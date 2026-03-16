Aluehallitus valitsi Palmia Oy:n ateria- ja laitoshuoltopalveluiden tuottajaksi

Aluehallitus päätti kokouksessaan 16. maaliskuuta valita Palmia Oy:n ateria-ja laitoshuoltopalveluiden palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Yhtiön tarjous arvioitiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Samalla aluehallitus merkitsi tiedoksi markkinaoikeuden marraskuussa 2025 antaman päätöksen sekä korkeimman hallinto-oikeuden helmikuussa 2026 tekemän päätöksen. Näiden päätösten jälkeen ateria-ja laitoshuoltopalveluiden hankinnasta tehtiin uusi tarjousvertailu markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Tämän vertailun perusteella valituksi tuli Palmia.

Taustalla on joulukuussa 2024 tehty hankintapäätös, josta valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus kumosi marraskuussa 2025 Oma Hämeen päätöksen, jolla palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille oli valittu Fodbar Oy -ryhmittymä. Markkinaoikeuden mukaan Palmia Oy:n tarjousta ei olisi saanut sulkea tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella, koska kyseistä menettelyä ei ollut kuvattu riittävän tarkasti tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Oma Häme valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta KHO päätti 18. helmikuuta 2026 äänestyksen jälkeen olla myöntämättä asiassa valituslupaa.

Fodbar on vastannut Hämeenlinnan ja Riihimäen alueiden ateria- ja laitoshuoltopalveluista väliaikaisella sopimusjärjestelyllä keväästä 2025 lähtien. Palvelujen käyttöönoton aikataulusta sovitaan erikseen Palmian kanssa ja käytännön muutoksista viestitään myöhemmin henkilöstölle ja asiakkaille.

Maksuttoman pysäköinnin kriteereistä päätös

Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan maksuttoman pysäköinnin kriteerit Assi-sairaalan sekä Hämeenlinnan vanhan keskussairaalan alueelle. Maksullinen asiakas- ja henkilöstöpysäköinti alkoi Assissa 1. maaliskuuta. Vanhan keskussairaalan alueella pysäköinti muuttuu maksulliseksi 1. huhtikuuta alkaen. Pysäköintijärjestelyjen tavoitteena on parantaa pysäköinnin sujuvuutta ja varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys erityisesti sairaalan asiakkaille.

Aluehallitus päätti, että dialyysiasiakkailla on oikeus maksuttomaan pysäköintiin. Lisäksi aluehallitus päätti, että liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen omaaville asiakkaille voidaan myöntää hakemuksesta maksuton pysäköinti. Asiakasohjeet maksuttomasta pysäköinnistä päivitetään Oma Hämeen verkkosivuille myöhemmin tällä viikolla, kun käytännöistä on sovittu pysäköintioperaattorin kanssa.

Aluehallitus jätti pöydälle Koivikkosäätiö sr:n hallituksen jäsenten nimeämistä koskevan asian. Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous pidetään 30. maaliskuuta.

Aluehallituksen 16.3.2026 kokouksen esityslista