Muutoksia yhteisöllisen asumisen maksuihin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.6.2026 alkaen
17.3.2026 09:15:54 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella yhteisöllisen asumisen asiakasmaksut muuttuvat 1.6.2026 alkaen. Muutokset perustuvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuodelle 2026. Aluehallitus teki päätöksen 11.12.2025 (§ 288).
Perusmaksun tilalle tulee sosiaalisen kanssakäymisen maksu
Nykyinen 96,59 euron kuukausittainen perusmaksu poistuu 1.6.2026. Perusmaksu on aiemmin sisältänyt vaatehuollon, siivouksen ja turvapuhelimen.
Perusmaksun tilalle tulee sosiaalisen kanssakäymisen maksu, joka on
46,86 euroa kuukaudessa. Maksu koskee kaikkia yhteisöllisen asumisen asiakkaita.
Sosiaalisen kanssakäymisen maksulla katetaan toimintaa, joka tukee:
- - sosiaalista kanssakäymistä
- - arjen yhteisöllisyyttä
- - yhdessäoloa ja osallistumista
Tukipalvelut laskutetaan jatkossa käytön mukaan
Asiakas maksaa jatkossa vain niistä tukipalveluista, joita hän käyttää. Palvelut myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan ja laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Tukipalveluja voivat olla esimerkiksi:
- - ateriapalvelu
- - turvapalvelu
- - vaatehuolto
- - siivous
- - asiointipalvelu (kauppapalvelu)
Jos asiakkaalla on kotihoidon palveluja, ne laskutetaan kotihoidon omien asiakasmaksujen mukaisesti.
Yhteenveto muutoksista
Kaikkiaan muutos tarkoittaa asiakkaalle, että:
- - Perusmaksua ei enää peritä
- - Asiakas maksaa vain käyttämistään palveluista
- - Kaikille tulee 46,86 euron kuukausittainen sosiaalisen kanssakäymisen maksu
Tavoitteena on, että asiakasmaksut vastaavat paremmin todellista palvelujen käyttöä ja että yhteisöllisyyttä tukeva toiminta voi jatkua.
Asiakasmaksut vuodelle 2026 näet verkkosivuiltamme:
Lisätietoja saat omasta yksiköstäsi:
Omenamäki
Eija Leppä
puh. 040 1840 269
Onnela
Fanny Backman
puh. 040 6373 640
Yhteyshenkilöt
Netta MäkinenTulosyksikköpäällikkö / Ikääntyneiden palvelut, Kotona asumista tukevat palvelutItä-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0407109215netta.makinen@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Ändringar i avgifterna för gemenskapsboende från den 1 juni 202617.3.2026 09:21:26 EET | Pressmeddelande
Avgifterna för gemenskapsboende inom Östra Nylands välfärdsområde ändras från och med den 1 juni 2026. Förändringarna baserar sig på Östra Nylands välfärdsområdesstyrelsens beslut om klientavgifter inom social- och hälsovården för år 2026. Välfärdsområdesstyrelsen fattade beslutet den 11 december 2025 (§ 288). Grundavgiften ersätts av en avgift för socialt umgänge Den nuvarande månatliga grundavgiften på 96,59 euro slopas den 1 juni 2026. I grundavgiften har tidigare ingått klädvård, städning och en trygghetstelefon. Grundavgiften ersätts av en avgift för socialt umgänge på 46,86 euro per månad. Avgiften gäller alla klienter inom gemenskapsboende. Avgiften för socialt umgänge täcker verksamhet som främjar: - socialt umgänge -gemenskap i vardagen - gemenskap och delaktighet Stödtjänster faktureras i fortsättningen enligt användning Framöver betalar klienten endast för de stödtjänster som hen faktiskt använder. Tjänsterna beviljas utifrån individuella behov och faktureras enligt gällande
Östra Nylands välfärdsområde utvecklar tjänsterna för barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter – FPA finansierar det sektorsövergripande samarbetet17.3.2026 07:00:00 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde utvecklar tjänsterna för barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter inom det riksomfattande projektet Rehabilitering i vardagen för barn och unga med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning (projektet Spektrum ). Målet är att skapa en smidigare vardag för familjerna och erbjuda ett starkare stöd i rätt tid i barnens och de ungas uppväxtmiljöer. Den utvecklingsfinansiering som FPA beviljar gör det möjligt att utveckla samarbetet mellan social- och hälsovården, småbarnspedagogiken och skolorna under åren 2025–2027.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja – Kela rahoittaa monialaista yhteistyötä17.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja osana valtakunnallista Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projektia (Kirjo-projekti). Tavoitteena on sujuvoittaa perheiden arkea ja vahvistaa oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten omissa kasvuympäristöissä. Kelan myöntämä kehittämisrahoitus mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisen vuosina 2025–2027.
Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan päätöksiä 10.3.202611.3.2026 09:32:02 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta kokoontui tiistaina 10.3.2026 Porvoon pelastusasemalla. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa pelastustoimen toimintakertomusta ja käyttösuunnitelmia.
Beslut av nämnden för beredskap och säkerhet 10.3.202611.3.2026 09:31:39 EET | Pressmeddelande
Nämnden för beredskap och säkerhet vid Östra Nylands välfärdsområde sammanträdde tisdagen 10.3.2026 på Borgå räddningsstation. Vid sammanträdet behandlades bland annat räddningsväsendets verksamhetsberättelse och dispositionsplanerna.
