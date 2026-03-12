Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille

HSY:n hallituksen päätökset 27.2.2026 – Saunalahden ja Kirkkonummen alueiden vesihuolto vankistuu 27.2.2026 09:54:18 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä Espoon Kurttilan päävesijohdon 1. osan hankesuunnitelman. Espoon Saunalahden ja Kirkkonummen vedenkulutuksen kasvun vuoksi alueelle rakennetaan uusi vesijohtolinja. Valmistuttuaan kokonaisuudessaan hanke varmistaa alueen vedenjakelun, tasaa painevaihteluita ja ylläpitää palvelutasoa pitkälle tulevaisuuteen. Hallitus sai tiedoksi muun muassa turvallisuuden ja varautumisen katsauksen vuodelta 2025. HSY:n turvallisuustilanne on raportointijaksolla pysynyt vakaana. Havaitut poikkeamat ovat olleet vähäisiä eivätkä ole aiheuttaneet suoraa vaikutusta toimintaan. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Ystävällisin terveisin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä viestintäjohta