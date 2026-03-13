Fingrid Oyj

Häiriö mFRR-energiamarkkinan sanomaliikenteessä 13.3. klo 19:15–14.3. klo 14:30

17.3.2026 09:02:00 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

mFRR-energiamarkkinan ECP-sanomaliikenteessä oli häiriö perjantain 13.3 klo 19:15 ja lauantain 14.3. klo 14:30 (Suomen aikaa) välillä.

Häiriö vaikutti mFRR-energiamarkkinan tarjousten vastaanottoon, aktivointien lähetykseen ja tiedon välitykseen pohjoismaiselle markkina-alustalle. Häiriön aikana julkaistussa markkinadatassa on puutteita, jotka korjataan mahdollisimman pian.

Lisätietoja
Otso-Ville Rinne, puh. 030 395 4142
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

