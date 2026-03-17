Etlan pääekonomistiksi Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriöstä

Etlan uusi pääekonomisti Jenni Pääkkönen, s. 1977 on väitellyt tohtoriksi vuonna 2009 Helsingin yliopistossa kansantaloustieteestä. Väitöskirja käsitteli harmaan talouden, instituutioiden ja talouskasvun välistä yhteyttä.

Ennen Etlaa hän on työskennellyt finanssineuvoksena valtiovarainministeriön kansantalousosastolla, julkisen talouden yksikön päällikkönä. Aiemmin Pääkkönen on toiminut asiantuntijatehtävissä myös EU-komissiossa ja valtiontalouden tarkastusvirastossa.

Tutkijan ammattia Jenni Pääkkönen testasi jo ennen uraansa valtiovarainministeriössä ja hän on kansantaloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

Nyt Etlassa hän ryhtyy johtamaan talouden tilannekuvaa ylläpitävää tutkijaryhmää ja osallistuu aktiivisesti myös laitoksessa harjoitettavaan taloustutkimukseen sekä ajankohtaiseen talouspoliittiseen keskusteluun.

"Olen valtiovarainministeriössä ollut laatimassa talousennusteita ja vastannut ministeriön julkisen talouden ennusteista. Tehtävä on ollut paitsi vastuullinen, myös äärimmäisen kiinnostava ja vaikuttava. Etla on niin ikään kiinnostava ja vaikuttava asiantuntijayhteisö, ja odotan pääseväni pitkästä aikaa myös takaisin taloustutkimuksen pariin. Osallistumiseni yhteiskunnalliseen keskusteluun tulee varmasti myös pääekonomistin tehtävän myötä lisääntymään, ja sitä odotankin erityisen innostuneena", toteaa Jenni Pääkkönen.

Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju toteaa Jenni Pääkkösen tulon vahvistavan entisestään Etlan julkisen talouden tutkimusta ja ajankohtaisen tilannekuvan ylläpitämistä.

"Suomen talouden iso kuva ei ole muuttunut 18 vuoteen. Talous on saatava kasvuun ja julkinen velka otettava haltuun. Tämä kaikki edellyttää toimintakykyistä ja uudistuvaa julkista sektoria, ja siksi julkisen talouden ajankohtaisen tilannekuvan ylläpitäminen on tärkeää Etlassakin. Jenni Pääkkönen uutena pääekonomistina vahvistaa paitsi Etlan tutkimusta, myös ennustetoimeamme", sanoo Kangasharju.

Etlan laaja talousennuste ”Suhdanne Kevät 2026” julkaistaan keskiviikkona 25.3. klo 9.

Jenni Pääkkönen aloittaa Etlan pääekonomistina toukokuun alussa.

