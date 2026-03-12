Eurooppanuorten hanke ehdokkaana Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon saajaksi
17.3.2026 11:07:55 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Eurooppanuorten Helsingissä lokakuussa 2025 järjestämä nuorten EU-huippukokous EU Youth Summit on Suomen ehdokas vuoden 2026 eurooppalaisen Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon saajaksi.
Meppien ja nuorisojärjestöedustajan kansalliseksi voittajaksi valitsema hanke kokosi yhteen noin 80 eurooppalaista nuorta pohtimaan EU:n tulevaisuutta. Tapahtuma huipentui täysistuntoon, jossa nuoret keskustelivat ja äänestivät ehdotuksistaan päätöksentekijöille. Samalla tapahtuma juhlisti Suomen, Ruotsin ja Itävallan 30-vuotista taivalta EU:ssa.
"Olemme erittäin kiitollisia tästä merkittävästä tunnustuksesta, joka muistuttaa, että nuoret ovat aktiivisia toimijoita eurooppalaisessa päätöksenteossa ja heidän äänellään on ratkaiseva merkitys yhteisen tulevaisuutemme rakentamisessa. Tämä on ensisijaisen tärkeä viesti myös päättäjille globaalien kriisien keskellä. EU Youth Summit toi yhteen nuoria eri puolilta Eurooppaa pohtimaan aikamme suurimpia haasteita. Heidän viestinsä päättäjille on selkeä: vahva ja yhtenäinen Eurooppa ei ole vain tavoite, se on turvallisuutemme perusta nyt ja tulevaisuudessa", korostaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Pieta Päivänen.
Eurooppalainen palkinto nuorille
Euroopan parlamentti ja Saksan Aachenissa sijaitseva kansainvälinen Kaarle Suuri -palkintosäätiö myöntävät vuosittain nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon antaakseen tunnustusta nuorten tekemälle työlle, joilla edistetään demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kaarle Suuri -nuorisopalkinto on suunnattu EU:ssa asuville 16–30-vuotiaille.
Kaikkien kansallisten voittajien edustajat kutsutaan Saksan Aachenissa 12. toukokuuta järjestettävään palkintoseremoniaan. EU-tason voittajat valitsee 27 kansallisen voittajan joukosta eurooppalainen palkintolautakunta. Paras hanke palkitaan 7 500 eurolla, toiseksi paras 5 000 eurolla ja kolmannelle sijalle tullut 2 500 eurolla.
Kolme voittajaa kutsutaan vierailemaan Euroopan parlamenttiin Brysseliin tai Strasbourgiin, ja yhdelle edustajalle kustakin voittajahankkeesta tarjotaan parlamentin palkallinen Schuman-harjoittelupaikka.
Palkinnosta on kilpaillut yli 7000 hanketta vuodesta 2008 lähtien. European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry voitti Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon toisen sijan vuonna 2019.
Katso, mitkä hankkeet valikoituivat vuoden 2026 Kaarle Suuri -nuorisopalkinnon kansallisiksi voittajiksi:
