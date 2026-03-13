Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari kokoaa alan asiantuntijat Tampereelle 16.4.2026

Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari järjestetään torstaina 16. huhtikuuta kello 8.15–15.45 Tampereen yliopiston Arvo‑rakennuksen Jarmo Visakorpi ‑salissa, osoitteessa Arvo Ylpön katu 34. Seminaari on suunnattu kaikille Pirkanmaan alueen perhekeskustoimijoille, eli hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, seurojen ja seurakuntien ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

Vuoden 2026 teemana on mielen hyvinvoinnin tukeminen, ja seminaarin ohjelmassa käsitellään muun muassa kouluterveyskyselyiden ajankohtaisia havaintoja, digimedian ja digipelaamisen vaikutuksia nuorten arkeen, kulttuuritoiminnan merkitystä monikulttuurisille perheille sekä lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Iltapäivän ohjelmassa tarkastellaan rippikoulun näkökulmasta nuorten hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä leiritaitojen ja -valmiuksien merkitystä. Lisäksi syvennytään lasten elämänlaadun parantamiseen liittyviin teemoihin sekä nykyisen yksilökeskeisen elämäntavan vaikutuksiin nuorten hyvinvointiin.

Ohjelma

Klo 8.15 Aloitussanat

Sosiali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, Pirkanmaan hyvinvointialue

Klo 8.30 Nostoja ja havaintoja kouluterveyskyselystä

Vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen, Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaalaiset koululaiset ja opiskelijat etäyhteydellä

Klo 9.30 Digimedia nuorten arjessa – sosiaalisen median ja digipelaamisen vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin ja Digihyvinvointi koulussa

Tutkija Terhi Mustonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja koordinaattori Liisa Lindström, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Klo 10.30 Hyvinvointia kulttuurista monikulttuurisille perheille

Lastenkulttuurin johtava koordinaattori Niina Niiniluoto, Tampereen kaupungin Kaupunkikulttuuriyksikkö

Klo 11 Lounas (omakustanne)

Klo 12.00 Mitä lasten ja nuorten mielenterveydestä pitäisi ajatella toisin?

MIELI ry asiantuntijapsykologi, aluevaltuutettu ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Julia Sangervo

Klo 12.45 Nuorten kokemuksia ja hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä rippikoulusta: leiritaidot ja –valmiudet.

Rippikoulun ja kirkon kasvatuksen asiantuntija Mikko Wirtanen, Kirkkohallitus

Klo 13.15 Lastenpsykiatrin näkökulmia lasten elämänlaadun parantamiseen

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riikka Riihonen, Pirkanmaan hyvinvointialue

Klo 13.50 Tauko

Klo 14.10 Yksilökeskeinen aika – miten nykyinen elämäntapa haastaa nuorten hyvinvointia?

Psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen

Klo 15.40 Yhteenveto ja loppusanat

Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton. Paikan päälle mahtuu 300 osallistujaa. Tilaisuus striimataan.

Ilmoittaudu seminaariin