Uusi Live, Love, Lohja -messutapahtuma yhdistää elinvoiman ja elämykset – valokeilassa alueen monipuolinen tarjonta
17.3.2026 11:34:17 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
LOHJA – Lohjan kaupungin ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä järjestettävä Live, Love, Lohja -messutapahtuma lauantaina 21.3. nostaa valokeilaan alueen yrittäjyyden ja vahvan kasvuvireen. Ensimmäistä kertaa järjestettävät maksuttomat messut ovat täynnä tekemistä ja koettavaa muun muassa maksuttomien opastettujen kierrosten, rentoutushoitojen, kädentaitotuokioiden ja inspiroivien tietoiskujen muodossa perinteistä messuhumua unohtamatta.
Messuille osallistuvien yritysten näkyvyyttä ja yhteistyötä ollaan sparrattu etukäteen alueen matkailutoimijoille tarjotuissa työpajoissa, jotka ovat jalostaneet yhdessä tekemisen kulttuuria entisestään. Työpajat on järjestetty yhteistyössä Haaga-Helian Digi+Hiiletön 2.0 hankkeen kanssa.
Hyvällä asenteella mukaan lähteneet yritykset tarjoavat laajan kattauksen erilaisia palveluita ja uniikkeja kohteita messuvieraiden ihasteltavaksi. Tapahtuma tarjoaa yrityksille suoran kanavan kohdata matkailijoita, asukkaita, muualta muuttavia sekä uusia yhteistyökumppaneita.
Tapahtuma vahvistaa paikallista yhteistyötä ja nostaa esiin Lohjan monipuolisen matkailutarjonnan tarjoten monipuolista ohjelmaa tietoiskujen ja musiikin muodossa sekä paikan päällä koettavia elämyksiä.
Monipuolinen ohjelma kutsuu viihtymään
Maksuttomilla messuilla pääsee tutustumaan Pyhän Laurin kirkon historiaan Lohjan Oppaiden johdolla, ihastumaan tonttipaikkoihin bussilla järjestettävillä tonttikierroksilla, kokeilemaan esimerkiksi rumpurentoutuksia ja origamien taittelua yläkerran elämystuokioissa ja vaikuttumaan monipuolisesta lavaohjelmasta.
Tunnettuja Lohjaan linkittyviä henkilöitä lavalla päivän aikana ovat muun muassa paraolympiaurheilija Henry Manni, Lohjalla 9.5. Ilta Lohjalla -konsertin järjestävä laulaja-lauluntekijä Elias Kaskinen, entinen nyrkkeilijä Amin Asikainen, maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja oopperalaulaja Jyrki Anttila. Messuilla tavataan myös muun muassa Tytyri Elämyskaivoksen hahmoja, kaupunginjohtaja Petra Ståhl paneelikeskustelussa ja opitaan Lohjan upeasta luonnosta ja järviturvallisuudesta.
Messuilla on mahdollisuus myös tutustua uusiin matkailuautoihin, ihmetellä Poistieltä.comin ajoneuvoarsenaalia ja testata Lauttaravintola Kaljaasin sisätiloihin rakentamaa terassia.
Helsingistä päin saapuville on tarjolla myös maksuton kuljetus messuille Espoon Nihtisillan ja Lommilan kautta.
”Alueen yrittäjät ja toimijat ovat lähteneet mukaan messujen toteutukseen hyvällä asenteella, ja messut ovatkin osoitus lohjalaisesta yhteistyökyvystä ja halusta kehittää kaupungin vetovoimaa”, kertoo Mira Kuusela, Visit Lohjan matkailupäällikkö.
Lisätietoja tapahtumasta, näytteilleasettajista ja tarkemmasta ohjelma-aikataulusta löytyy osoitteesta www.visitlohja.fi sekä tapahtuman Facebook-sivuilta.
Rakkaudesta järvikaupunkiin
Uuden tapahtumakonseptin tavoitteena on vahvistaa lohjalaisten ylpeyttä kotikaupungistaan ja houkutella uusia asukkaita sekä investointeja alueelle. Kun yritykset ja yhteisöt puhaltavat yhteen hiileen, syntyy elinvoimaa, joka kantaa messuviikonlopun yli.
”Lohja on täynnä osaamista ja yrittäjähenkeä. Live, Love, Lohja -messut ovat meille tärkeä foorumi tuoda esiin kaupungin elinvoimaa ja sitä potentiaalia, jota täällä toimivat yritykset edustavat”, kertoo Kuusela.
Messut eivät ole ainoastaan kuluttajatapahtuma, vaan merkittävä näyteikkuna Lohjan monipuoliseen elinkeinoelämään ja yritysten väliseen verkostoitumiseen. Messutapahtuman avulla Lohjaa kehitetään vetovoimaisena asuin-, matkailu- ja yrityskaupunkina.
"Haluamme, että jokainen kävijä poistuu messuilta inspiroituneena ja kenties hieman rakastuneempana omaan kotikaupunkiinsa tai Lohjaan matkailukohteena", kertoo Kuusela.
Mira KuuselaLohjan kaupunki / Visit LohjaPuh:040 686 7083mira.kuusela@lohja.fi
