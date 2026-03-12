Kelirikkokausi alkoi tänä keväänä noin kuukauden etuajassa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
17.3.2026 10:42:40 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Ennusteiden mukaan kelirikon kokonaisvaikeus ja painorajoitusten määrä pysyvät keskimääräisellä tasolla, tosin paikalliset vaihtelut voivat olla suuria jopa tieosien välillä. Painorajoituksia on jo asetettu Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.
Kylmää talvea on seurannut sään nopea lauhtuminen. Maan keskiosissa on ollut poikkeuksellisen lämmintä, ja maaliskuusta odotetaan yhtä mittaushistorian lämpimimmistä.
Maaliskuun leuto sää on sulattanut vauhdilla teiden varsia ja heikentänyt sorateiden kuntoa. Jos keväästä tulee lämmin ja sateinen, voi kelirikko kehittyä erityisen nopeasti. Kevään sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus kelirikon syntyyn ja sen vaikeusasteeseen.
"Roudan sulamisaikana pilvinen ja sateinen sää nopeuttaa sulamista, jonka seurauksena erityisesti tien pintakerrokset voivat liejuuntua voimakkaasti. Tien rakenteet eivät sula tasaisesti, vaan aurinkoiset ja varjoisat osuudet käyttäytyvät eri tavoin. Sen sijaan tuulinen, kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset hillitsevät kelirikon muodostumista ja lieventävät sen vaikutuksia", kertoo kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Kelirikko heikentää teiden kantavuutta roudan sulaessa tai teiden rakenteiden vettyessä. Sorateillä esiintyy sekä pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejumaiseksi, että runkokelirikkoa, jossa tien rakenne pehmenee aiheuttaen kuoppia ja epätasaisuuksia.
Sopeuta ajonopeus ja huomioi painorajoitukset
Tienkäyttäjiä kehotetaan sopeuttamaan ajonopeus kelirikon mukaiseksi, varautumaan heikentyneisiin ajo-olosuhteisiin ja huomioimaan mahdolliset painorajoitukset. Ajantasaiset painorajoitukset löytyvät Fintrafficin verkkopalvelusta.
Painorajoituksia asetetaan teiden vaurioitumisen estämiseksi ja välttämättömien kuljetusten turvaamiseksi. Yleisin rajoitus on 12 tonnia, joka ei koske elintärkeitä kuljetuksia.
"Lähtökohta on se, että rajoitukset pyritään pitämään voimassa mahdollisimman lyhyen aikaa", Mechniakov sanoo.
Raskaan liikenteen kuljetukset suositellaan ajoitettavaksi kelirikkoajan ulkopuolelle tai yöpakkasten aikaan, jolloin teiden kantavuus on parhaimmillaan.
Kuljetustarpeista riskiteillä olisi hyvä olla yhteydessä elinvoimakeskuksen maanteiden hoidon projektipäälliköihin. Yhdessä sopimalla voidaan löytää keino kuljetuksille ja samalla vähentää teiden rikkoontumisen vuoksi asetettavien painorajoitusten määrää.
Yhteyshenkilöt
Aleksi MechniakovKunnossapitovastaavaKeski-Suomen elinvoimakeskusaleksi.mechniakov@elinvoimakeskus.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
