Jyväskylän Rakennusmessut viettää 50-vuotisjuhlavuotta viikonloppuna Paviljongissa
17.3.2026 15:05:21 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Jyväskylän Rakennusmessut kokoaa tulevana viikonloppuna 20.–22.3.2026 Paviljonkiin yli 160 näytteilleasettajaa ja runsaasti ajankohtaista ohjelmaa. Juhlavuoden messuviikonloppu lupaa ideoita, inspiraatiota ja konkreettisia ratkaisuja kaikille, jotka suunnittelevat rakentamista, remonttia tai parempaa arkea kotona.
Tapahtuma tarjoaa kattavan katsauksen rakentamisen, remontoinnin ja asumisen ajankohtaisiin ratkaisuihin ja trendeihin. Esillä on muun muassa talopaketteja, keittiö- ja sisustusratkaisuja, piharakentamista sekä vapaa-ajan asumisen vaihtoehtoja. Kävijät voivat tutustua myös Keski-Suomen tonttitarjontaan, erilaisiin asumisen ja vapaa-ajan palveluihin sekä löytää tekijöitä esimerkiksi katto-, kylpyhuone- ja salaojaremontteihin.
Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja sekä käytännönläheisiä työnäytöksiä ja työpajoja, joissa kävijät pääsevät myös itse kokeilemaan ja oppimaan uutta ammattilaisten opastuksella. Mukana on Gradian laaja toiminnallinen alue, jossa esitellään eri ammattialoja työnäytösten ja työpajojen kautta.
Perheen pienimmille messut tarjoavat omaa ohjelmaa, kuten linnunpönttöpajoja ja suuren LEGO-rakennusalueen.
”Rakennusmessut on kehittynyt vuosikymmenten aikana koko alueen tärkeäksi kohtaamispaikaksi. Haluamme juhlavuonna tarjota entistä enemmän inspiraatiota, käytännön vinkkejä ja uusia ratkaisuja niin kuluttajille kuin alan ammattilaisille”, kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen Jyväskylän Messuilta.
Ohjelmassa ajankohtaisia teemoja
Messujen ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, paneelikeskusteluja sekä käytännön työnäytöksiä ja työpajoja. Perjantaina INFRA Keski-Suomi ry järjestää paneelikeskustelun infra-investointien merkityksestä alueen elinvoimalle.
Ohjelmalavoilla kuullaan puheenvuoroja esimerkiksi perinnerakentamisesta, minitaloista, asunnon lyhytaikaisesta vuokrauksesta, puutarhaharrastuksesta ja sisustustrendeistä. Suomen Omakotiliitto järjestää paneelikeskustelun riidattomasta asuntokaupasta ja tarjoaa osastoollaan messuvieraille maksutonta lakineuvontaa koko viikonlopun ajan.
Lauantaina ja sunnuntaina lavalle nousee myös toimittaja ja kirjailija Aino Huilaja, joka kertoo kokemuksistaan pakettiautoelämästä.
Perjantaina järjestetään myös ProBuild 2026 -seminaari, joka on suunnattu erityisesti kuntasektorin ja rakennusalan päättäjille. Seminaarissa käsitellään muun muassa työturvallisuutta, tekoälyn roolia rakentamisessa sekä energiaratkaisujen vaikutuksia tulevaisuuden infraan. Seminaariohjelma sisältyy messulipun hintaan.
Jyväskylän Rakennusmessut ovat avoinna perjantaina klo 12–18, lauantaina klo 10–17 ja sunnuntaina klo 10–16. ProBuild-seminaari järjestetään perjantaina klo 10–16.
Heli RantanenProjektipäällikköJyväskylän Messut OyPuh:040 642 9013heli.rantanen@paviljonki.fi
Jyväskylän Messut Oy vastaa messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin toiminnasta kokonaisuudessaan. Järjestämme suosittuja ammatti- ja kuluttajamessuja sekä muita arvostettuja tapahtumia Paviljongissa Jyväskylässä ja muualla Suomessa. Vuokraamme Paviljongin muunneltavia tiloja ja tuotamme tapahtumapalveluja muille tapahtumajärjestäjille.
Messu- ja tapahtumakeskus Paviljonki on todellinen kohtaamispaikka ja yksi Suomen suurimmista tapahtumakeskuksista, jossa järjestetään satoja tapahtumia ja vierailee noin 300 000 asiakasta vuosittain.
