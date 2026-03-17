Muutoksia yhteisöllisen asumisen maksuihin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella 1.6.2026 alkaen

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja – Kela rahoittaa monialaista yhteistyötä 17.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja osana valtakunnallista Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projektia (Kirjo-projekti). Tavoitteena on sujuvoittaa perheiden arkea ja vahvistaa oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten omissa kasvuympäristöissä. Kelan myöntämä kehittämisrahoitus mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulujen välisen yhteistyön kehittämisen vuosina 2025–2027.