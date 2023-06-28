Tekoälyasiantuntija ja globaali teknologiajohtaja Petri Kokko Hanken & SSE Executive Educationin hallitukseen

Helsinki — Pohjoismaiden johtaviin johtamiskoulutuksen tarjoajiin kuuluva Hanken & SSE Executive Education nimittää Petri Kokon hallituksensa jäseneksi professori Kaj Storbackan jatkaessa tutkimustyötään Hankenilla. Storbacka on merkittävästi edistänyt organisaation kasvua, strategista suuntaa ja kansainvälistä asemaa sekä vaikuttanut laajasti suomalaisen liike-elämän kehitykseen.

Petri Kokko tuo mukanaan poikkeuksellisen yhdistelmän globaalia teknologiajohtajuutta, tekoälyosaamista ja hallituskokemusta. Hän toimi 18 vuotta Googlella erilaisissa johtotehtävissä, viimeisimpinä asiakasratkaisujen toimitusjohtajana Keski-Euroopassa. Ennen Google-uraansa hän toimi Niken maajohtajana Suomessa. Kokko istuu parhaillaan Oraksen ja Arbonautin hallituksissa sekä toimii Executive in Residence -roolissa Hankenilla, missä hän osallistuu korkeakoulun tekoälytransformaatioon. Hankenin alumni Kokko on myös kaksinkertainen olympiaedustaja jäätanssissa, mikä kuvastaa sitä kurinalaisuutta ja määrätietoisuutta, jota hän tuo kaikkeen tekemiseensä.

”Tekoäly on suurin muutos, jonka näemme elämässämme koulutuksessa ja tietotyössä. Olen innoissani siitä, että voin tuoda tämän näkökulman Hanken & SSE:n hallitukseen ja auttaa organisaatiota kulkemaan uuteen aikakauteen uteliaisuudella ja luottamuksella“, kommentoi Petri Kokko, tuleva hallituksen jäsen, Hanken & SSE Executive Education.

Organisaatio esittää lämpimät kiitoksensa professori Kaj Storbackalle arvokkaasta työstä hallituksessa vuodesta 2021 lähtien. Hankenin alumni ja tohtoriksi väitellyt professori Storbacka jatkaa Hanken-säätiön professorina tuoden yli 35 vuoden strategiakonsultointikokemuksensa ja akateemisen asiantuntemuksensa seuraavan sukupolven liiketoimintajohtajien käyttöön.

”Petrin globaali kokemus Googlella, syvä tekoälyosaaminen ja intohimo koulutukseen tekevät hänestä erinomaisen lisän hallitukseemme. Samalla olemme Kajille suuresti kiitollisia. Hänen strateginen ajattelunsa ja akateeminen syvyytensä ovat olleet todellinen voimavara Hanken & SSE:lle, ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa“, kertoo Marc Hinnenberg, toimitusjohtaja, Hanken & SSE Executive Education.