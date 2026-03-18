Pidetään karhut pois pihoilta

Karhut heräilevät keväällä talvipesistään, ja pitkän talvilevon jälkeen niiden energiantarve on suuri. Ravintoa etsiessään kaikkiruokaiset eläimet voivat hakeutua myös ihmisasutuksen läheisyyteen, jos pihoilla on tarjolla helposti saatavaa ja energiapitoista ruokaa.

- Viime vuonna Suomessa lopetettiin poliisin antamilla turvallisuusperusteisilla määräyksillä yhteensä yhdeksän karhua. Seitsemässä tapauksessa taustalla oli ihmistoiminnan seurauksena tarjolla ollut ravinto, kuten lintujen ruokinta tai roska-astiat, Kai-Eerik Nyholm Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Karhujen vierailuja pihoilla voidaan ehkäistä yksinkertaisilla keinoilla.

- Lintujen talviruokinta kannattaa lopettaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja ruokintapaikka siivota huolellisesti. Karhut haistavat pienetkin talipallot kaukaa ja voivat tulla niiden perässä pihoille, Nyholm sanoo.

Myös jätteiden käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. Roska-astioihin ei tulisi laittaa ruoka-aineita tai voimakkaasti tuoksuvia jätteitä. Haja-asutusalueilla roska-astia on hyvä pitää rakennuksen suojassa tai lähellä tyhjennyspäivään saakka ja siirtää se tien varteen vasta juuri ennen jäteauton saapumista.

Itä-Suomen poliisin ja Suomen riistakeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa karhuja on ruokittu tarkoituksellisesti asuttujen rakennusten piha-alueilla tai niiden läheisyydessä.

- Toiminta aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä ihmisille ja johtaa usein siihen, että pihoihin tottunut karhu joudutaan lopettamaan, Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo.

- Karhujen ruokkimista tulee välttää. Näin voidaan parhaiten suojella sekä ihmisten että eläinten turvallisuutta, Pohjolainen korostaa.

Näin toimit suurpedon vieraillessa pihassa