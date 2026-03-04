Sale Merimasku palvelee niin vakiasukkaita kuin mökkiläisiäkin
17.3.2026 12:04:29 EET | Turun Osuuskauppa | Tiedote
Turun Osuuskauppa avaa uuden Sale Merimaskun Rymättyläntien ja Merimaskuntien risteykseen torstaina 19.3.2026. Uusi myymälä parantaa alueen vähittäiskaupan palveluja ja palvelee ympäri vuoden niin vakituisia asukkaita kuin kesäkauden aikana mökkiläisiä.
- Haluamme parantaa asiakasomistajien palvelua koko tällä alueella. Merimaskun Salessa panostamme ystävälliseen palveluun ja ennen kaikkea siihen, että perusostokset hoituvat vaivattomasti. Valikoimastamme löytyy hyvin arjen tarpeisiin sopivat tuotteet. Lisäksi kesäkaudella täällä liikkuu paljon mökkiläisiä ja palvelutarjonta on mietitty myös tätä silmällä pitäen, kertoo Turun Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Tuomo Makkonen.
Myymälässä työskentelee kahdeksan vakituista työntekijää. Kesällä asiakkaita ilahduttavat lisäksi seitsemän kesätyöntekijää. Myymäläpäällikkönä toimii Anniina Virtanen.
Monipuoliset palvelut ja energiatehokkaat ratkaisut
Uusi kauppa on kokonaispinta-alaltaan lähes 900 neliömetriä, ja myymälätilaa on vajaat 500 neliömetriä. Myymälä on toteutettu uusimman Sale-konseptin mukaisesti.
- Monipuoliset oheispalvelut täydentävät kaupan kokonaisuutta. Meiltä löytyvät paljon toivottu yleisö-wc, koiraparkki sekä maksuton vesipiste. Pihalla on lisäksi kaksi ABC suurteholatauspaikkaa. Latausaseman kokonaisteho on 200 kW. Piha-alueelle tulee lähiaikoina myös kaasuautomaatti kaasupullojen vaihtoon, Makkonen kertoo.
Sale Merimaskun myymälärakennus on puurunkoinen ja puuverhoiltu ja se on suunniteltu erityisesti energiatehokkuutta ja huoltoystävällisyyttä ajatellen. Kaupan energiatehokkuutta tukevat myymälän lämmityksessä hyödynnettävä kylmälaitteiden lauhde-energia sekä katolle asennetut aurinkopaneelit, jotka kattavat arviolta noin 17 prosenttia myymälän sähkönkäytöstä.
- Uusi kauppa piha-alueineen on niin hieno ja viihtyisä. Uskon, että myymälä toimii kaupan palveluiden lisäksi myös luontevana kohtaamispaikkana saaren asukkaille ja alueella vieraileville, Makkonen toteaa.
Lisätietoja:
Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Tuomo Makkonen, puh, 010 764 5801
Lue lisää julkaisijalta Turun Osuuskauppa
Wiklundin uudistus etenee – Meri Hakulinen kehitysjohtajaksi4.3.2026 11:59:59 EET | Tiedote
Wiklundin laaja uudistus etenee kohti seuraavaa vaihetta. Meri Hakulinen on aloittanut 1.3. Wiklundin uutena kehitysjohtajana.
Turun Osuuskaupalla vahva vuosi 2025 – asiakasomistajille ennätysmäärä rahana maksettavia etuja ja ennätysmäärä uusia asiakasomistajia26.2.2026 14:00:01 EET | Tiedote
Asiakasomistajia vuoden 2025 lopussa 190 958 Asiakasomistajat saivat Bonusta ja maksutapaetua yhteensä 30,5 M€ Liikevaihto 829,1 M€ Investoinnit Varsinais-Suomeen 71,6 M€ Henkilöstöä oli vuoden 2025 lopussa 2572
Turun Osuuskauppa juhlii lokakuussa 125-vuotista taivaltaan5.2.2026 11:00:09 EET | Tiedote
Wähäväkisten Osuusliikkeen perustaminen vuosisadan alussa 1901 oli lähtölaukaus Turun Osuuskaupalle. Jo 125 vuotta olemme olleet siellä missä varsinaissuomalaisten elämä. Juhlavuonna osuuskauppa toteuttaa näkyvästi perustehtäväänsä tarjoamalla kilpailukykyisiä hintaetuja ja palveluja ja kehittämällä verkostoaan. Tapahtumien täyteinen juhlavuosi pitää syksyllä sisällään mm. kahden uuden Prisman ja uudistuneen Wiklundin avauksen sekä marraskuussa poikkitaiteellisen esityksen konserttitalo Fuugassa.
Tarja Jalonen Turun Osuuskaupan toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi28.1.2026 10:00:03 EET | Tiedote
Turun Osuuskauppa on nimittänyt EMBA Tarja Jalosen toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Jalonen vastaa 1.2.2026 alkaen toimialajohtajana Turun Osuuskaupan matkailu- ja ravitsemiskaupasta, tavaratalo- ja erikoisliikekaupasta sekä liikennekaupasta. Jalonen on toiminut monipuolisen uransa aikana useissa majoitus- ja ravitsemiskaupan vastuutehtävissä ja viimeisimmäksi vastannut Turun Osuuskaupan hotellien ja niiden ravintoloiden liiketoiminnasta. - Tarja vahvistaa johtoryhmän osaamista strategiamme kannalta keskeisillä painopistealueilla. Uskon, että muutos osaltaan varmistaa kasvustrategiamme toteutumisen tulevina vuosina, toteaa Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Niklas Österlund. Toimialajohtajana aiemmin toiminut Harri Havia jättää tehtävänsä Turun Osuuskaupassa. - Harri on tehnyt pitkän uran S-ryhmässä, josta viimeiset lähes neljä vuotta Turun Osuuskaupan palveluksessa. Haluan kiittää häntä erityisesti ravitsemiskauppamme kehittämisestä koronan jälkeen, jatkaa Österlund. Turun
Turun Osuuskauppa tarjoaa ihan tavallisia kesätöitä2.1.2026 09:30:01 EET | Tiedote
Oletko äärimmäinen vastuunkantaja ja aina joustamassa? Ihan kiva, mutta meillä ei tarvitse sentään mennä äärimmäisyyksiin. Etsimme ihan tavallisiin kesätöihin tekijöitä kesälle 2026.
