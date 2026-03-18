Pidetään karhut pois pihoilta
18.3.2026 09:00:00 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote
Karhujen keväinen ravinnonhaku voi tuoda eläimiä asutuksen lähelle. Tilanteita voidaan ehkäistä lopettamalla lintujen talviruokinta ajoissa ja huolehtimalla jätteiden säilytyksestä.
Karhut heräilevät keväällä talvipesistään, ja pitkän talvilevon jälkeen niiden energiantarve on suuri. Ravintoa etsiessään kaikkiruokaiset eläimet voivat hakeutua myös ihmisasutuksen läheisyyteen, jos pihoilla on tarjolla helposti saatavaa ja energiapitoista ruokaa.
- Viime vuonna Suomessa lopetettiin poliisin antamilla turvallisuusperusteisilla määräyksillä yhteensä yhdeksän karhua. Seitsemässä tapauksessa taustalla oli ihmistoiminnan seurauksena tarjolla ollut ravinto, kuten lintujen ruokinta tai roska-astiat, Kai-Eerik Nyholm Suomen riistakeskuksesta kertoo.
Karhujen vierailuja pihoilla voidaan ehkäistä yksinkertaisilla keinoilla.
- Lintujen talviruokinta kannattaa lopettaa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä ja ruokintapaikka siivota huolellisesti. Karhut haistavat pienetkin talipallot kaukaa ja voivat tulla niiden perässä pihoille, Nyholm sanoo.
Myös jätteiden käsittelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. Roska-astioihin ei tulisi laittaa ruoka-aineita tai voimakkaasti tuoksuvia jätteitä. Haja-asutusalueilla roska-astia on hyvä pitää rakennuksen suojassa tai lähellä tyhjennyspäivään saakka ja siirtää se tien varteen vasta juuri ennen jäteauton saapumista.
Itä-Suomen poliisin ja Suomen riistakeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa karhuja on ruokittu tarkoituksellisesti asuttujen rakennusten piha-alueilla tai niiden läheisyydessä.
- Toiminta aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä ihmisille ja johtaa usein siihen, että pihoihin tottunut karhu joudutaan lopettamaan, Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista sanoo.
- Karhujen ruokkimista tulee välttää. Näin voidaan parhaiten suojella sekä ihmisten että eläinten turvallisuutta, Pohjolainen korostaa.
Näin toimit suurpedon vieraillessa pihassa
- Ilmoita suurpetohavainnosta petoyhdyshenkilölle. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta riista.fi
- Hätätilanteessa soita 112, jos suurpeto käyttäytyy uhkaavasti, lähestyy ihmistä tai ei poistu pihapiiristä.
- Suurpedon voi karkottaa pihasta melulla, valolla tai muulla eläintä vahingoittamattomalla tavalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kai-Eerik Nyholm
Hirvitalous- ja suurpetosuunnittelija
Suomen riistakeskus
0294 312 295
Harri-Pekka Pohjolainen
Rikosylikomisario
Itä-Suomen poliisilaitos
0295 456 567
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Håll björnarna borta från gården18.3.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Under sitt vårliga födosök kan björnarna lockas till närheten av bebyggelse. Detta kan förebyggas genom att man slutar med vintermatningen av fåglar i god tid och ser över avfallsförvaringen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme