Armas-festivaali täyttää 10 vuotta - koordinointi siirtyy VALLI ry:lle
17.3.2026 12:59:54 EET | Kiinteistö Oy Kaapelitalo | Tiedote
Valtakunnallinen ikääntymistä juhlistava taide- ja kulttuurifestivaali Armas täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Juhlavuoden jälkeen festivaaliverkoston koordinointi siirtyy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:lle.
Armas-festivaalin aikana 17.-31.3.2026 järjestetään lähes 150 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Juhlavuoden suojelijana toimii elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki.
Kansainvälinen seminaari keskustelee ikääntyneiden yksinäisyydestä
Juhlavuoden kunniaksi Helsingissä järjestetään 30.3.2026 kansainvälinen seminaari Silence of Ageing - How arts and culture confront the loneliness in later life. Seminaari kokoaa asiantuntijoita kymmenestä maasta keskustelemaan ikääntyneiden yksinäisyydestä ja kulttuurin merkityksestä sen vähentämisessä.
Seminaarin toteuttaa laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluvat muun muassa Helsingin kaupunki sekä Suomen Japanin instituutti ja Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti.
Armas saa uuden kodin VALLI ry:ssä
Armas-festivaali on ollut yksi ensimmäisistä toimijoista Suomessa, joka on tuonut yhteen kuntia, taidelaitoksia ja ikääntyneiden parissa työskenteleviä järjestöjä. Festivaali edistää ikääntyneiden kulttuurioikeuksia ja nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita sekä ikääntymisen teemoja taiteen ja kulttuurin kautta.
Festivaalin verkostoon kuuluu yli 60 partneria, ja tapahtumia järjestetään vuosittain jopa 200 ympäri Suomea. Armas toimii sateenvarjomallilla: verkoston partnerit vastaavat itse tapahtumiensa toteutuksesta.
Festivaali on tähän asti toiminut KAAPELIn (Kiinteistö Oy Kaapelitalon) suojissa. Juhlavuoden jälkeen verkoston koordinointi siirtyy Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:lle, joka on ollut Armaksen yhteistyökumppani sen perustamisesta lähtien.
- Armas on vakiinnuttanut toimintansa ja voi hyvin. Nyt on hyvä hetki siirtää viestikapula eteenpäin. Olen superonnellinen siitä, että VALLI ry:n kaltainen valtakunnallisesti merkittävä toimija ottaa Armaksen suojiinsa, sanoo festivaalin perustaja, ja sen toimintaa alusta asti vetänyt Raisa Karttunen.
- Olemme iloisia ja kiitollisia saadessamme Armaksen VALLIn koordinoitavaksi. Toivomme, että saamme tulevaisuudessa entistä enemmän uusia toimijoita nyt jo mukanaolevien lisäksi osallistumaan Armas festivaaliin. Taide ja kulttuuri kuuluu kaikille, myös ikääntyville ja vanhoille ihmisille, toteaa toiminnanjohtaja Virpi Dufva VALLIsta.
Juhlavuoden suojelijana Aki Kaurismäki
Armaksella on ollut vuosien varrella useita merkittäviä suojelijoita. 10-vuotisjuhlavuoden suojelijana toimii ikääntyneeksi elokuvaohjaajaksi itseään luonnehtiva Aki Kaurismäki.
- Ilman meitä [ikääntyneet kansalaiset] on mahdotonta kuvitella niitä lukemattomia näyttelyitä, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä museotoimintaa nykyisessä koko maan kattavassa laajuudessaan. Kansakunta voi kestää puutetta, mutta ilman kulttuuria se tukehtuu, toteaa Kaurismäki tervehdyksessään festivaalin järjestäjille ja osallistujille.
Silence of Ageing - How arts and culture confront the loneliness in later life -seminaaria voi seurata streamin kautta Helsinki-kanavalla.
Kaikki tapahtumat ympäri Suomen löytyvät festivaalin sivuilta: armasfestivaali.fi.
Lisätietoja:
Tuottaja Raisa Karttunen, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), raisa.karttunen@kaapeli.com, puh. 050 371 7818
Toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, virpi.dufva@valli.fi, puh. 050 365 4664
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) on Helsingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka ylläpitää ja kehittää Helsingissä kolmea kulttuurikeskusta: Kaapelitehdasta, N10:ä ja Suvilahtea.
KAAPELI omistaa, peruskorjaa ja vuokraa vanhoja teollisuusrakennuksia. Yhtiön tavoitteena on tarjota toimivia ja inspiroivia tiloja taiteen, kulttuurin ja luovan alan tarpeisiin sekä luoda parhaat edellytykset vuokralaistensa toiminnalle. KAAPELI hallinnoi yhteensä noin 100 000 m2 tiloja, jotka antavat vuosittain puitteet sadoille kulttuuritapahtumille ja työskentely-ympäristön yli 700 toimijalle. Kulttuurikeskuksissa käy yhteensä noin 1,5 miljoonaa kävijää vuosittain.
