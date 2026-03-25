Naantalin kaupungin tilinpäätös valmistui – vuosi 2025 oli vahva, tulevina vuosina talous kiristyy

26.3.2026 12:39:33 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunki on hoitanut talouttaan vastuullisesti ja tulevaisuutta jatkuvasti arvioiden. Vuosi 2025 jatkaa vahvojen talousvuosien linjaa, mutta tulevina vuosina talous kiristyy.

Kalevanniemen liikuntahalliin on investoitu 4,0 miljoonaa euroa. Hallin on määrä valmistua syksyllä 2026. NCC Suomi ja Ark’Aboa

Naantalin kaupunginhallitus käsittelee ensi maanantaina 30.3.2026 kaupungin tilinpäätöstä vuodelta 2025. Vuosi 2025 toteutui Naantalin kaupungin talouden kehityksen kannalta talousarviossa ennakoitua paremmin. 

– Talouden vakaus on turvannut Naantalin hienon palvelutason. Naantali kasvaa tasaisesti ja hyvä talous on mahdollistanut myös tuhdille investointitasolle eväät. Pystymme kehittämään asumista ja yrittämisen edellytyksiä. Tulevaisuudennäkymät Naantalissa ovat kiristyvistä kuntatalouden näkymistä huolimatta varsin valoisat, summaa kaupunginjohtaja Laura Leppänen

Tilikauden 2025 tulos on 4,2 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa ennakoitiin. Naantalin talousjohtaja Heli Lähteenmäki kertoo, että vuoden 2025 talousarviota parempaan tulokseen vaikutti moni tekijä, mutta aihetta huoleenkin on. 

– Toimintatuotot ylittivät ja toimintakulut alittivat talousarvion. Verotulojen kehitys sen sijaan huolestuttaa, Lähteenmäki kertoo. 

Toimintakate toteutui 4,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana ja oli -47 miljoonaa euroa. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kasvua edellisen vuoden toimintakatteeseen oli 8,9 %.  

Toimintakulut kasvoivat 7,5 % edelliseen vuoteen nähden. Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 4,6 %. Työllisyyspalveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vaikutti sekä toimintakulujen että -katteen kasvuun. 

Investointeja tehtiin runsaasti 

Investointeja tehtiin ennätyksellisellä 22,8 miljoonalla eurolla vuonna 2025. Naantalin kaupunki investoi erityisesti koulu- ja päiväkotiverkon uudistamiseen, Kalevanniemen kampukseen ja liikuntahalliin sekä Vanhankaupungin yhdyskuntateknisiin hankkeisiin. 

Suurimmat investoinnit olivat Kalevanniemen oppimiskylät (6,8 milj. €) ja liikuntahalli (4,0 milj. €), 134 hehtaarin maa-alueen hankinta Luonnonmaalta (1,6 milj. €) ja Kaivokadun saneeraus (1,6 milj. €). 

Mittavia investointeja Naantali pystyi kattamaan vuonna 2025 pääosin tulorahoituksella ja kassavaroilla – vuodenvaihteessa lainaa ei ollut. Vuonna 2025 verotuloja tilitettiin 49,5 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia saatiin talousarvion mukaisesti yhteensä 11,2 miljoonaa euroa. 

Naantalin kaupunginhallituksen esityslista 30.3.2026. (Tilinpäätösliite julkaistaan vasta perjantaina 27.3. esityslistan liitteenä.)

Vuoden 2025 tilinpäätöksen tunnusluvut: 

  • Toimintatulot +24,6 milj. €
  • Toimintamenot –72,4 milj. €
  • Toimintakate –47,0 milj. €
  • Vuosikate +16,0 milj.€
  • Tulos 4,2 milj. €
  • Investoinnit 22,8 milj. €
  • Lainakanta 0 € 

Kaupungin vuoden 2025 suurimmat investointihankkeet: 

  • Kalevanniemen oppimiskylät 6,8 milj. eur
  • Kalevanniemen liikuntahalli 4,0 milj. eur 
  • Maa-alue (134 ha) Luonnonmaalta 1,6 milj. eur 
  • Kaivokadun saneeraus 1,6 milj. eur 
  • Virpi-Porhokallion asemakaava 1,4 milj. eur 
  • Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyt 1,1 milj. eur 
  • Opintien parantaminen 0,7 milj. eur 
  • Koulujen ja päiväkotien pienet investoinnit 0,3 milj. eur 
  • Muiden kiinteistöjen pienhankinnat 0,4 milj. eur 
  • Kaupungintalon peruskorjauksen jatko 0,2 milj. eur 
  • Kaivohuoneen ulkopinnoitteen uusiminen 0,1 milj. eur 
  • Ohjelmoidut sotetilojen parannukset 0,2 milj. eur
  • Vanhankaupungin ranta 1,0 milj. euroa
  • Päällystys 0,3 miljoonaa euroa 

naantalinaantalin kaupunkitilinpäätöskuntatalous

Havainnekuva Kalevanniemen liikuntahallista.
Kalevanniemen liikuntahalliin on investoitu 4,0 miljoonaa euroa. Hallin on määrä valmistua syksyllä 2026.
Siltapuisto Naantalin rannassa kuvattuna keväällä 2025. Kuvassa puistonpenkkejä, taustalla Kaivohuone ja Tuulensuojan rakennus.
Vanhankaupungin rantaa ja Siltapuistoa remontoitiin vuonna 2025 miljoonalla eurolla. Rannan alueella rakennettiin huleveden purkuputki, ehkäistiin maan painumista ja parannettiin pintarakenteita.
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

