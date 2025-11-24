SDP:n Oulun piirin kevätkokous – puhujana Nasima Razmyar
17.3.2026 10:09:12 EET | SDP Oulun piiri | Tiedote
Oulun piirin sosialidemokraattien kevätpiirikokous pidetään lauantaina 21.3. klo 13 alkaen Oulussa Hotelli Lasaretissa (Kasarmintie 13b).
Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen pitää SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar. Myös Oulun vaalipiirin kansanedustajat Tytti Tuppurainen ja Pia Hiltunen ovat paikalla.
Media on tervetullut seuraamaan kokousta. Lisätietoja kokouksesta ja Nasima Razmyarin päivän ohjelmasta saa SDP:n Oulun piirin toiminnanjohtajalta: Sanna Husa, p. 050 5927 444 / sanna.husa@sdp.fi
Yhteyshenkilöt
Sanna HusaOulun piirin sosialidemokraatitPuh:050 5927 444sanna.husa@sdp.fi
