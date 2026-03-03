Atea ja Tiera vahvistavat julkisen sektorin ICT-palveluiden jatkuvuutta uudella konesaliyhteistyöllä

Tiera Oy haki kilpailutuksella kumppania, joka pystyy tuottamaan julkisen sektorin tiukkoja toimintavarmuus- ja varautumisvaatimuksia noudattavia IT-infrastruktuuripalveluja yhtenä kokonaisuutena kunnille ja hyvinvointialueille. Atean konesalipalvelut soveltuvat erityisen hyvin toimialoille, joita koskevat tiukat tietosuoja- tai maantieteelliset vaatimukset. Sopimuksessa painotetaan tietoturvan vahvistamista ja pitkäjänteistä kehityskumppanuutta.

Ympäristövastuullisuus oli hankinnassa keskeinen kriteeri. Atea hyödyntää palvelutuotannossaan energiatehokkaita ratkaisuja, optimoituja resurssien käyttötapoja ja ympäristöä vähemmän kuormittavia teknologioita. Yhtiö edistää hiilineutraalia palvelutuotantoa esimerkiksi käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja hiilijalanjälkeä vähentäviä toimintamalleja. Yhteistyö tukee myös Tieran omia vastuullisuuslinjauksia ja asiakkaiden ilmastotavoitteita.

“Atean ja Tieran yhteinen tavoite on varmistaa, että julkisen sektorin ICT-palvelut toimivat kaikissa olosuhteissa. Yhteistyö mahdollistaa entistä vahvemman ja resilientimmän palvelukokonaisuuden. Komponentti- ja geopoliittisten haasteiden keskellä yhteistyö myös lisää Tieran asiakkaiden konesalipalvelujen kustannusten ennakoitavuutta”, kertoo Atean jatkuvien palveluiden johtaja Jussi Koskenranta.

“Tieran tehtävä on tukea julkisen sektorin toimintaa ja varmistaa, että kriittiset digitaaliset palvelut pysyvät käytettävissä kaikissa tilanteissa. Kyseessä oli kilpailutus, jonka eri vaiheissa oli useita markkinatoimijoita. Tässä realisoituu inhouse-toiminnan edut, koska Tieran laajalla volyymillä on saavutettu palvelukokonaisuus sekä hinnoittelu, jonka lopputuloksesta hyötyy iso määrä Tieran omistajia”, sanoo Tieran tuotantojohtaja Minna Peltokukka-Karhu.

Sopimuksen myötä Tiera voi tarjota Atean konesali-infrastruktuuria osana omaa palveluvalikoimaansa aina kapasiteettiratkaisuista niihin liittyviin asiantuntijapalveluihin. Lisäksi sopimus sisältää toimittaja- ja palvelunhallinnanratkaisuja, tietoliikennepalveluita sekä optiona käyttöpalveluita, kuten laajavaikutteisten häiriöiden hallintaa ja konesalien lähitukea. Palvelut tuotetaan Suomessa julkisen sektorin tietoturva- ja varautumisvaatimusten mukaisesti.