Poista hiekoitushiekka keväällä oikeaoppisesti

Harjaa hiekka pois kosteana

Lumet ovat sulaneet vauhdilla, ja pihoille kertynyt hiekoitushiekka houkuttelee siivoamaan hiekat pois omalta pihalta. Hiekat kannattaa siivota pois siten, että pölyä pääsee nousemaan ilmaan mahdollisimman vähän. Jos hiekan poistaa kuivana, se lisää entisestään katupölyn määrää ilmassa.



”Tehokas keino vähentää katupölyn määrää ilmassa on puhdistaa hiekat pois oikealla tavalla. Hiekka tulee poistaa kosteana. Jos hiekka on kuivaa ja sen harjaa ilman kastelua, katupöly pääsee nousemaan ilmaan sankkana pölypilvenä. Katupölyn hengittäminen ei ole terveellistä kenellekään, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

Lehtipuhallinta ei saa käyttää hiekan poistoon

Lehtipuhaltimien käyttö hiekan poistoon on kielletty pääkaupunkiseudulla, koska se nostattaa voimakkaasti pölyä ilmaan. Hiekkaa ei tule myöskään harjata kaupungin jo puhdistamalle kadulle.

Katupöly voi aiheuttaa oireita erityisesti pienille lapsille, iäkkäille sekä hengitys- ja sydänsairaille. Tyypillisiä oireita ovat nuha ja yskä, silmien ja kurkun kutina sekä hengenahdistus erityisesti hengitys- ja sydänsairailla. Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita myös terveille aikuisille.

Kerää hiekka talteen ja käytä uudelleen tai vie Sortti-asemalle

Hiekoitushiekan voi kerätä mahdollisuuksien mukaan talteen ja käyttää seuraavana talvena uudelleen omalla pihalla. Sen voi myös viedä HSY:n Sortti-asemille maksua vastaan.

”Hiekkaa ei pidä laittaa kiinteistön sekajäteastiaan. Hiekka tekee jäteastiasta erittäin painavan käsivoimin siirrettäväksi ja voi jopa rikkoa jäteastian. Painavat jäteastiat ovat myös työturvallisuusriski jätekuljettajille”, HSY:n jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen sanoo.

Myöskään jätteen hyödyntämisen näkökulmasta sekajäte ei ole oikea osoite hiekoitushiekalle. Sekajätteestä tehdään energiaa jätevoimalassa, mutta hiekasta ei ole siinä hyötyä.

Puhdista hiekoitushiekka pihalta oikein

Kastele piha ellei hiekka ole jo valmiiksi kosteaa.



Harjaa sen jälkeen hiekka. Hiekan poisto kosteana vähentää katupölyn määrää.



Harjauksen lopuksi voit vielä ruiskuttaa pihan puhtaaksi vedellä. Muista kuitenkin ottaa huomioon mahdolliset yöpakkaset.



Lehtipuhaltimen käyttö hiekan poistoon on kielletty pääkaupunkiseudulla, koska se nostattaa voimakkaasti pölyä ilmaan.



Voit kerätä hiekan talteen ja käyttää uudelleen ensi vuonna.



Voit myös tuoda hiekan maksua vastaan HSY:n Sortti-asemalle.

