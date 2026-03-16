Kuopiorock haastaa rokkikansan luovuttamaan verta – tavoitteena 1000 luovuttajaa ja Suomen suurin Luovuttajaryhmä

Kampanja on avoin kaikille musiikin ystäville ympäri Suomen. Verta voi luovuttaa missä tahansa Veripalvelun toimipisteessä ja silti liittyä Kuopiorock-Luovuttajaryhmään. Luovuttajaryhmään liittyminen onnistuu helposti verenluovutuksen yhteydessä.

“Löytyykö Suomesta 1000 rokkifania, jotka haluavat auttaa potilaita luovuttamalla verta? Kuopiorock uskoo, että löytyy. Kuinka suuri joukko musiikin ystäviä saadaan mukaan auttamaan konkreettisesti? Uskomme, että ennätys saadaan aikaiseksi. Kampanja käynnistyy nyt ja päättyy elokuun lopussa eli ei muuta kun sankoin joukoin luovuttamaan verta.” toteaa Kuopiorockin festivaalipäällikkö Allu Koskinen.

“Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 600–700 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa hoidon. On upeaa, että Kuopiorock kutsuu musiikin ystävät mukaan auttamaan. Luovuttajaryhmä ovat konkreettinen tapa näyttää yhteisön voima, tässä tapauksessa rokkiyhteisön.”, sanoo Veripalvelun kumppanuuspäällikkö Hille Nylander.

Ei verenluovutusta festivaalialueella

Verenluovutusta ei järjestetä festivaalialueella Kuopiorockissa. Kampanjan ideana on, että mahdollisimman moni käy luovuttamassa verta omalla paikkakunnallaan ennen festareita tai niiden jälkeen Veripalvelun toimipisteissä kautta maan.

Ajan verenluovutukseen voi varata osoitteessa veripalvelu.fi/ajanvaraus/

Verenluovutus on pieni teko, jolla on suuri merkitys

Suomessa noin 40 000 potilasta tarvitsee verivalmisteita vuosittain, eikä verensiirtoa voi korvata lääkkeillä.

Vain 3 % luovutusikäisistä luovuttaa verta vuosittain, minkä vuoksi uusia luovuttajia tarvitaan jatkuvasti – tänä vuonna jopa 22 000 henkilöä.

Verenluovutus on maksuton tapa auttaa.

Yhdellä luovutuskerralla voi auttaa jopa kolmea potilasta.

Suomessa tarvitaan 600–700 vapaaehtoista verenluovuttajaa joka arkipäivä.

Veripalvelu huolehtii elintärkeästä huoltovarmuudesta

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Veripalvelu kerää verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti ja tuottaa terveydenhuollolle myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Lisäksi Veripalvelu toimii alansa tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.

Kuopiorock 2026 täynnä elämyksiä

Kuopiorock kokoaa 23.-25.7.2026 Väinölänniemeen laajan ja monipuolisen rockjuhlan, jonka pääesiintyjäksi on kiinnitetty yhdysvaltalainen heavy metal -legenda W.A.S.P. Kokonaisuus ulottuu metallista popiin ja klassikkorockista uusiin lupauksiin, ja mukana ovat muun muassa Eppu Normaalin jäähyväiskeikka ja uran viimeinen festivaalikeikka ikinä, Amorphis, Danko Jones, Negative, Dingo, The 69 Eyes, Käärijä, Ellinoora, Klamydia, Maija Vilkkumaa, Uniklubi, Neljä Ruusua, Turmion Kätilöt ja lukuisat muut. Väinö Stagella nähdään aloittelevia ja paikallisia artisteja Kuopion Rock Academy -kattauksen myötä. Artistikattauksen ohella festivaali panostaa entistä enemmän oheisohjelmaan, kuten Hupirantaan, ja lipunmyynti on laajentunut erikoishintaisiin lasten- ja eläkeläislippuihin, korostaen tapahtuman idealismia: rokki kuuluu kaikille.

Tapahtuma on ikärajaton. VIP-liput K-18.