Tohtori on monille faneille erityisen merkityksellinen, sanoo tapahtuman tuottaja Ida Kuningas.

Tapahtuman aiemmin julkistettuja tähtivieraita ovat muun muassa Stranger Things -tähti Jamie Campbell Bower, One Piece -tähti Vincent Regan, Guardians of the Galaxy-, Avengers- ja Mission: Impossible -elokuvista tunnettu Pom Klementieff, Gilmore Girls-, Guardians of the Galaxy - ja Peacemaker-tuotannoista tuttu Sean Gunn sekä Baldur’s Gate 3 -pelistä ja Outlander-sarjasta tunnettu Tim Downie.

Arctic Lights Comic Conissa nähdään myös suosittuja sisällöntuottajia ja vaikuttajia, kuten ZoneVD, Paqpa, Leevi Ikävalko, Namikolinx, Korpedictus ja Kasperi Saarenmaa, ja sarjakuvataiteen ystäviä ilahduttaa kymmenen kansainvälisen Marvelin ja DC Comicsin sarjakuvantekijän saapuminen Helsinkiin. Lisäksi tapahtuman lavat ja ohjelmapisteet täyttyvät lajikokeiluista, työpajoista ja muista koko perheen elämyksellisistä aktiviteeteista. Tapahtumassa järjestetään myös cosplayn Suomen mestaruuskilpailut, K-popin covertanssikilpailut sekä AMV-kilpailu.

Liput Ecclestonen nimmari- ja valokuvasessioihin tulevat myyntiin Ticketmasterissa perjantaina 20.3. klo 10 alkaen.

Lisätiedot: tuottaja Ida Kuningas, Helsingin Messukeskus, puh. 050 5238 223, ida.kuningas@messukeskus.com



