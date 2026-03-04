Sale Merimasku palvelee niin vakiasukkaita kuin mökkiläisiäkin

Turun Osuuskauppa avaa uuden Sale Merimaskun Rymättyläntien ja Merimaskuntien risteykseen torstaina 19.3.2026. Uusi myymälä parantaa alueen vähittäiskaupan palveluja ja palvelee ympäri vuoden niin vakituisia asukkaita kuin kesäkauden aikana mökkiläisiä.

- Haluamme parantaa asiakasomistajien palvelua koko tällä alueella. Merimaskun Salessa panostamme ystävälliseen palveluun ja ennen kaikkea siihen, että perusostokset hoituvat vaivattomasti. Valikoimastamme löytyy hyvin arjen tarpeisiin sopivat tuotteet. Lisäksi kesäkaudella täällä liikkuu paljon mökkiläisiä ja palvelutarjonta on mietitty myös tätä silmällä pitäen, kertoo Turun Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Tuomo Makkonen.

Myymälässä työskentelee kahdeksan vakituista työntekijää. Kesällä asiakkaita ilahduttavat lisäksi seitsemän kesätyöntekijää. Myymäläpäällikkönä toimii Anniina Virtanen.

Monipuoliset palvelut ja energiatehokkaat ratkaisut

Uusi kauppa on kokonaispinta-alaltaan lähes 900 neliömetriä, ja myymälätilaa on vajaat 500 neliömetriä. Myymälä on toteutettu uusimman Sale-konseptin mukaisesti.

- Monipuoliset oheispalvelut täydentävät kaupan kokonaisuutta. Meiltä löytyvät paljon toivottu yleisö-wc, koiraparkki sekä maksuton vesipiste. Pihalla on lisäksi kaksi ABC suurteholatauspaikkaa. Latausaseman kokonaisteho on 200 kW. Piha-alueelle tulee lähiaikoina myös kaasuautomaatti kaasupullojen vaihtoon, Makkonen kertoo.

Sale Merimaskun myymälärakennus on puurunkoinen ja puuverhoiltu ja se on suunniteltu erityisesti energiatehokkuutta ja huoltoystävällisyyttä ajatellen. Kaupan energiatehokkuutta tukevat myymälän lämmityksessä hyödynnettävä kylmälaitteiden lauhde-energia sekä katolle asennetut aurinkopaneelit, jotka kattavat arviolta noin 17 prosenttia myymälän sähkönkäytöstä.



- Uusi kauppa piha-alueineen on niin hieno ja viihtyisä. Uskon, että myymälä toimii kaupan palveluiden lisäksi myös luontevana kohtaamispaikkana saaren asukkaille ja alueella vieraileville, Makkonen toteaa.

