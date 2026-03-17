Elinkeinoelämän järjestöt linjaavat yhdessä: perintö- ja lahjavero poistettava

Järjestöjen mukaan veron poistaminen on välttämätöntä talouskasvun vauhdittamiseksi ja kotimaisen omistajuuden turvaamiseksi.

"Ruotsissa perintö- ja lahjavero poistettiin vuosituhannen alussa ja sillä on ollut myönteinen vaikutus maan yritysten kasvuun. Suomi on pääomaköyhä maa, joten perintö- ja lahjaveron poistaminen tukisi yritysten kasvua, mikä on välttämätöntä tässä taloudellisessa tilanteessa", Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

”Perintö- ja lahjaveron takia Suomesta on jo muuttanut paljon ihmisiä ulkomaille ja on vaara, että tämä virta vain jatkuisi. Perintöveron poistamisella suunta saataisiin käännettyä toiseen suuntaan, jolloin kotimaiset yksityiset investoinnit lisääntyisivät merkittävästi”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

"Perintö- ja lahjaveron poistaminen lisäisi perheyritysten investointeja ja työllisyyttä vapauttamalla jopa viisi miljardia euroa, joita on varattu sukupolvenvaihdosverojen maksuun. Tämä helpottaisi merkittävästi perheyritysten sukupolvenvaihdoksia", Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo.

"Perintö- ja lahjaveron poisto on tehtävä kasvun kannalta vastuullisella tavalla. Pitää ensisijaisesti etsiä vastaava säästö muista julkisista menoista. Poistoa ei saa missään tapauksessa rahoittaa veronkiristyksillä, joilla on vielä suuremmat kielteiset vaikutukset kasvuun ja yrittäjyyteen, kuten kiristämällä listaamattomien yritysten osinkoverotusta", toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Perintö- ja lahjaverotuksen poistamista ei pidä elinkeinoelämän järjestöjen mukaan rahoittaa kiristämällä muuta yritysten tai yrittämisen verotusta, kuten osinkoverotusta. Yrittäjien verotuksen tulee kannustaa ottamaan riskiä, investoimaan ja työllistämään. Vain siten yhteiskunnan palvelut voidaan säilyttää.

Siirtymisessä luovutusvoittoverotukseen tulee oman asunnon myyntivoiton verotus säilyttää nykytasolla. Luovutusvoittoverotusta pitää myös huojentaa, jos perintö realisoidaan esimerkiksi viiden vuoden kuluessa, jotta verorasitus ei kiristy kohtuuttomasti perintöomaisuutta luovutettaessa.

