Etlan pääekonomistiksi Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriöstä
17.3.2026 13:00:00 EET | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen pääekonomistiksi on valittu finanssineuvos VTT Jenni Pääkkönen. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriön kansantalousosastolla julkisen talouden yksikön päällikkönä. Pääkkönen aloittaa 1.5.2026 Etlassa uudessa pääekonomistin tehtävässä ja johtaa talouden tilannekuvaa ylläpitävää tutkijaryhmää.
Etlan uusi pääekonomisti Jenni Pääkkönen, s. 1977 on väitellyt tohtoriksi vuonna 2009 Helsingin yliopistossa kansantaloustieteestä. Väitöskirja käsitteli harmaan talouden, instituutioiden ja talouskasvun välistä yhteyttä.
Ennen Etlaa hän on työskennellyt finanssineuvoksena valtiovarainministeriön kansantalousosastolla, julkisen talouden yksikön päällikkönä. Aiemmin Pääkkönen on toiminut asiantuntijatehtävissä myös EU-komissiossa ja valtiontalouden tarkastusvirastossa.
Tutkijan ammattia Jenni Pääkkönen testasi jo ennen uraansa valtiovarainministeriössä ja hän on kansantaloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa.
Nyt Etlassa hän ryhtyy johtamaan talouden tilannekuvaa ylläpitävää tutkijaryhmää ja osallistuu aktiivisesti myös laitoksessa harjoitettavaan taloustutkimukseen sekä ajankohtaiseen talouspoliittiseen keskusteluun.
"Olen valtiovarainministeriössä ollut laatimassa talousennusteita ja vastannut ministeriön julkisen talouden ennusteista. Tehtävä on ollut paitsi vastuullinen, myös äärimmäisen kiinnostava ja vaikuttava. Etla on niin ikään kiinnostava ja vaikuttava asiantuntijayhteisö, ja odotan pääseväni pitkästä aikaa myös takaisin taloustutkimuksen pariin. Osallistumiseni yhteiskunnalliseen keskusteluun tulee varmasti myös pääekonomistin tehtävän myötä lisääntymään, ja sitä odotankin erityisen innostuneena", toteaa Jenni Pääkkönen.
Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju toteaa Jenni Pääkkösen tulon vahvistavan entisestään Etlan julkisen talouden tutkimusta ja ajankohtaisen tilannekuvan ylläpitämistä.
"Suomen talouden iso kuva ei ole muuttunut 18 vuoteen. Talous on saatava kasvuun ja julkinen velka otettava haltuun. Tämä kaikki edellyttää toimintakykyistä ja uudistuvaa julkista sektoria, ja siksi julkisen talouden ajankohtaisen tilannekuvan ylläpitäminen on tärkeää Etlassakin. Jenni Pääkkönen uutena pääekonomistina vahvistaa paitsi Etlan tutkimusta, myös ennustetoimeamme", sanoo Kangasharju.
Etlan laaja talousennuste ”Suhdanne Kevät 2026” julkaistaan keskiviikkona 25.3. klo 9.
Jenni Pääkkönen aloittaa Etlan pääekonomistina toukokuun alussa.
Pääekonomisti (1.5. alkaen) Jenni Pääkkösen haastattelupyynnöt: Etlan viestintäjohtaja Tytti Sulander, p. 040 505 1241, tytti.sulander@etla.fi
Yhteyshenkilöt
Aki KangasharjuToimitusjohtaja, ETLAPuh:050 583 8573aki.kangasharju@etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Korkea verotus jarruttaa urakehitystä ja aineettoman pääoman kasvua – tutkijat suosittavat rajaverojen laskua17.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomen ylimmät ansiotulojen rajaveroasteet ovat edelleen niin korkeat, että ne saattavat vähentää kokonaisverokertymää. Viimeaikaisen tutkimusnäytön perusteella ainakin tulojakauman ylimmässä prosentissa verotuottoa maksimoiva rajavero olisi nykyistä alemmalla tasolla. Tämä on kuitenkin ääriesimerkki tehottomasta verotuksesta. Laajemmin veropäätökset pitäisi suunnitella kasvun ja hyvinvoinnin maksimoinnin näkökulmasta, eikä verotuksen maksimointi pitäisi olla politiikan tavoitteena. Tuore Etla-tutkimus varoittaa, että korkea verotus ei ainoastaan vääristä lyhyen aikavälin työn tarjontaa, vaan heikentää pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä jarruttamalla uraponnisteluja ja aineettoman pääoman kertymistä.
Henkilökohtainen ohjaus lisäsi matalasti koulutettujen osallistumista aikuiskoulutukseen selvästi, mutta ohjaus on toimenpiteenä kallis16.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Aktiivisella ja henkilökohtaisella ohjauksella saataisiin matalasti koulutetut työntekijät osallistumaan tehokkaimmin aikuiskoulutukseen. Pelkkä yleinen tiedonjakaminen ei riitä muuttamaan koulutuskäyttäytymistä, ilmenee Etlan ja Laboren tänään julkaisemasta tutkimuksesta. Henkilökohtainen ohjaus lisäsi matalasti koulutettujen osallistumista toisen asteen koulutukseen noin 8 prosenttia. Matalasti koulutettujen aikuisten osallistuminen aikuiskoulutukseen on Suomessa vähäistä, vaikka työn murroksen riskit osuvat heihin voimakkaimmin.
Etla: Yritysrahoituksen saatavuus kiristynyt – erityisen ahtaalla ovat innovaatio- ja kasvuhakuiset yritykset6.3.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisyritysten rahoituksen saanti on selvästi heikentynyt – niin absoluuttisesti kuin suhteessa muihin Pohjoismaihin, ilmenee tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Erityisen kovaa yritysrahoituksen kiristyminen osuu kasvuhakuisiin ja innovatiivisiin yrityksiin, jotka ovat talouden uudistumisen keskeisiä moottoreita. Suomen yritysrahoitusjärjestelmä on eurooppalaisessa vertailussa edelleen poikkeuksellisen pankkikeskeinen. Käytäntö soveltuu huonosti sellaisen tulevaisuuden kasvun rahoittamiseen, joka perustuu aineettomaan pääomaan, korkeaan riskiin ja aktiiviseen omistajuuteen.
Etla: Tiedon ja teknologian leviäminen yritysten välillä yhteydessä teollisuuden päästökehitykseen23.2.2026 08:59:00 EET | Tiedote
Yrityksistä toisiin leviävällä tiedolla, teknologioilla ja innovaatioilla on keskeinen rooli teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen kehityksessä, ilmenee Etlan tänään julkaisemasta tutkimuksesta. Tiedon ja innovaatioiden leviäminen yrityksestä toiseen eli ns. heijastevaikutus on jopa voimakkaammin yhteydessä päästöjen kehitykseen kuin yrityksen oma t&k-toiminta. Tiedon leviäminen ei kuitenkaan automaattisesti vähennä päästöjä, vaan lopputulos riippuu siitä, kuinka aktiivisesti toimiala sekä yritys itse investoivat t&k-toimintaan. Teollisuuden tekemät päästövähennykset ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraalisuustavoitteensa.
Etla: Eläkeuudistus vahvistaa julkista taloutta sijoitustuottojen kautta, mutta jättää merkittävän päätösvallan työmarkkinajärjestöille18.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Etlan tuoreen arvion mukaan viime vuonna saavutettu neuvottelutulos työeläkeuudistuksesta pienentää kestävyysvajetta ja laskee pitkän aikavälin maksupaineita. Uudistus kasvattaa yksityisalojen eläkkeiden rahastointia ja eläkelaitosten mahdollisuuksia ottaa riskejä sijoitustoiminnassaan. Samalla uudistus kuitenkin lisää eläkemaksujen alttiutta sijoitusmarkkinoiden heilahteluille eikä lakiehdotuksessa ole mainittu, miten menetellään, jos riskit realisoituvat. Merkittäväksi kysymykseksi nousee myös finanssipoliittinen päätösvalta: koska sääntöpohjainen vakautusjärjestelmä jäi toteuttamatta, valta päättää eläkemaksuista ja seuraavista uudistuksista säilyvät edelleen työmarkkinajärjestöillä.
