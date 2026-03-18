Lupa- ja valvontavirasto

Säkylän biokaasulaitoksen YVA-menettely käynnistyy

19.3.2026 08:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Auris Energia Holding Oy:n Säkylän biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.4.2026 asti. Hankkeen esittelytilaisuus pidetään 24.3.2026 klo 17–19 Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa, Rantatie 268, Säkylä.

Hankkeessa suunnitellaan Säkylään biokaasulaitosta, jonka jätteiden käsittelyn maksimikapasiteetiksi on suunniteltu 400 000 tonnia vuodessa. Tuotettu biokaasu jalostetaan edelleen biometaaniksi tai käytettäväksi sellaisenaan. Kaasun toimitus asiakkaille tapahtuu joko kaasuputkella Euran kautta Harjavallan jakelualueelle tai maantiekuljetuksin. Biokaasun tuotannossa syntyvää sivutuotetta voidaan edelleen hyödyntää maataloudessa. YVA-menettelyssä tutkitaan kaasun toimituksen vaihtoehtojen lisäksi kahta biokaasulaitoksen sijoituspaikkavaihtoehtoa Säkylässä.

Kuulutus on nähtävillä 19.3.2026–20.4.2026 osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot ja YVA-ohjelma on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/sakylan-biokaasulaitos-yva

Tule kuulolle ja anna mielipiteesi hankkeesta

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 24.3.2026 klo 17–19 Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa, Rantatie 268, Säkylä. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/sakylan-biokaasulaitos-yva

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 20.4.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/43350/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen
Lupa- ja valvontavirasto, Arja Koistinen, p. 0295 254 733, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava
Auris Energia Holding Oy, Veli-Pekka Kettunen, p. 040 592 3239, etunimi.sukunimi@foxmanagement.fi 

YVA-konsultti
Macon Oy, Henri Saarela, p. 050 337 8535, etunimi.sukunimi@macon.fi ja FCG Rakennettu Ympäristö Oy (kaasuputki), Essi Kuisma, p. 040 559 5183, etunimi.sukunimi@fcg.fi

ympäristö, ympäristövaikutukset, yva-menettely, biokaasulaitos, biometaani

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Työntekijä vahingoittui huoltaessaan pinkkasahaa – toimitusjohtaja, kunnossapitopäällikkö sekä työnjohtaja tuomittiin puutteista työpaikan työturvallisuudessa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 6.3.2026 antamassaan ratkaisussa tuominnut Varsinais-Suomessa sijaitsevan yrityksen tapahtumahetkellä toimineet toimitusjohtajan, kunnossapitopäällikön sekä työnjohtajan kunkin työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistuksiin. Lisäksi syytteessä oli tuotantopäällikkö, jonka syyte hylättiin.

