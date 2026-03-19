L-G Nordströmin säätiö lahjoittaa veistoksen Reykjavikiin – L-G Nordström stiftelse donerar skulptur till Reykjavik

Reykjavíkissa sijaitseva Pohjolan talo toimii Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa ja on vuodesta 1968 lähtien toiminut tärkeänä kulttuurisiltana Islannin ja muiden Pohjoismaiden välillä. Rakennuksen on suunnitellut tunnettu suomalainen arkkitehti Alvar Aalto. Instituutio järjestää ympärivuotisesti monipuolista ohjelmaa, joka keskittyy taiteeseen, kirjallisuuteen ja pohjoismaisen alueen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.



Suomalaisen taiteilijan Lars-Gunnar Nordström (tunnettu myös nimellä Nubben) tuotanto kattaa maalauksia, veistoksia, grafiikkaa sekä julkisia installaatioita. Nordströmin ura ulottui 1940-luvun lopulta 2000-luvun alkuvuosiin, ja hän vakiinnutti asemansa arvostettuna abstraktin taiteen tekijänä. Nordströmiä kiehtoivat värin, viivan ja muodon jatkuvasti muuttuvat mahdollisuudet.

Vuodesta 2000 lähtien L-G Nordströmin Säätiö on tukenut ja tuottanut näyttelyitä yhteistyössä gallerioiden ja museoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Sen tehtävänä on edistää, kehittää ja ylläpitää maalaustaiteen, veistotaiteen ja muiden taiteellisten ilmaisumuotojen perintöä konkretismin ja erityisesti konstruktivismin perinteessä.

Nordens hus i Reykjavík verkar under Nordiska ministerrådet och har sedan 1968 varit en viktig kulturell bro mellan Island och de övriga nordiska länderna. Nordens hus ritades av den välkände finländske arkitekten Alvar Aalto och presenterar ett dynamiskt program året runt med fokus på konst, litteratur och samtida frågor i Norden.

Den finländske konstnären Lars-Gunnar Nordström, även känd som Nubben, arbetade med

målningar, skulpturer, grafiska blad och offentliga installationer. Nordström var verksam från

slutet av 1940-talet till början av 2000-talet och befäste sin position som en betydande och

respekterad företrädare för abstrakt konst. Nordström fascinerades av färgens, linjens och formens föränderliga möjligheter. representation.

Sedan år 2000 har L-G Nordströms Stiftelse stött och producerat utställningar i samarbete med gallerier och museer i Finland och internationellt. Dess uppdrag är att främja, utveckla och bevara arvet av måleri, skulptur och andra konstnärliga uttryck inom den konkretistiska och särskilt den konstruktivistiska traditionen.