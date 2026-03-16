KumpuRock goes Satoa – koko kylän festari Siilinjärvellä 6.6.2026
17.3.2026 12:54:55 EET | ProAgria | Tiedote
Siilinjärven tori täyttyy jälleen musiikista, lähiruoasta ja yhteisöllisestä tunnelmasta, kun KumpuRock goes Satoa järjestetään lauantaina 6. kesäkuuta 2026 klo 12–20.
Tapahtuma jatkaa vuonna 2024 alkanutta Kumputuki ry:n ja MKN Itä-Suomen yhteistyötä, jossa KumpuRockin ja Satoa-lähiruokatapahtuman vahvuudet yhdistyvät koko kylän festariksi.
Tapahtumassa kuullaan kolme bändiä ja DJ. Esiintyjinä tänä vuonna ovat Jörning Doners, Henrik Väki ja Asio Otus O.B. Artistihaku keräsi noin kolmekymmentä hakemusta eri puolilta Suomea, mutta valinnoissa painotettiin paikallista osaamista.
– On hienoa nähdä, miten moni haluaa tulla esiintymään Siilinjärvelle. Paikallisuus on meille sydämen asia”, kertoo tapahtumavastaava Anna Huttunen.
Pohjoissavolaiset ravintolat valmistavat tapahtumaan maisteluannoksia alueen raaka-aineista, jatkaen Satoa-tapahtuman perinnettä. Mukana ovat ainakin Hodarikoju, Harri’s Food Factory, VS Ravintolat ja Leipee.
– Haluamme tuoda esiin lähiruoan monipuolisuutta ja tarjota kävijöille makuja, joita ei välttämättä muualla pääse kokemaan, sanoo MKN Itä-Suomen yritysasiantuntija Heli Sulola.
Tapahtuma toteutetaan laajan talkoojoukon ja paikallisten tukijoiden voimin. Tässä vaiheessa mukana tukemassa ovat jo Siilinjärven kunta, Yara Suomi Oy Siilinjärvi ja Tapojärvi. Tapahtuman kehitystyötä tukevat myös Kehittämisyhdistys Kalakukko ry ja Euroopan maaseuturahasto MKN Itä-Suomen Ruokaketjun kehittämishanke Siilinjärvelle -hankkeen kautta.
KumpuRock goes Satoa on suunnattu nuorille, perheille ja kaikenikäisille.
– KumpuRock goes Satoa on juuri sitä, mitä pohjoissavolainen yhteisöllisyys parhaimmillaan on – yhdessä tekemistä, paikallista ylpeyttä ja iloa, Huttunen kiteyttää. Tapahtuman saavutettavuutta on haluttu parantaa ja tapahtumaan onkin tänä vuonna vapaa pääsy.
Lisätietoa
Kumputuki ry, Anna Huttunen, puh. 040 568 2159
MKN Itä-Suomi, Heli Sulola, puh. 040 672 05 97
