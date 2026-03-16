Naantalin kaupunki tukee 200 naantalilaisen nuoren työllistymistä vuosittain – kesätyösetelin haku alkaa 1.4.

Kaupungin kesätyöpaikkojen, työnantajille myönnettävän kausi- ja kesätyösetelin sekä nuorten yrittäjyyssetelin kautta jopa 200 vuosina 2002–2010 syntynyttä naantalilaista nuorta voisi saada töitä itselleen tänä vuonna.

Kesäksi kaupunki palkkaa yhteensä 90 vuosina 2002–2010 syntynyttä naantalilaista nuorta avustaviin tehtäviin kaupungin eri yksiköihin. Haku kesätyöpaikkoihin päättyi helmikuussa, ja tehtäviin saatiin yhteensä 347 hakemusta. Kesätyöntekijöiden valintaprosessi on parhaillaan käynnissä, ja kaikki kesätyöntekijät on tarkoitus valita viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Kaupunki tukee 80 naantalilaisen nuoren työllistämistä myöntämällä yrityksille ja yhdistyksille kesätyösetelitukea nuoren palkkaamiseen kesätöihin. Setelin kautta kaupunki haluaa edesauttaa nuorten työllistymistä, mutta myös tukea paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä.

Kesätyöseteli on suuruudeltaan 350 euroa, ja sen voi käyttää kattamaan osan nuoren palkkakustannuksista. Sen haku alkaa 1.4.2026, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Viime vuosina kesätyösetelit ovat olleet haettuja.

– Kesätyö on nuorille tärkeä, ja usein ensimmäinen, vaihe omalla työelämäpolulla. Kesätyö lisää yleistä ymmärrystä työelämästä ja erilaisista työtehtävistä toimien erinomaisena väylänä myös opintojen suunnittelussa ja mahdollistaen joissain tapauksissa myös työskentelyn kesäkauden ulkopuolella opintojen ohella, toteaa Naantalin työllisyys- ja elinkeinopäällikkö Lassi Rosala ja jatkaa:

– Kaupunki tarjoaa kesätöitä hyvin monipuolisesti eri aloilla, minkä vuoksi kaupungin kesätyöpaikat ovat olleet vuodesta toiseen hyvin suosittuja. Kesä- ja kausityösetelien avulla haluamme madaltaa erityisesti pienyritysten työllistämisen kynnystä ja mahdollistaa näin naantalilaisten nuorten työllistymistä kotikaupungissaan.

Nuorten työllistymistä tuetaan myös kesäkauden ulkopuolella. Yrittäjien ja yhdistysten on mahdollista hakea kausityösetelitukea, jota voi saada naantalilaisen nuoren palkkaamiseen 1.9.–30.4. väliselle ajanjaksolle. 250 euron arvoisia kausityöseteleitä on jaossa vuosittain enintään 20 kappaletta.

Naantalilaisia nuoria kannustetaan myös itsensä työllistämiseen ja yrityksen perustamiseen nuorten yrityssetelituella. 350 euron tuki voidaan myöntää vuonna 2002–2010 syntyneelle naantalilaiselle nuorelle yrityksen perustamiseen liittyviin kuluihin. Nuorten yrittäjyysseteleitä on jaossa vuonna 2026 yhteensä 10 kappaletta.

Nuorten yritystoimintaa kaupunki tukee myös tarjoamalla 13–28-vuotiaille naantalilaisille maksuttoman myyntikojun ydinkeskustassa pienimuotoiseen myyntiin ja omien tuotteiden ja palveluiden esittelemiseen. Omaa yritystoimintaa kannustetaan kokeilemaan matalalla kynnyksellä.

Kesätyöseteli mahdollistaa nuorten palkkaamisen

Naantali Campingin toimitusjohtaja Retu Repo kertoo, että heidän perheyritykselleen kaupungin kesätyöseteli on mahdollistanut useampien nuorten palkkaamisen kesätöihin. Naantali Camping on hyödyntänyt kesätyösetelitukea nuorten työllistämiseen jo useampana vuonna. Repo pitääkin tukea loistavana tapana tukea paikallisia yrityksiä.

– Kesätyöseteli rohkaisee ja madaltaa kynnystä palkata nuoria kesätyöntekijäksi. Tuki on ollut mahdollistamassa meillekin useampien nuorien palkkaamisen vuosittain. Pienessä perheyrityksessä eivät kädet riitä aivan kaikkeen, joten vilkkaimmalla kesäkaudella nuorilla kesätyöntekijöillä on tärkeä rooli arjen sujuvuudessa, Repo kertoo.

Tänä kesänä Naantali Camping on palkkaamassa ainakin kolme nuorta kesätöihin. Työtehtävät keskittyvät leirintäalueen yleisten tilojen sekä mökkien siivoamiseen.

Kaupunki julkaisee verkkosivuillaan myös työnantajien kesätyöilmoituksia. Repo kertoo, että edellisten vuosien tapaan heidän yrityksensä julkaisi ilmoituksen nuorten kesätyöpaikoista Naantali Campingin omissa somekanavissa ja kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksia saatiin runsaasti.

– Nuoret ovat kertoneet, että erityisesti tänä kesänä on saanut hakea jopa kymmeniä kesätyöpaikkoja. On hienoa, että kaupunki voi kesätyösetelituella mahdollistaa monille nuorille ensimmäisen kesätyöpaikan, Repo sanoo.

Naantali Campingille on alkanut jo tulemaan ensimmäisiä varauksia kesälle, Repo kertoo. Leirintäalueella on luvassa myös uudistuksia. Repo kertoo, että yritys aikoo uusia leirintäalueen yleiset tilat eli WC- ja suihkutilat vuoteen 2027 mennessä, myös vanhemmat ja pienimmät mökit uudistetaan. Mökit uusitaan kokonaan pikkuhiljaa, osassa tehdään vielä kesäksi pintaremonttia.

– Uudistukset tuovat leirintäalueelle kasvojen kohotusta, ja tilojen uusimisen myötä saamme tuotua tilojamme ja palveluitamme ajan tasalle, Repo kertoo.