Pohjanmaan hyvinvointialue vaatii oikaisua vuoden 2026 rahoituspäätökseen
17.3.2026 13:00:42 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Rahoituksen jaossa ei ole otettu huomioon Pohjanmaan todellista palvelutarvetta. Myös erot eri alueiden järjestelmissä ja kirjaamiskäytännöissä vääristävät rahoituksen jakoa. Oikaisuvaatimus käsiteltiin aluehallituksessa 17.3.2026.
Oikaisuvaatimuksen taustalla ovat rahoituksen perusteena käytetyn tiedon laatu sekä tiedon hankintaan liittyvät menettelyt.
– Rahoituksen jakoon liittyy Pohjanmaan näkökulmasta niin suuri epäoikeudenmukaisuus, että on velvollisuutemme hakea siihen oikaisua, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero.
Päätös palvelutarvetta määrittelevän tiedon keräämisestä puuttuu
Vuoden 2026 rahoitus perustuu vuosien 2022 ja 2023 palvelutarpeeseen, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on koostanut. Oikaisuvaatimuksessa huomautetaan, että THL ei ole tätä tiedonkeruuta varten tehnyt lain vaatimaa tiedonkeruupäätöstä. Tämä on johtanut siihen, että rahoituspäätöksen taustalla olevaa tietoa ei voida pitää lainmukaisesti hankittuna tai sisällöllisesti luotettavana tai kattavana. Asialla on erityisen suuri merkitys, kun tiedon perusteella on tehty valtakunnan tasolla miljardiluokan rahan jako.
Yksityisen sektorin diagnoosit vaikuttivat rahan jakoon
Rahanjaossa oli huomioitu myös yksityisten palveluntuottajien kirjaamat diagnoosit. Tämä vääristää rahoitusta, koska yksityisten terveyspalveluiden käyttö maksetaan yksityisin, ei julkisin varoin. Niillä alueilla, joissa yksityistä palveluntarjontaa ja niiden käyttöä on paljon, on hyvinvointialue saanut enemmän rahoitusta, vaikka toiminta ei ole ollut julkista. Tämä ollaan korjaamassa seuraavaan rahoituslain muutokseen, mutta Pohjanmaan oikaisupyynnössä vaaditaan, että yksityisen sektorin diagnoosien vaikutus poistetaan jo vuoden 2026 rahoituksen taustatiedoista.
Yksityisten palveluiden mukaan ottaminen ei heijastaisi hyvinvointialueen palveluiden todellisia kustannuksia. Todellisuudessa alueella, jossa väestö käyttää paljon yksityisiä palveluita, riittävät vähemmät julkiset palvelut, kun taas alueella, jossa ei ole yksityisiä palveluita tai niitä käytetään vähän, tarvitaan vahvempaa julkista palvelua.
Järjestelmien erot vääristävät palveluiden laskennallista tarvetta
Alueen väestön pitkäaikaisdiagnoosien määrä vaikuttaa merkittävästi alueen laskennalliseen palvelutarpeeseen ja siten alueen saamaan rahoitukseen. Hyvinvointialueen selvityksessä on havaittu, että eri potilastietojärjestelmillä on iso vaikutus pitkäaikaisdiagnoosien kirjautumiseen. Koko maan tasolla pitkäaikaisdiagnooseja on keskimäärin 35 %. Viidellä yliopistosairaala-alueella osuus sama 35 % ja ei-yliopistosairaala-alueilla 27 %. Apotti-järjestelmää käyttävillä alueilla pitkäaikaisdiagnoosien osuus on jopa 57 %. Uudellamaalla kirjataan huomattavan paljon pitkäaikaisdiagnooseja (42 %) vaikka alueella on maan terveintä väestöä.
Pohjanmaan tilannetta kuvaa, että Pohjanmaalla asuu 3,17 % koko Suomen väestöstä mutta pitkäaikaisdiagnooseista vain 1,8 % on kirjattu Pohjanmaalle. Tämä antaa kuvan, että Pohjanmaan hyvinvointialueella olisi 40–60 % vähemmän pitkäaikaissairauksia, kuin väestöosuuden perusteella voisi olettaa.
– Pohjanmaan väestö on tilastojen valossa hyvinvoivaa ja tervettä, mutta näin suuret erot eivät selity ilman järjestelmien aiheuttamaa merkittävää vääristymää, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.
Rahoituspäätöksen virheellisyyttä on käsitelty yhdessä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Etelä-Savon ja Satakunnan hyvinvointialueiden kanssa. Nämä alueet tekevät omat päätöksensä oikaisuvaatimuksen tekemisestä.
– Kun virheitä esiintyy näin monen hyvinvointialueen kohdalla, kyse ei enää voi olla satunnaisesta tai paikallisesta poikkeamasta vaan rakenteellisesta ja systemaattisesta virheestä hallintoprosessissa ja tietopohjassa, sanoo Kinnunen.
Laihialle valmistellaan uutta yhteisöllistä asumista
Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen ja Pihlajalinnan suunnitelman muuttaa Laihialla Toiskan kiinteistö yhteisölliseksi asumiseksi. Kiinteistön omistava Pihlajalinna vastaa tarvittavista muutoksista, jotta asunnot ovat riittävän suuria ja kaikissa on keittomahdollisuus. Toiskaan tullaan avaamaan 15 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Asukkaat vuokraavat itse oman asuntonsa ja saavat tarvitsemansa kotihoidon ja tukipalvelut. Lisäksi hyvinvointialue järjestää yhteisissä tiloissa erilaista yhteistä toimintaa.
Hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa projektiin on varattu 10 miljoonaa euroa.
Uusia tiloja valmistellaan Tammikaivosta muuttaville palveluille
Hyvinvointialueen on muutettava Vaasassa Tammikaivon alueella olevat palvelut, eli äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolat, lasten terapiapalvelut (Neliapila) ja diabetesvastaanotto uusiin tiloihin vuoden 2026 aikana. Uusien, soveltuvien tilojen löytäminen on ollut haastavaa. Parhaaksi vaihtoehdoksi uusiksi tiloiksi on löydetty Silmukkatiellä sijaitseva melko uusi ja hyväkuntoinen kiinteistö. Tiloihin tarvitaan muutostöitä ennen kuin palvelut voivat muuttaa. Pitkällä aikavälillä palvelut halutaan siirtää Huutoniemen alueelle, mutta tilojen valmistuminen vie vuosia.
Palveluiden muuttoaikataulu Silmukkatielle on vielä vahvistamatta ja siitä tiedotetaan myöhemmin.
Anne Salovaara-Kero
aluehallituksen puheenjohtaja
Puh: 044 060 2660
Marina Kinnunen
hyvinvointialueen johtaja
Puh: 044 323 1808
marina.kinnunen@ovph.fi
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Österbottens välfärdsområde kräver att beslutet om välfärdsområdenas finansiering för år 2026 ska omprövas17.3.2026 13:01:31 EET | Pressmeddelande
Vid fördelningen av finansieringen har välfärdsområdets faktiska servicebehov inte tagits i beaktande. Dessutom snedvrids fördelningen av finansieringen på grund av olika system och dokumentationssätt. Begäran om omprövning behandlades i välfärdsområdesstyrelsen 17.3.2026.
