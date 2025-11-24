SDP Oulun piiri

SDP:n Oulun piirin kevätkokous – puhujana Nasima Razmyar

17.3.2026 10:09:12 EET | SDP Oulun piiri | Tiedote

Oulun piirin sosialidemokraattien kevätpiirikokous pidetään lauantaina 21.3. klo 13 alkaen Oulussa Hotelli Lasaretissa (Kasarmintie 13b).

Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitää SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar. Myös Oulun vaalipiirin kansanedustajat Tytti Tuppurainen ja Pia Hiltunen ovat paikalla. 

Media on tervetullut seuraamaan kokousta. Lisätietoja kokouksesta ja Nasima Razmyarin päivän ohjelmasta saa SDP:n Oulun piirin toiminnanjohtajalta: Sanna Husa, p. 050 5927 444 / sanna.husa@sdp.fi

Lue lisää julkaisijalta SDP Oulun piiri

Oulun piirin sosialidemokraattien piirikokous: Valinnat ja kannanotto24.11.2025 12:51:35 EET | Tiedote

Oulun piirin sosialidemokraatit kokoontuivat piirikokoukseensa Oulaisiin. Piirin puheenjohtajana kaudella 2026-2027 jatkaa kokouksen yksimielisellä päätöksellä Jari Männikkö Oulaisista. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana seuraavalla kaudella toimii Pirjo Sirviö Oulusta ja toisena varapuheenjohtajana Marjo Kangasharju Kajaanista. Kokouksen kannaotossa esitetään yrittäjille määräaikaista verohyvitystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

