Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari kokoaa alan asiantuntijat Tampereelle 16.4.2026
17.3.2026 11:31:13 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää torstaina 16.4.2026 Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaarin, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja arjen ilmiöistä. Tänä vuonna seminaarin teemana on mielen hyvinvoinnin tukeminen, ja ohjelma tuo esiin sekä tutkimustietoa että nuorten omia näkökulmia.
Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari järjestetään torstaina 16. huhtikuuta kello 8.15–15.45 Tampereen yliopiston Arvo‑rakennuksen Jarmo Visakorpi ‑salissa, osoitteessa Arvo Ylpön katu 34. Seminaari on suunnattu kaikille Pirkanmaan alueen perhekeskustoimijoille, eli hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, seurojen ja seurakuntien ammattilaisille ja vapaaehtoisille.
Vuoden 2026 teemana on mielen hyvinvoinnin tukeminen, ja seminaarin ohjelmassa käsitellään muun muassa kouluterveyskyselyiden ajankohtaisia havaintoja, digimedian ja digipelaamisen vaikutuksia nuorten arkeen, kulttuuritoiminnan merkitystä monikulttuurisille perheille sekä lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Iltapäivän ohjelmassa tarkastellaan rippikoulun näkökulmasta nuorten hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä leiritaitojen ja -valmiuksien merkitystä. Lisäksi syvennytään lasten elämänlaadun parantamiseen liittyviin teemoihin sekä nykyisen yksilökeskeisen elämäntavan vaikutuksiin nuorten hyvinvointiin.
Ohjelma
Klo 8.15 Aloitussanat
Sosiali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen, Pirkanmaan hyvinvointialue
Klo 8.30 Nostoja ja havaintoja kouluterveyskyselystä
Vastuualuejohtaja Marja Nurmi-Vuorinen, Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaalaiset koululaiset ja opiskelijat etäyhteydellä
Klo 9.30 Digimedia nuorten arjessa – sosiaalisen median ja digipelaamisen vaikutus mielenterveyteen ja hyvinvointiin ja Digihyvinvointi koulussa
Tutkija Terhi Mustonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja koordinaattori Liisa Lindström, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Klo 10.30 Hyvinvointia kulttuurista monikulttuurisille perheille
Lastenkulttuurin johtava koordinaattori Niina Niiniluoto, Tampereen kaupungin Kaupunkikulttuuriyksikkö
Klo 11 Lounas (omakustanne)
Klo 12.00 Mitä lasten ja nuorten mielenterveydestä pitäisi ajatella toisin?
MIELI ry asiantuntijapsykologi, aluevaltuutettu ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Julia Sangervo
Klo 12.45 Nuorten kokemuksia ja hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä rippikoulusta: leiritaidot ja –valmiudet.
Rippikoulun ja kirkon kasvatuksen asiantuntija Mikko Wirtanen, Kirkkohallitus
Klo 13.15 Lastenpsykiatrin näkökulmia lasten elämänlaadun parantamiseen
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Riikka Riihonen, Pirkanmaan hyvinvointialue
Klo 13.50 Tauko
Klo 14.10 Yksilökeskeinen aika – miten nykyinen elämäntapa haastaa nuorten hyvinvointia?
Psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen
Klo 15.40 Yhteenveto ja loppusanat
Ilmoittautuminen
Seminaari on maksuton. Paikan päälle mahtuu 300 osallistujaa. Tilaisuus striimataan.
Yhteyshenkilöt
Hämäläinen KatariinaKehittämiskoordinaattoriPuh:040 129 5260katariina.hamalainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
