Jyväskylän Rakennusmessut viettää 50-vuotisjuhlavuotta viikonloppuna Paviljongissa

Tapahtuma tarjoaa kattavan katsauksen rakentamisen, remontoinnin ja asumisen ajankohtaisiin ratkaisuihin ja trendeihin. Esillä on muun muassa talopaketteja, keittiö- ja sisustusratkaisuja, piharakentamista sekä vapaa-ajan asumisen vaihtoehtoja. Kävijät voivat tutustua myös Keski-Suomen tonttitarjontaan, erilaisiin asumisen ja vapaa-ajan palveluihin sekä löytää tekijöitä esimerkiksi katto-, kylpyhuone- ja salaojaremontteihin.

Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja sekä käytännönläheisiä työnäytöksiä ja työpajoja, joissa kävijät pääsevät myös itse kokeilemaan ja oppimaan uutta ammattilaisten opastuksella. Mukana on Gradian laaja toiminnallinen alue, jossa esitellään eri ammattialoja työnäytösten ja työpajojen kautta.

Perheen pienimmille messut tarjoavat omaa ohjelmaa, kuten linnunpönttöpajoja ja suuren LEGO-rakennusalueen.

”Rakennusmessut on kehittynyt vuosikymmenten aikana koko alueen tärkeäksi kohtaamispaikaksi. Haluamme juhlavuonna tarjota entistä enemmän inspiraatiota, käytännön vinkkejä ja uusia ratkaisuja niin kuluttajille kuin alan ammattilaisille”, kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen Jyväskylän Messuilta.

Ohjelmassa ajankohtaisia teemoja

Messujen ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja sekä käytännön työnäytöksiä ja työpajoja. Perjantaina INFRA Keski-Suomi ry järjestää paneelikeskustelun infra-investointien merkityksestä alueen elinvoimalle.

Ohjelmalavoilla kuullaan puheenvuoroja esimerkiksi perinnerakentamisesta, minitaloista, asunnon lyhytaikaisesta vuokrauksesta, puutarhaharrastuksesta ja sisustustrendeistä. Suomen Omakotiliitto järjestää paneelikeskustelun riidattomasta asuntokaupasta ja tarjoaa osastoollaan messuvieraille maksutonta lakineuvontaa koko viikonlopun ajan.

Lauantaina ja sunnuntaina lavalle nousee myös toimittaja ja kirjailija Aino Huilaja, joka kertoo kokemuksistaan pakettiautoelämästä.

Perjantaina järjestetään myös ProBuild 2026 -seminaari, joka on suunnattu erityisesti kuntasektorin ja rakennusalan päättäjille. Seminaarissa käsitellään muun muassa työturvallisuutta, tekoälyn roolia rakentamisessa sekä energiaratkaisujen vaikutuksia tulevaisuuden infraan. Seminaariohjelma sisältyy messulipun hintaan.

Jyväskylän Rakennusmessut ovat avoinna perjantaina klo 12–18, lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16. ProBuild-seminaari järjestetään perjantaina klo 10–16.