Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille
17.3.2026 14:32:49 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 20.3.2026
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää strategialuonnoksen 2035 hyväksymisestä ja lausuntojen pyytämisestä luonnokseen jäsenkaupungeilta. Lisäksi hallitus päättää strategisten tavoitteiden mittareiden ja niiden tavoitetasojen hyväksymisestä TTS 2027-2029:n valmistelun pohjaksi.
Hallitus päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä omalta osaltaan ja sen siirtämisestä yhtymäkokouksen käsiteltäväksi sekä seuraavista vesihuollon hankesuunnitelmista:
– Helsingin Myllypuron alapainepiirin jaon hankesuunnitelma
– purkutunnelin kahdentaminen välillä Helsingin Viikinmäki–Viikki -hankesuunnitelma
– verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029 -hankesuunnitelma.
Hallitus saa tiedoksi vuoden 2025 henkilöstökertomuksen sekä HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutuksen vuonna 2025.
HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vuoden 2025 toiminnastaan.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY:n Sortti-keräysautot kiertävät 30.3.2026 alkaen12.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Sortti-keräysautokierroksen aikataulut on julkaistu HSY:n verkkosivuilla. Sortti-keräysautot vastaanottavat maaliskuun lopusta lähtien maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea.
HSY laajentaa pakkausjätteiden keräyspalveluaan – monilokeroinen jäteastia tuo kustannustehokkaan kierrätyspisteen kotipihaan11.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Monilokeroinen jäteastia, johon voi lajitella muovi-, kartonki ja lasipakkaukset sekä pienmetallin, on nyt tarjolla kaikille taajama-alueilla sijaitseville 1–4 asunnon kiinteistöille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Pakkausjätteiden lajittelu voi alentaa kiinteistön jätehuollon vuosikustannuksia jopa viidenneksellä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laajentaa pakkausjätteiden keräyspalvelua kesäkuusta 2026 alkaen. Tavoitteena on helpottaa materiaalien kierrättämistä uusiokäyttöön.
HSY:n hallituksen päätökset 27.2.2026 – Saunalahden ja Kirkkonummen alueiden vesihuolto vankistuu27.2.2026 09:54:18 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Espoon Kurttilan päävesijohdon 1. osan hankesuunnitelman. Espoon Saunalahden ja Kirkkonummen vedenkulutuksen kasvun vuoksi alueelle rakennetaan uusi vesijohtolinja. Valmistuttuaan kokonaisuudessaan hanke varmistaa alueen vedenjakelun, tasaa painevaihteluita ja ylläpitää palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen. Hallitus sai tiedoksi muun muassa turvallisuuden ja varautumisen katsauksen vuodelta 2025. HSY:n turvallisuustilanne on raportointijaksolla pysynyt vakaana. Havaitut poikkeamat ovat olleet vähäisiä eivätkä ole aiheuttaneet suoraa vaikutusta toimintaan. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohta
Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 27.2.2026 – Saunalahden ja Kirkkonummen vesihuoltohanke käsittelyssä24.2.2026 14:42:41 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 27.2.2026 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa Espoon Kurttilan päävesijohdon ensimmäisen osan hankesuunnitelman hyväksymisestä. Espoon Saunalahden ja Kirkkonummen vedenkulutuksen kasvun vuoksi alueelle tarvitaan uusi vesijohtolinja. Valmistuttuaan kokonaisuudessaan hanke varmistaa alueen vedenjakelun, tasaa painevaihteluita ja ylläpitää palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen. Hallitus saa tiedoksi muun muassa turvallisuuden ja varautumisen katsauksen vuodelta 2025. HSY:n turvallisuustilanne on raportointijaksolla pysynyt vakaana. Havaitut poikkeamat ovat olleet vähäisiä eivätkä ole aiheuttaneet suoraa vaikutusta toimintaan. Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala www.hsy.fi
HSY:n jätevedenpuhdistuksen tulokset olivat ennätystasolla vuonna 202519.2.2026 08:40:00 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n jätevedenpuhdistus saavutti vuonna 2025 ennätykselliset tulokset. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoiden ravinnekuormitus Itämereen on nyt pienin kautta aikojen.
